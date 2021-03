Slapeloze nachten na derde ramkraak Leidse modewinkel: 'De zin om te ondernemen vergaat me'

Voor de derde keer is er een ravage aangericht bij modewinkel Bas de Wit in Leiden. De auto waarmee de gevel is geramd, is teruggevonden, mogelijk mét de hele buit kleding erin. Volgens de eigenaar van de winkel is het waarschijnlijk dezelfde groene Toyota die ook bij de eerdere ramkraken op zijn winkel werd gebruikt.

De ramkraak werd donderdag op vrijdagnacht door twee verdachten gepleegd. Eén met een groot postuur, de ander kalend. Door de inzet van Burgernet, een helikopter en veel politie is de auto teruggevonden in de Beethovenstraat in Leiden. De politie wil dit niet bevestigen omwille van het onderzoek.

Bas de Wit, eigenaar de gelijknamige kledingzaak, vertelt dat de Toyota eerder gestolen was van een 'dame op leeftijd'. De auto werd vervolgens op 8 januari en afgelopen nacht weer gebruikt voor de ramkraken bij de winkel op het Leidse Vijf Meiplein, zo zegt De Wit tussen de lege rekken in zijn winkel.

Impact

De Wit laat de binnenkant van de ingereden gevel zien. De pui staat twintig centimeter naar binnen en het dikke glas is aan gruzelementen. 'Ze rammen twee of drie keer met de auto tegen de voorgevel, om de pui te ontwrichten. Dan rennen ze met twee man naar binnen.'

'Ze waren heel gericht op zoek naar de winterjassen met een bepaald prijskaartje', zegt De Wit. 'Iedereen kan online precies zien wat voor kleding we hebben, dus dat is makkelijk.' De winkel is goed verzekerd, maar daarmee is het leed niet geleden. 'Het heeft zo'n impact op je privéleven. 's Nachts lig ik te waken of er weer een telefoontje komt over een inbraak. De zin in het ondernemen vergaat me zo wel.'

Paaltjes

De Wit had al een aanvraag lopen bij de gemeente voor paaltjes voor de gevel. 'Maar voor deze ramkraak zijn ze dus te laat.' Een klant komt binnen met een bos bloemen: 'Bas veel sterkte met de rommel. En denk maar zo: het is maar materie', zegt de man relativerend en lachend.