Den Haag betaalt geen cent aan garage bij luxe hotel op Scheveningen

De irritatie over de gang van zaken rond het luxueuze Den Haag Marina Beach is groot in de Haagse politiek. 'Ik heb een enorme graat in de keel over de gang van zaken. Het hotel is open en de rest ligt er desolaat bij,' aldus raadslid Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP. Twee weken geleden bleek dat de gemeente en de ontwikkelaar die de garage voor onder meer het personeel en de gasten van dat hotel een fiks conflict hebben.

Volgens de afspraak die beide partijen maakten, zou het hotel pas open mogen als er voldoende parkeerplekken zouden zijn. Maar de bouwer wil de geplande garage pas aanleggen als de gemeente belooft een bijdrage te leveren omdat er vervuilde grond is aangetroffen en de kosten dus oplopen. Omdat er weliswaar een afspraak was, maar de gemeente nooit een harde bouwplicht in de contracten opnam, kan het stadhuis Volker Wessels niet dwingen de garage aan te leggen.

Gemeente en bouwer zijn in gesprek

Woensdag werd duidelijk dat de gemeente en Volker Wessels wel in gesprek zijn. Er komen nu tijdelijk parkeerplekken op straat, zodat het hotel nu in ieder geval open kan. De ontwikkelaar heeft beloofd binnen vijf jaar alsnog de garage te bouwen. De wethouder waarschuwde echter ook dat hij het bedrijf daarover binnen twee maanden harde afspraken moeten hebben gemaakt. Anders gaat het hotel alsnog dicht.

Maar de gemeenteraad blijft een heel ongemakkelijk gevoel houden bij de situatie bleek donderdag. Vandaar dat de raad unaniem een voorstel van Hart voor Den Haag steunde waarin de mededeling van de wethouder nog eens wordt onderstreept dat het hotel niet open mag, zonder dat er afspraken zijn over de realisatie van de parkeerplaatsen. En dat de publieke ruimte weer openbaar moet worden. 'Wij dwingen de gemeente hiermee de z'n strepen te gaan staan en dat is wel eens goed,' aldus raadslid Arjen Dubbelaar van die partij. 'Want zonder die garage wordt het probleem afgeschoven op de bewoners van het gebied. Openbare ruimte waar mensen anders lekker zouden kunnen wandelen, is nu parkeerplek.'

'Die ontwikkelaar heeft ons een poot uitgedraaid'

Ook ruime steun (34 stemmen voor, tien tegen) was er voor een motie van Grinwis waarin staat dat Den Haag onder geen beding financieel gaat bijdragen aan de garage. Wethouder Mulder (VVD, stadsontwikkeling) zei daarmee 'uit de voeten te kunnen' . Wel voegde hij daaraan dat nu het risico bestaat dat Volker Wessels de garage niet binnen vijf jaar gaat bouwen als de gemeente geen bijdrage levert. Grinwis: 'Die ontwikkelaar heeft de gemeente gewoon een poot uitgedraaid.'

In een reactie op het besluit van de politiek laat Mulder weten blij te zijn met de 'duidelijke steun' uit de raad voor de gekozen weg. 'Ik vertrouw er op dat we er binnen de termijn van twee maanden uitkomen met Volker Wessels. Mocht het onverhoopt niet lukken, is er ook steun om door te pakken. En dat gaan we niet uit de weg. We staan dus tijdelijke plekken toe als ze garanderen over uiterlijk drie jaar te beginnen en over uiterlijk vijf jaar klaar te zijn met de garage. Natuurlijk zouden we dat liever sneller willen, maar daar hebben we geen juridische dwangmiddelen voor en dat kan alleen voor extra geld. Ook daar is nu een duidelijke uitspraak over van de raad.'