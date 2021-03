Discussie over discriminatie met venijnige kantjes in Haagse raad: 'Ik word hier misselijk van'

'Ik word misselijk van deze discussie', aldus het ene raadslid. 'Dan moet u een glaasje water nemen', reageert een ander. Een debat in de Haagse gemeenteraad over nieuwe plannen van wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) om discriminatie steviger aan te pakken, kreeg donderdag venijnige kantjes. Raadsleden pakten elkaar hard aan en namen elkaar de maat over hoe zij en hun partij zelf omgaan met racisme en discriminatie.

Zo botsten partijen opnieuw met elkaar over de aanpak van de as-Soennah moskee. De PVV kwam andermaal met een voorstel om die te sluiten. Onderzoeken en berichten in de media zouden leren dat dit nog steeds een plek is waar salafisme en intolerantie hoogtij viert, aldus fractieleider Sebastian Kruis. Ook de VVD wilde die kant op. Raadslid Jan Pronk presenteerde met een schuin oog naar de moskee aan de Fruitweg een voorstel om ondermijnende discriminatie aan te pakken, die ook daar zou voorkomen.

Maar Adeel Mahmood van NIDA had juist weer gezien dat de moskee bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenis had afgezworen en bestreed dat er verder harde aanwijzingen zijn voor laakbaar gedrag. 'Ik wil feiten zien en die zijn er niet.'

'Institutioneel racisme binnen Haagse politie'

Verder vielen stevige woorden over de politie. Fatima Faid van de Haagse Stadspartij wil dat etnisch profileren en geweld - dat zou worden gepleegd tegen mensen van kleur door agenten - veel harder wordt aangepakt. Volgens Faid doen veel agenten weliswaar hun best om goed te handelen, maar is toch sprake van een 'systeem van institutioneel racisme' binnen het Haagse korps.

Andere partijen bestreden dat weer met klem. 'Ik kom op voor de politie', aldus de christendemocraat Kavish Partiman. 'Overal zijn rotte appels. Maar ik vind het niet kunnen dat we een heel korps zo wegzetten. Dit zijn mensen die voor ons soms hun leven op het spel zetten.' Nino Davituliani van Hart voor Den Haag viel hem daarin bij. 'Verdachtmakingen richting de politie zijn verwerpelijk.' Zij wil daarom dat de gemeenteraad het vertrouwen in het korps uitspreekt. Ook de VVD vond de kritiek op de agenten veel te ver gaan. 'Uitwassen moeten we aanpakken. Maar we moeten trots zijn op de politie. Die doet fantastisch werk', aldus raadslid Pronk.

Voorsprong van witte mensen

Raadslid Serpil Ates van GroenLinks miste in de plannen nog aandacht voor white privilege, de voorsprong van witte mensen op mensen van kleur. Ze vindt dat daar veel meer aandacht voor moet komen en bepleitte daarom een campagne om bewustwording te creëren, bijvoorbeeld onder leraren en ambtenaren. Waarop Partiman weer antwoordde dat dit niet 'bevorderlijk voor de saamhorigheid is'.

Andere partijen trokken de verhouding woorden-daden van GroenLinks in twijfel. Want de politici van die partij zij wel erg wit, constateerde Kruis van de PVV. Toen de mogelijkheid er was om een zwarte wethouder te benoemen, bijvoorbeeld, liet die partij dat na.

Raadslid Serpil Ates: 'Deze discussie gaat over de stad en niet over de GroenLinks-lijst.' Davituliani: 'GroenLinks is een blank bolwerk. Waarom steekt u niet de hand in eigen boezem.' Ates: 'Ik word misselijk van deze discussie. Binnen mijn partij mag ik er zijn zoals ik ben.' Davituliani weer: 'Dan moet u een glaasje water nemen. Ik vind het hypocrisie ten top dat die partijen een issue maken van de kleur van mensen.'

'Gemeente kan as-Soennah niet sluiten'

Burgemeester Jan van Zanen wees er, net als zijn collega’s in het verleden, op dat de gemeente niet zo maar de as-Soennah moskee kan sluiten. Dat is alleen mogelijk als sprake is van een acute dreiging voor de openbare orde. En als daar strafbare feiten gebeuren, kan het Openbaar Ministerie optreden. 'We leven wel in een democratische rechtstaat. Misschien vinden we dingen onwenselijk, maar ik wil niet de suggestie wekken dat ik iets kan doen.'

Verder noemde hij het 'onterecht' dat sommige partijen de integriteit van de politie in twijfel trekken. 'Er is geen sprake van structureel grensoverschrijdend discriminerend gedrag.' Ook zou er niet structureel etnisch worden geprofileerd. Wel verklaarde hij incidenten op dit gebied te bespreken met de politietop. 'En de Haagse politie zit heel erg in de meewerkstand.'