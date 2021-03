Mediwietteler Jeffrey uit Katwijk krijgt voorwaardelijke boete voor thuiskweek

De Haagse rechtbank vindt dat de 40-jarige Jeffrey uit Katwijk strafbaar is voor de teelt van zijn eigen mediwiet. Ze oordeelt dat er geen medische noodzaak is voor de man, die lijdt aan autisme, om zelf de plantjes thuis te kweken. De Katwijker heeft een voorwaardelijke boete van 250 euro gekregen van de rechtbank.

In de reguliere geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wisten ze geen raad met de autistische stoornis van Jeffrey. Therapieën en medicijnen sloegen niet aan. De Katwijker is toen zelf aan de gang gegaan met de thuiskweek. Dagelijks gebruikt hij vijf gram van zijn eigen mediwiet. Dat zou wel werken. Buren hebben geen overlast van de man. Zijn huisarts rapporteerde onlangs dat Jeffrey dankzij zijn eigen medewiet zijn psychische klachten onder controle weet te houden.

Jeffrey deed in 2019 zelf aangifte bij de politie over de 22 stekken die hij in twee tenten in zijn huis kweekte. Hij hoopte vanwege medische noodzaak een ontheffing te krijgen op het verbod op de thuisteelt, maar kreeg die niet. Het Openbaar Ministerie spande een strafzaak tegen Jeffrey aan bij de Haagse rechtbank.

Toch nog andere behandelmogelijkheden

Die oordeelt nu dat niet vaststaat dat alleen de eigen mediwiet van de Katwijker soelaas biedt voor hem. Mogelijk dat er in de medische zorg toch nog andere behandelmogelijkheden zijn tegen zijn autisme, aldus de rechtbank. De rechtbank gaat daarmee in tegen een advies van de huisarts van de Katwijker. Die meende dat er wel een medische noodzaak was voor Jeffrey om zelf zijn mediwiet te kweken.

Volgens de rechtbank heeft Jeffrey zelf ook niet aangetoond dat de eigen mediwiet zoveel beter werkt als de legale mediwiet die via de apotheker verkrijgbaar is, of de wiet die in een coffeeshop verkocht wordt. Twee weken geleden, tijdens de strafzitting, vond de officier van justitie al dat er geen medische noodzaak is voor de Katwijker om zelf mediwiet te kweken.

Voorwaardelijke boete

De aanklaagster eiste dat Jeffrey schuldig werd verklaard zonder strafoplegging. De rechtbank is strenger en legt hem een voorwaardelijke boete van 250 euro op. Die zal hij moeten betalen als hij toch doorgaat met de thuiskweek.

Tijdens de zitting bij de rechtbank twee weken geleden beende de Katwijker al na enkele minuten kwaad weg uit de rechtszaal. Hij verweet de rechter een gebrek aan respect. Daarop besloot de rechtbank dan maar in zijn afwezigheid de zaak te behandelen, wat weer leidde tot verontwaardiging van de advocate van Jeffrey. Zij verliet ook de zaal.

