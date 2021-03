Winkeliers strijden voor opening winkels: 'Twee klanten per verdieping niet te doen'

De winkels mogen sinds afgelopen woensdag weer klanten ontvangen, maar dit mag alleen op afspraak. En in beperkte mate. Volgens INretail is dit voor ondernemers niet te doen. Zeker als ze een grote winkel hebben. Corné van Waay is één van deze ondernemers. Van Waay Interieurs in Benthuizen is één van de grootste woonwinkels van Zuid-Holland. 'Onze winkel is 6000 vierkante meter. We werken in tijdsloten van twee uur. Hierdoor kunnen wij twaalf klanten per dag ontvangen.'

Van Waay, die als lid van de ledenraad van INretail met veel collega's contact heeft, pleit dan ook voor een verdere opening van de winkels. 'Zoals het in de eerste lockdown ging, was prima. Toen kon je goed winkelen, zonder dat er sprake was van verdere besmettingen. Want je hebt nooit gehoord dat er veel mensen besmet zijn geraakt in de winkels. Het ging altijd over thuisbesmettingen en de horeca, maar nooit de retail.'

Voor de brancheorganisatie reden om een kort geding aan te spannen tegen de Nederlandse regering. Dit dient maandagmorgen om 10.00 uur in de rechtbank in Den Haag. 'In onze ogen zijn de opgelegde maatregelen disproportioneel', legt Te Grotenhuis uit. 'Er waren 56.000 winkels dicht, waarvan de deur nu op een minikiertje staat. De negatieve effecten op de economie en werkgelegenheid staan in onze ogen niet meer in verhouding tot de effecten die de winkelsluitingen hebben op de verspreiding van de pandemie.'

Daar komt volgens de woordvoerder bij dat de door de overheid ingestelde alternatieven niet voldoende zijn. 'Het winkelen op afspraak en het afhalen van bestellingen is door de regering onvoldoende doorgerekend en niet doordacht. Twee personen per verdieping is niet oké. Winkels aan de dorpsrand of op een woonboulevard werken niet met verdiepingen. Het lijkt een maatregel die volledig bedacht is om de drukte in de winkelstraatjes te beperken.'

De meeste winkeliers hebben volgens Te Grotenhuis dan ook weinig aan de versoepelingen die het kabinet heeft doorgevoerd. 'Ik ken sportzaken met enorme vloeroppervlakten die twaalf klanten per tien minuten toe mogen laten. En willen ze klanten twintig minuten de tijd geven, dan kunnen ze er maar zes toelaten. Die mensen kunnen verstoppertje spelen in de winkel zonder ooit gevonden te worden.'

Het is een beeld dat Van Waay heel goed herkent. Ook hij mag maar drie klanten per twee uur in zijn woonwinkel laten. 'Nu mogen wij niet klagen, omdat wij ons op het midden- en hogere segment richten', vertelt de winkelier uit Benthuizen. 'Doordat het bedrag per order hoger is, is het winkelen op afspraak voor ons wel een uitkomst. Maar ook wij hebben klanten nodig die zich oriënteren. Die komen normaal meerdere keren voor ze een bestelling doen. Die toeloop is er nu niet.'

Van Waay beseft zich dat hij zich gelukkig mag prijzen met de huidige situatie. 'Als lid van de ledenraad spreek ik natuurlijk veel andere ondernemers. Niet alleen op het gebied van wonen, maar ook in de mode bijvoorbeeld. Daar hoor je heel andere verhalen. Dat zijn vaak ondernemers die het moeten hebben van omloopsnelheid, dat ze veel producten aan veel mensen kunnen verkopen. Die halen hun omzet natuurlijk bij lange na niet.'

Deze ondernemers worden volgens Te Grotenhuis te weinig gecompenseerd voor de gedwongen winkelsluiting. 'Er moet bij heel veel winkeliers geld bij. Nu zijn er verschillende steunmaatregelen, maar die vergoeden vaak maar 70 tot 85 procent, waarbij winkeliers ook niet altijd in aanmerking komen voor een volledige vergoeding. De rest moet door de ondernemer worden betaald. Bij veel bedrijven is het vet inmiddels van de botten af. Wij vrezen echt een kaalslag in de winkelstraat.'

Een klant per tien vierkante meter

En dus staat de brancheorganisatie maandag in de rechtszaal tegenover de Staat. 'Wij eisen dat we weer teruggaan naar de oude situatie. Dit kan ook, omdat de besmettingscijfers zijn gedaald en we nu niet meer in de categorie zeer ernstig zitten. We hebben laten zien dat we dit veilig kunnen. Uit cijfers van het RIVM bleek dat 0,7 procent van de besmettingen in winkels zouden zijn opgelopen. Hiervoor hebben we complimenten gekregen, omdat het protocol zo goed werkte', zegt Te Grotenhuis strijdbaar. 'Naar die situatie willen wij weer terug. Dus één klant per tien vierkante meter, gecombineerd met een streng deurbeleid. Dat is onze inzet.'

De retailbranche is niet de eerste belangenorganisatie die vanwege het coronabeleid een rechtszaak aanspant. Tot nu toe heeft het kabinet alle zaken, in het geval van de avondklok na hoger beroep, uiteindelijk gewonnen. Toch is Te Grotenhuis vol vertrouwen. 'Ik weet dat marktkooplieden naar de rechter willen voor hun kramen in de buitenlucht en de zonnebankstudio's omdat andere contactberoepen weer open kunnen, maar mensen niet in zo'n tosti-ijzer mogen liggen. Iedereen heeft hierin zijn eigen argumentatie. Daarom kun je zaken niet met elkaar vergelijken. Wij vinden dat wij een heel sterke casus hebben en gaan de zaak daarom met veel vertrouwen aan.'

