Ruud Brood in aanloop naar Heerenveen - ADO: 'We moeten nu punten pakken'

Ondanks de forse achterstand van zeven punten op plek vijftien houdt trainer Ruud Brood moed. Na afloop van het duel tegen RKC Waalwijk gaf hij al aan dat die plek in zijn ogen niet onhaalbaar is. De oefenmeester geeft wel toe dat er dan punten moeten worden gepakt, te beginnen zaterdagavond in Friesland. ‘We moeten eigenlijk iedere wedstrijd punten gaan pakken. Zeker in Heerenveen zal je voor de winst moeten gaan spelen. Als je kijkt hoe de spelers met elkaar omgaan dan hebben ze wel het geloof dat er iets te halen valt.'

ADO kent achterin nog steeds personele problemen. Daryl Janmaat, Peet Bijen en Gianni Zuiverloon zijn allen nog geblesseerd. Tegen RKC startte daarom Jamal Amofa al in de basis. Hij kreeg centraal achterin naast Shaquille Pinas de voorkeur boven de Italiaan Dario del Fabro.

Ruud Brood geeft toe dat hij de komende tijd vasthoudt aan Amofa. 'Hij is een ander type verdediger dan Del Fabro. Het gaat vooral om de manier van spelen. Del Fabro heeft bewezen een goede verdediger te zijn, maar wat dichter op zijn eigen goal. We hebben wat snelheid nodig en ook voetballend vermogen van achteruit. Ik vind dat Del Fabro andere kwaliteiten heeft. Jamal Amofa heeft wel die snelheid.'

Verder werd er tijdens de persconferentie gesproken over de slechte hoekschoppen tegen RKC. 'Het was tegen RKC niet goed. Daar hebben we het ook over gehad. Wij kunnen dat beter. We hebben ook twee jongens die een fantastische trap hebben. Goossens en Vejinovic moeten die bal goed voor kunnen brengen.'

De wedstrijd Heerenveen - ADO Den Haag is zaterdagavond live te beluisteren op Radio West, 89.3 FM. Of online via www.omroepwest.nl/radio. Presentator Herman Nanninga en verslaggever Pim Markering houden u vanaf 20.00 u op de hoogte.