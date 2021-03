Ook gemeente Rijswijk in de fout met stempassen

Door het coronavirus zijn niet alle stembureaus open die bij normale verkiezingen wel geopend zijn. Zo kan er niet in verzorgingshuizen worden gestemd. In Rijswijk betekent dit dat er bij de komende verkiezingen ruim dertig stembureaus open zijn. 'Maar in de brief aan de 70-plussers wordt gezegd dat ze op 89 plaatsen in de gemeente kunnen stemmen', legt de bezorgde stemmer uit de wijk Huis te Lande Marco Franken uit.

Op de stempas ontbreken de locaties van de stembureaus | Foto: Omroep West

Volgens hem is het belangrijk dat de 70-plussers een nieuwe brief krijgen. 'De gemeente zegt dat de juiste informatie op de website staat en dat ze een bericht plaatsen in het Rijswijks sufferdje. Maar lang niet iedereen leest dat', vervolgt de medewerker. 'Ik vind dat 70-plussers op deze manier een kans wordt ontnomen om te stemmen omdat ze niet de juiste informatie hebben.'

Leiden twee keer in de fout

De gemeente Rijswijk is niet de eerste gemeente in de regio die in de fout is gegaan met het versturen van de stempassen. In Leiden ging het al twee keer fout. Daar stonden op de stempassen stembureaus die door de coronamaatregelen gesloten blijven. Ook gebruikte de gemeente voor een referendum dat tegelijk met de verkiezingen wordt gehouden een verkeerde adressenbestand.

Franken is een van de tellers na de verkiezingen in Rijswijk en heeft al diverse mensen in de wijk over de missende informatie gesproken. 'Veel mensen maken de brief pas open op het moment dat ze gaan stemmen, omdat ze wel weten hoe het werkt. Zij hebben de brief dus nog niet gelezen. Die mensen zijn heel verbaasd als ze horen dat de twee gebruikelijke stemlokalen in de wijk dit jaar gesloten zijn.'

Geen extra moeite

Franken heeft de gemeente Rijswijk gevraagd om de 70-plussers een nieuwe brief te sturen, maar de gemeente wilde hier in eerste instantie niet aan beginnen. Tot onvrede van Franken. 'Het is zo simpel op te lossen', zegt hij. 'Ik wil dat de verkiezingen goed en eerlijk verlopen. Dat kan alleen als iedereen goed geïnformeerd is. Dus stuur die mensen gewoon een nieuwe brief. Dat zou toch geen extra moeite moeten kosten.'

De gemeente Rijswijk lijkt vrijdag toch overstag te zijn gegaan. 'Ongeveer negenduizend mensen hebben een onvolledige brief gekregen', vertelt de woordvoerder. 'Door een communicatiefout tussen de drukker en de afdeling die verantwoordelijk is voor de verkiezingen is er verkeerde informatie in de brief komen te staan en zijn de geopende stembureaus weggevallen. Deze fout wordt hersteld en alle mensen die een onvolledige brief hebben gekregen, ontvangen een nieuwe brief met de juiste informatie. In combinatie met de gebruikelijke communicatiekanalen gaan wij ervanuit dat iedereen zo goed op de hoogte is.'

