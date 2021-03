Leiden Marathon prikt nieuwe datum: 'Ouderwetse marathon mogelijk als vaccinaties werk doen'

'Is dat een stip op de horizon of niet? Wij zijn helemaal blij', jubelt de organisatie. De marathon vindt normaal gesproken in mei plaats, maar dat kon vorig jaar niet vanwege de coronamaatregelen. Ook een datum die in het najaar 2020 werd geprikt, bleek te optimistisch. Net als mei dit jaar.

De dertigste editie moet nu komend najaar plaatsvinden en dan met de gebruikelijke 13 à 14 duizend hardlopers. 'Dat is het uitgangspunt.' Voor het gebruikelijke wandelonderdeel van de marathon, standaard de zaterdag voor de marathon, is nog geen datum gepland.

Financiële situatie nijpend

'We praten nog steeds alleen maar over een datum', vertelt Scheffer. 'De situatie kan straks zodanig zijn dat we geen vergunning krijgen, een paar weken van te voren. Dat valt of staat met het aantal besmettingen. In coronatijd durven we niks meer hardop te roepen.' Toch wil Scheffer vooral positief zijn: 'we gaan er echt vanuit dat het tegen die tijd dankzij de vaccinaties weer kan'.

'Als we dit jaar geen marathon houden, is de kans groot dat we het niet meer gaan redden', zegt Scheffer. Die oproep is niet nieuw, maar nog wel urgent. 'We hebben wel een jasje uitgedaan. Wij hebben een bureau waar drie mensen werken. Dat gaat ook gewoon door. We zijn volledig door onze reserves heen. We moeten een normale marathon draaien, dan kunnen we het redden.'

Vooral hoopvol

'Maar', zegt Scheffer hoopvol, 'laten we eerlijk zijn: als we straks van de zomer allemaal gevaccineerd zijn, is de kans groot dat het mag.' Wel ligt er nog een coronaproof-draaiboek van vorig jaar in de la. 'Daar kunnen we ook best wat mee, mocht dat nodig zijn. We willen best anderhalve meter afstand hanteren.'

Eerder werd al bekend dat de NN City Pier City Loop in Den Haag ook wordt verplaatst naar het najaar. Dat hardloopfestijn vindt 26 september plaats.

