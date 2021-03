Jamal Amofa mag het laten zien bij ADO Den Haag: 'Ik zit heerlijk in mijn vel'

Zaterdagavond mag Jamal Amofa voor de vierde keer als basisspeler aantreden in het eerste elftal van ADO Den Haag. De 22-jarige verdediger, die geboren werd in Amsterdam en zoon is van een Ghanese vader en Surinaamse moeder, speelt sinds 2019 bij ADO Den Haag. Na vorig seizoen vijftien wedstrijden bij Jong ADO gespeeld te hebben, zit hij dit seizoen vast bij de eerste selectie.

Door de personele problemen in de defensie van ADO krijgt Amofa de laatste weken steeds meer speelminuten in de ploeg van trainer Ruud Brood. Na blessures van Daryl Janmaat, Peet Bijen en later ook Gianni Zuiverloon leek Dario del Fabro de positie centraal achterin naast Shaquille Pinas in te gaan nemen. Maar in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk liet Brood, Amofa starten.

Volgens de oefenmeester was dat omdat Amofa meer snelheid en voetballend vermogen heeft. Dit uiteraard tot blijdschap van de verdediger. 'Ik zit heerlijk in mijn vel. Het voelt goed om basisspeler te zijn, daar spreekt vertrouwen uit. Naar dat vertrouwen was ik ook op zoek. En dat vertrouwen wil ik terugbetalen aan de trainer en de club.'

Pijnlijk moment

In de thuiswedstrijd tegen PSV (2-2) stond Amofa ook al in de basis. Bij een 1-1 stand schatte de jonge verdediger een voorzet van PSV-speler Mohamed Ihattaren verkeerd in. Zijn slechte aanname zorgde ervoor dat de bal voor de voeten van spits Donyell Malen kwam. Voor hem was het een koud kunstje om de 2-1 binnen te werken. Amofa kon wel door de grond zakken en werd een aantal minuten later, volgens trainer Brood niet vanwege de fout, maar om tactische redenen, gewisseld.

Amofa over het pijnlijke moment: 'Ik had de bal gewoon moeten laten lopen. Het was een communicatiefout tussen de keeper en mij. Ik had de bal gewoon kunnen laten lopen. Maar daar leer je alleen maar van.' Toen Michiel Kramer in de blessuretijd met een omhaal toch nog een punt veiligstelde voor ADO, was Amofa niet eens blij. 'Ik zat nog steeds te balen. Maar uiteindelijk was ik toch wel heel blij. Ik heb Michiel (Kramer red.) ook bedankt.'

Bijzondere wedstrijd

Tussen 2014 en 2017 speelde Amofa in de jeugd van Heerenveen. De wedstrijd van zaterdagavond wordt dus een bijzondere voor hem. 'Dit wordt voor het eerst dat ik weer tegen Heerenveen speel. Er zijn nog wel wat bekenden: Lucas Woudenberg, die nu wissel staat, daar heb ik mee gespeeld. En ook Henk Veerman is een oud-teamgenoot. Daarnaast is de trainer, Johnny Janssen, een oud trainer van mij. Dus als het goed is herkennen ze mij nog wel', zegt Amofa met een lach op zijn gezicht.

Op de vraag hoe Amofa Heerenveen-spits Veerman gaat aanpakken, wil hij nog niet ingaan. 'Ik hou het liever voor mijzelf. Wie weet kijkt Veerman hier wel naar. Hij is wel groot en sterk, maar ik ben ook groot. En slim.'