Delft moet harde keuzes maken om financieel gezond te worden, blijkt uit herstelplan

Het Delftse stadsbestuur heeft een herstelplan gepresenteerd om het financiële tij te keren. Beleid versoberen, snijden in de gemeentelijke organisatie, verminderen van subsidies en het verhogen van de toeristenbelasting en afvalstoffenheffing, moeten de begroting in Delft weer op orde maken. De gemeenteraad zal deze maand nog beslissen welke harde keuzes gemaakt gaan worden.

De gemeente Delft moet de komende vier jaar minstens 7,7 miljoen euro gaan bezuinigen om de begroting in 2024 weer sluitend te krijgen. Als de gemeente met een herstelplan in maart kan laten zien dat dat lukt, verdwijnt het verscherpt preventief toezicht van de provincie. In december diende Delft een niet-sluitende begroting in bij de provincie, waardoor het onder dat toezicht terecht kwam.

Zoals verwacht zijn het harde keuzes die gemaakt moeten worden in het herstelplan. 'Noodzakelijk, maar niet gemakkelijk', zo noemt het stadsbestuur de keuzes. 'Bezuinigen gaat namelijk ten koste van wat de gemeente kan doen voor de stad.' De gemeente heeft de komende jaren nu eenmaal niet genoeg geld voor alle uitgaven die het wilde doen.

Het indienen van een niet-sluitende begroting deed de gemeente om een signaal af te geven bij het Rijk. 'Met een sluitende begroting vinden we geen gehoor bij de overheid', zei wethouder van Financiën, Stephan Brandligt, al eerder. 'We vonden het tijd om te laten zien dat de grens is bereikt.'

Eerste jaren teren op spaarpot

De eerste jaren valt het nog relatief mee voor Delft, want het college wil dan de spaarpot inzetten om tekorten te dekken. In die spaarpot zit ook geld uit de opbrengst van de verkoop van de Eneco-aandelen. Daarna gaat de gemeente de uitgaven beperken door beleid te versoberen. Zo wordt er minder geld gestort in het Fonds Delft 2040, een investeringsfonds in de stad.

Ook worden er miljoenen bezuinigd door alleen nog maar noodzakelijke dingen te doen. Dit zijn volgens het college de kosten voor de energietransitie en het versterken van het (v)mbo en de aansluiting van dit onderwijs op de arbeidsmarkt.

Zorg en minder personeel bij gemeente

Op de zorgtaken, het sociaal domein, werd al flink bezuinigd. Aan dat lopende plan houdt de gemeente nu vast. 'Uitgangspunt blijft om Delftenaren noodzakelijke zorg te bieden.' De eigen organisatie wordt ook niet ontzien in de herstelplannen.

Zo wil de gemeente 2,5 miljoen euro snijden in de eigen organisatie. Dat wil niet zeggen dat er mensen worden ontslagen, maar wel dat ambtenaren die met pensioen gaan, niet worden vervangen.

Verminderen van subsidies

Organisaties in de stad die nu nog subsidies krijgen, moeten het vanaf 2024 met minder geld gaan doen. Daarmee moet 1,3 miljoen euro bezuinigd worden. Zo worden onder meer om in de komende jaren de bijdragen aan Delft voor Elkaar en DOK stapsgewijs met 10 procent gekortwiekt.

Voor alle andere subsidies die de gemeente verstrekt, geldt dat deze met ingang van 2022 eenmalig niet worden geïndexeerd. Met andere woorden: meer subsidie zit er voor die partijen sowieso niet in.

Meer lasten

De gemeente wil meer geld binnenhalen door de toeristenbelasting te verhogen. 'Dat zal echter met het oog op herstel na corona pas vanaf 2024 kunnen plaatsvinden.' Verder stelt het college voor het tarief voor de afvalstoffenheffing te verhogen.

In maart bespreekt de gemeenteraad de voorstellen. Nadat de raad het heeft vastgesteld, kan de gemeente het herstelplan aanbieden aan de provincie. Als deze ook instemt met het plan, stopt het preventief toezicht.

LEES OOK: Delft maakt statement met gat in begroting: 'Anders geen gehoor bij overheid'