Coronavirus: Kans op versoepelingen na Catshuisoverleg klein

We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van dit weekend.

Evenementenbranche maakt plan voor terugkeer naar oude normaal

De evenementenbranche heeft zelf een plan gemaakt waarmee de branche sneller uit de coronacrisis moet komen. Na de proefevenementen die nu worden gehouden met Fieldlabs moet meteen doorgepakt worden, zo stellen Eventplatform en de Alliantie van Evenementenbouwers.

Volgens Jolanda Jansen van de alliantie hebben mensen dringend behoefte aan ontspanning op een verantwoorde en veilige manier. 'En dat kunnen wij als branche bieden. Op de huidige routekaart van de overheid ontbreekt niveau 0 en is er nog geen rekening gehouden met vaccinaties en sneltesten'. Met die middelen en een test- of vaccinatiebewijs, aandacht voor hygiënemaatregelen en professionele begeleiding moet een zogenaamde 'groene zone', een veilige omgeving voor een bepaald evenement, worden gecreëerd.

De branche wil al in april publiek welkom heten op anderhalve meter afstand, in mei tijdens onder meer met het Eurovisiesongfestival een volgende stap zetten en in juni de volgende bij activiteiten rondom het EK voetbal. Op basis van sneltesten zou de capaciteit van zalen naar 50 of zelfs 70 procent van de reguliere bezoekersaantallen kunnen worden gebracht. Als alles goed gaat zou vanaf 1 juli zelfs de anderhalve meter afstand losgelaten kunnen worden.

Kans op versoepelingen is klein

Het is niet waarschijnlijk dat tijdens de persconferentie over corona van aanstaande maandag nieuwe versoepelingen van de coronaregels worden aangekondigd, zeggen ingewijden. De meest betrokken ministers overleggen daar zaterdag over op het Catshuis met RIVM-baas Jaap van Dissel.

Afgelopen week zeiden premier Mark Rutte en justitieminister Ferd Grapperhaus al dat de kans klein is dat bijvoorbeeld terrassen komende week weer open kunnen. Ook zorgministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark denken dat er waarschijnlijk geen ruimte is voor versoepelingen.

Twee weken geleden kondigden Rutte en De Jonge op een persconferentie meer ruimte aan voor middelbare scholen, contactberoepen en winkels. Het is niet aannemelijk dat het kabinet meer coronaregels afzwakt, voordat de effecten van de vorige versoepelingen zichtbaar zijn. Dat duurt minstens twee weken.

Van Dissel: hoe goed worden de regels nageleefd?

Jaap van Dissel van het RIVM vraagt zich af of mensen wel voldoende de coronamaatregelen naleven. Bij de NOS zegt hij: 'We hebben een heleboel maatregelen, maar de vraag is: hoe goed worden die nageleefd? Volgens onderzoek van de gedragsunit van het RIVM en de GGD's loopt dat terug. Ongeveer de helft van de respondenten zegt thuis te blijven bij klachten en 36 procent zegt zich te laten testen bij klachten. Dat zijn toch wel verontrustende getallen. Blijkbaar laten minder mensen met covid-achtige klachten zich testen.'

Hij wijst er op dat er tegelijk de afgelopen twee weken meer mensen naar de teststraten zijn gekomen en dat het percentage positieve testen is gedaald. 'Maar dat blijft zo'n 9 procent. Dat grotere aantal testen kan samenhangen met de start van het hooikoortsseizoen. Hooikoorts geeft bovenste luchtwegklachten. Ook worden er meer personen getest in het kader van het bron- en contactonderzoek. Dat maakt het momenteel heel moeilijk om de relatie tussen het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en IC-opnames te duiden.'

Volgens Van Dissel is het te vroeg om het effect van vaccinaties te zien, maar, zo stelt hij wel: 'Data uit Israël en het Verenigd Koninkrijk geven veel vertrouwen dat vaccins een uitweg bieden. Daarna blijft het virus zeer waarschijnlijk circuleren, misschien in seizoenen zoals influenza. Naar analogie kunnen we dan kwetsbare groepen vaccineren tegen de meest circulerende virusstammen.'

Deze winter nul officiële griepgevallen vastgesteld

Er is deze winter geen enkel officieel geval van de griep in Nederland vastgesteld, meldt het AD op basis van cijfers van kennisinstituut Nivel, dat samen met het RIVM de verspreiding van luchtwegvirussen in Nederland monitort.

Bij huisartspraktijken die structureel monsters laten analyseren op de aanwezigheid van virussen, werd geen enkel positief geval aangetroffen. 'We volgen het influenzavirus niet zo goed als het coronavirus, maar alles wijst erop dat de circulatie van influenza is gestopt. In de monsters van huisartsen vinden we het niet, en ook bij de ziekenhuizen wordt het virus niet aangetroffen', zegt Mariëtte Hooiveld van Nivel in de krant.

Uit de Nivel-cijfers blijkt dat mensen wel met griepachtige klachten bij de huisarts kwamen, maar geen enkele keer bleek het ook daadwerkelijk om de griep te gaan. In plaats daarvan blijkt het vaak om het corona-, rhino- of enterovirus te gaan.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.