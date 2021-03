Modewinkel voor tweede keer in korte tijd slachtoffer van ramkraak: 'Nieuwe pui zat er net in'

De pui was nog maar net hersteld van een ramkraak in januari en nu is er voor de tweede keer in korte tijd een ravage aangericht bij modewinkel Bas de Wit in Leiden. Vermoedelijk twee verdachten zijn vrijdagnacht op de winkel aan het Vijf Meiplein ingereden. 'Dit doet enorm veel met me', vertelt eigenaar Bas de Wit.

'De moed zakt in je schoenen. En de zin om te ondernemen ook', vervolgt hij. 'De nieuwe pui zat er net een week in. Bij aankomst zag ik een grote ravage. Laat me met rust!', roept De Wit op. 'Je hebt geen idee wat je aanricht!'

Met grof geweld werd de modewinkel op 8 januari dit jaar ook al aan gort gereden. De daders gingen er toen met een aanzienlijke hoeveelheid kleding vandoor. 'We hebben het door de lockdown al zo moeilijk en dan krijg je dit er ook nog eens bij', verzuchtte De Wit destijds. 'Ook nu is er weer flink wat buit gemaakt', vertelt de winkeleigenaar.

Auto gevonden

Om de verdachten op te sporen, werd ook Burgernet ingezet. De ramkraak zou rond 4.00 uur zijn gepleegd door twee verdachten die donker waren gekleed. Eén van hen had een groot postuur, de ander is kalend. Het tweetal zou in een groene Toyota zijn weggereden richting de Churchillaan.

'Die groene auto is inmiddels gevonden', weet De Wit te vertellen. 'Dat is het goede nieuws, want het was dezelfde auto die ze vorige keer gebruikten.' De Leidse ondernemer wil ook een pluim uitdelen aan het werk van de politie. 'Ze waren supersnel ter plaatse en hebben een groot deel van de buurt afgezet.'

Paaltjes voor de deur

De Wit vermoedt dat de daders weten dat er dure kleding te halen valt. 'Vorige keer gingen ze er met winterjassen vandoor, nu hing net de voorjaarscollectie in de winkel.' Het meest frustrerende vindt De Wit de onrust die het veroorzaakt. 'Weer schade, weer je bed uit, onrust bij familie en onder medewerkers. Je wordt er niet goed van', vertelt hij aangedaan.

Sinds woensdag mocht de modewinkel weer gedeeltelijk open. 'Dat hadden we net aan gered, nu is het weer afwachten hoe lang het duurt.' Na de eerste ramkraak liep er al een aanvraag bij de gemeente voor paaltjes voor de deur. 'Om te voorkomen dat er nog eens een ramkraak plaatsvindt', besluit de eigenaar.