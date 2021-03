Haagse moordverdachte (23) blijkt veel meer op kerfstok te hebben

De politie doet onderzoek in de De Colignystraat in Delft | Foto: John van der Tol

Vincenzo S. is volgens het Openbaar Ministerie degene die in september vorig jaar de 36-jarige Chakib uit Delft heeft doodgestoken in een woning aan de De Colignystraat. Woensdag maakte het OM nog een aanklacht bekend: poging tot doodslag, omdat S. iemand opzettelijk zou hebben aangereden.

Daar blijft het niet bij. Vrijdag moest de 23-jarige Hagenaar zich verantwoorden voor een zware mishandeling op straat in Pijnacker. Bovendien zou hij agressief zijn geweest tegen een pompbediende in Den Haag, omdat hij niet snel genoeg kon tanken. Ook zou S. betrokken zijn geweest bij een fietsendiefstal.

'Verdachte heeft er op los getimmerd'

Voor die drie aantijgingen eist het OM één jaar celstraf, los van de straf die S. mogelijk nog krijgt voor de moordzaak in Delft. De Hagenaar zit sinds november in voorarrest vanwege de dodelijke steekpartij. Voor de moordzaak zit ook een tweede verdachte vast, de 23-jarige Otis R. uit Delft.

In Pijnacker zou S. op 14 maart 2017 een man in elkaar hebben geslagen, nadat zijn moeder ruzie had gekregen met de man en drie vrouwen. 'De verdachte heeft er op los getimmerd', zei de officier van justitie daarover tijdens de zitting vrijdag, waarbij S. niet aanwezig was.

Vernieling en fietsendiefstal

Op 15 januari 2018 zou hij een flesje tegen het hoofd van de pompbediende hebben gegooid bij een Texaco-tankstation in Den Haag. Ook zou hij een doos donuts hebben vernield en hebben geprobeerd de man over de balie te trekken. In november 2017 zou S. samen met zijn vader betrokken zijn geweest bij een fietsendiefstal in Voorburg.

De moordverdachte zal worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum, waar wordt gekeken of hij lijdt aan een psychische stoornis. Dat besloot de rechter eerder al vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij de moord in Delft. De rechtbank doet over twee weken uitspraak over de mishandeling, vernieling en fietsendiefstal.

