Man (57) krijgt celstraf voor filmen minderjarige stiefdochter onder de douche

Een 57-jarige man uit Nieuwerkerk aan den IJssel heeft donderdag een gevangenisstraf van zes maanden gekregen voor het stiekem filmen van zijn stiefdochter in de badkamer. Daarnaast had hij van het minderjarige meisje pornografische afbeeldingen gemaakt.

Van de gevangenisstraf is de helft voorwaardelijk. De straf is hoger dan het Openbaar Ministerie twee weken geleden had geëist. De officier van justitie wilde dat de Nieuwerkerker een werkstraf zou krijgen, maar volgens de rechter maakte de man een zeer ernstige inbreuk op de geestelijke en lichamelijke integriteit van het slachtoffer en was een gevangenisstraf op zijn plaats.

De verdachte begon in 2017 met het stiekem filmen van zijn op dat moment 15-jarige stiefdochter. Door het bovenraampje van de badkamer filmde hij het meisje terwijl zij onder de douche stond. Dit filmen ging bijna drie jaar door, tot het slachtoffer doorkreeg wat haar stiefvader deed en met bewijsmiddelen naar de politie kon stappen. Het slachtoffer was op dat moment net 18 jaar geworden.

Bewerkte screenshots

De politie ontdekte op de telefoon van de man niet alleen de filmpjes, maar de man bleek de screenshots ook bewerkt te hebben. Deze foto's kregen hierdoor een kinderpornografisch karakter, zo liet de rechter in de uitspraak weten. De Nieuwerkerker bleek ook foto's van twee andere vrouwen in zijn netwerk, een collega en een vrouw in zijn dansgroep, te hebben bewerkt.

De man uit Nieuwerkerk zat voor het filmen van zijn stiefdochter al zeventien dagen in voorarrest. Het OM eiste twee weken geleden een aanvullende werkstraf van 200 uur. Voor de rechter ging deze straf niet ver genoeg. 'De verdachte heeft door zijn handelen een ernstige inbreuk gemaakt op de geestelijke en lichamelijke integriteit van zijn jonge stiefdochter en (in mindere mate) op die van de twee genoemde vrouwen', zo sprak de rechter in het vonnis. 'Ten aanzien van zijn stiefdochter weegt mee dat de genoemde inbreuken plaatsvonden in haar ouderlijk huis, een plaats bij uitstek waar ze zich veilig en geborgen diende te kunnen voelen.'

Niet seksueel hebben opgewonden

De stiefvader gat tijdens de zitting aan dat hij de filmpjes had gemaakt omdat hij in een stressvolle periode op zijn werk zat. De filmpjes zouden hem rust hebben gegeven en hem niet seksueel hebben opgewonden. Ook verklaarde hij dat hij in het gedrag van zijn stiefdochter aanleiding te hebben gezien om haar in de gaten te moeten houden, zelfs onder de douche.

Volgens de rechter nam de verdachte tijdens de zitting te weinig verantwoordelijkheid voor zijn gedrag, wat meespeelde in de strafmaat. De man kreeg daarom een celstraf van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Ook moet hij de slachtoffers een schadevergoeding betalen en mag hij geen contact meer opnemen met zijn stiefdochter.

