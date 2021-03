Verplaatsing Haagse prostitutie naar erotisch centrum nog onzeker

De particuliere ontwikkelaar Heijmans heeft inmiddels een eerste berekening gemaakt voor een prostitutiecentrum in de sporendriehoek. Daarbij zijn de kosten van het bouwen ervan afgezet tegen de mogelijke huuropbrengsten. Dat levert 'een positief resultaat' op, aldus het stadsbestuur.

Toch is het nu nog niet mogelijk om een oordeel te vellen over de haalbaarheid van de plannen. Een groot deel van de kosten is nog niet in beeld, zoals die van het sluiten van de huidige straten, het beter bereikbaar maken van het gebied en de aanleg van parkeerplaatsen. Daarmee zijn waarschijnlijk forse bedragen gemoeid, omdat sprake is van aanleg van een parkeerplaats voor 160 plekken en een nieuwe tunnel naar de driehoek. Om dat verder in beeld te krijgen, is nog zeker een half jaar nodig.

Handvol exploitanten wil praten

Ondertussen wordt door Heijmans en een financier wel verder gewerkt aan de mogelijke verhuizing. Zo is er contact met de eigenaren en exploitanten van de panden in de Geleenstraat en Doubletstraat, om te kijken of die willen meewerken. Een 'handvol' zou bereid zijn te praten over verplaatsing. 'Maar zij zullen pas meebewegen als er een duidelijke business case wordt voorgelegd,' aldus het stadsbestuur in een brief aan de raad.

De eigenaren willen ook weten wat er straks met de huidige prostitutiestraten gaat gebeuren. Daarvoor moet de gemeente zelf nog een plan gaan maken. Daarin moet dan ook staan hoe de prostitutie daar definitief verdwijnt, als de nieuwe plek open is.

Eerste schetsen zijn klaar

Ondertussen heeft Heijmans wel een ontwerpstudio ingeschakeld om te onderzoeken hoe een erotisch centrum met tweehonderd kamers in de driehoek tussen de sporen eruit kan komen te zien. Dat gaat uit van een aantal driehoekige gebouwen, met in het midden een soort pleintje. De gemeente omschrijft het als 'open om benauwenis te voorkomen en voldoende besloten en intiem om zich beschermd te weten'.

Impressie van de nieuwe rosse buurt van Den Haag tussen de sporen. | Beeld: UNStudio/Plomp

De gemeente heeft inmiddels onderzoek laten doen naar de wensen van de sekswerkers bij de verhuizing van de ramen. Zij hebben een aantal duidelijke verlangens. Zo moeten misstanden en uitbuiting worden aangepakt en eerlijke beloningen worden bevorderd. Verder pleiten ze voor het realiseren van veilige en gezonde werkplekken voor alle vormen van sekswerk. Bovendien moeten er alledaagse diensten aanwezig zijn, zodat ze bankzaken kunnen regelen en dient er goede wifi te zijn. Ook vinden ze dat het gebied goed toegankelijk moet worden voor sekswerkers en andere inwoners.

Verbetering van veiligheid en gezondheid

Aan het onderzoek naar hun wensen namen ongeveer honderd vrouwelijke, mannelijke en transgender sekswerkers deel. Samen zitten zij gemiddeld 13,5 jaar in het vak, waarvan acht in Den Haag.

Het stadsbestuur besloot al eerder dat verplaatsing van de prostitutie naar de nieuwe plek pas mogelijk is als dit tot een verbetering van de veiligheid en de gezondheid van sekswerkers leidt en de nieuwe locatie draagvlak heeft onder sekswerkers en hulpverleners. 'De uitkomsten van het onderzoek zijn voor ons een belangrijke steun in de rug om op de ingeslagen weg verder te gaan', aldus wethouder Kavita Parbhudayal (VVD, zorg en verantwoordelijk is voor het prostitutiebeleid) in een verklaring.

Zomer

Zij ziet echter ook wel dat er nog wel wat moet gebeuren voordat de verhuizing een feit is. 'Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers op een plek die voldoet aan de eisen van deze tijd, is een complexe uitdaging. Goed is in elk geval dat met alle betrokkenen constructieve gesprekken mogelijk zijn, ook met de huidige exploitanten van de ramen aan de Doubletstraat, Hunsestraat en Geleenstraat.'

Volgens Parbhudayal is een definitief besluit over de verplaatsing nu nog niet mogelijk. Rond de zomer moet er meer duidelijkheid zijn. Dat is ook het plan van de gemeente voor Doubletstraat en Rivierenbuurt klaar.

