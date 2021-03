Coronavirus: 'Terras open bij garantie op minder samenscholing'

MOJO optimistisch na proefevenement in Ziggo Dome

Evenementorganisator MOJO is hoopvol dat er snel weer evenementen gehouden kunnen worden. Het bedrijf uit Delft was een van de organisatoren van het Back to Live-evenement in de Ziggo Dome in Amsterdam. Bij het dancefeest waren 1300 bezoekers. Optredens waren van onder anderen Sunnery James & Ryan Marciano, Sam Feldt, Lucas & Steve en Lady Bee.

'We kunnen nu laten zien dat wij evenementen op een hele veilige manier kunnen organiseren', legt CEO van MOJO Ruben Brouwer uit. 'Van deze proefevenementen leren we heel veel, maar het is nog belangrijker dat we meteen doorgaan.' Hij verwijst naar het Nationale Evenementenplan, dat zaterdag door de evenementenbranche is gelanceerd.

Zaterdag was het Back to Live-evenement in de Ziggo Dome | Foto: ANP

Als het aan Brouwer ligt zijn de proefevenementen namelijk een eerste stap richting een zomer vol evenementen. 'Anders zou ik wel teleurgesteld zijn. We hebben die stip aan de horizon echt nodig.' En met wij doelt de MOJO-baas niet alleen op de branche. 'Maar ook ons publiek. Er stonden 100.000 mensen in de wachtrij. Zo'n populariteit getuigt van een enorme behoefte.'

Dit dancefeest was een van de proefevenementen van Fieldlab Evenementen en horen bij een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid. Zondag treedt André Hazes in de Ziggo Dome voor het eerst in maanden weer op voor een groot publiek. Volgend weekend zijn twee proeffestivals op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen. Eerder werd al getest bij een theatervoorstelling van Guido Weijers, een congres en voetbalwedstrijden.

'Terras open zou kunnen bij garantie op minder samenscholing'

Menno de Jong, viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team, ziet wel wat in het openen van de terrassen als dit leidt tot minder samenscholen. Dat zegt hij tegen de Amsterdamse zender AT5. De afgelopen periode was het op verschillende plekken regelmatig veel te druk. Dat was voor horeca-eigenaren aanleiding om te pleiten voor het openen van de terrassen.

De Jong snapt de oproep van horeca-eigenaren. 'Je zou kunnen zeggen dat, als er een garantie zou zijn dat het openen van de terrassen zou leiden tot minder samenscholen op bijvoorbeeld het Museumplein en het Vondelpark, dat het dan misschien een heel goed effect heeft. Als de terrassen ook goed gereguleerd zijn qua afstand, dan zou ik er voorstander van zijn. Ik weet niet of die garantie er is.'

'Avondklok tot 30 maart, grotere versoepelingen pas eind maart'

De avondklok wordt hoogstwaarschijnlijk verlengd tot 30 maart en ook grotere versoepelingen zijn mogelijk pas aan het einde van deze maand te verwachten. Bronnen melden dat naar aanleiding van het Catshuisberaad zaterdag, waar de meest betrokken ministers zich over de coronacrisis lieten bijpraten door deskundigen.

Maandag zullen er dus geen versoepelingen bekendgemaakt worden op de persconferentie, schrijft de NOS. Wel gaat het kabinet voorbereidingen treffen om over drie weken de samenleving meer lucht te geven. Als de cijfers de goede kant op gaan, kunnen dan de terrassen open en kan er ook weer fysiek onderwijs gegeven worden op de hbo's en universiteiten. Het winkelen wordt dan mogelijk ook weer uitgebreid, met een systeem waarbij het maximale aantal klanten berekend wordt aan de hand van het aantal vierkante meters.

Besluiten hierover zijn nog niet definitief. Maandag is er nog een crisisoverleg van het kabinet. Daarna geven premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge weer een persconferentie.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuizen weer gedaald

Voor de vierde dag op rij daalt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Het totaal aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 1863, dat zijn er 48 minder dan vrijdag. Van hen liggen er 542 op de intensive care, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het afgelopen etmaal zijn 212 nieuwe corona-patiënten opgenomen in de ziekenhuizen, 12 minder dan vrijdag. Van hen zijn er 36 opgenomen op de ic, 3 minder dan vrijdag. Het LCPS heeft het afgelopen etmaal 9 coronapatiënten verplaatst naar ziekenhuizen in andere regio's.

Afgelopen week verplaatste het coördinatiecentrum de 2500e patiënt tijdens de tweede coronagolf. Sinds 21 september 2020 zijn gemiddeld 15,5 coronapatiënten per dag verplaatst naar ziekenhuizen in andere regio's.

5378 coronameldingen afgelopen etmaal, fors boven het gemiddelde

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend heeft het RIVM 5378 nieuwe coronabemettingen genoteerd. Dat is fors boven het gemiddelde, want in de afgelopen week werden er gemiddeld 4526 gevallen per etmaal geregistreerd.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 42. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven.

Geen coronakapsel meer voor Mark Rutte

Demissionair premier Mark Rutte is zijn coronakapsel kwijt. Hij ging naar zijn vaste kapper in Leidschendam. Na afloop zei hij tegen de NOS dat zijn kapsel 'redelijk gelukt' is. 'Ik heb het iets langer gelaten dan gewoonlijk, omdat het verschil met de afgelopen weken anders zo groot is. Maar het voelt wel heerlijk.'

In februari kwam het kappersbezoek van Rutte in het nieuws na een bericht van Radio 538. Dj Frank Dane belde met de kapper van de premier, om te vragen wanneer die weer in de agenda stond om geknipt te worden. Op 6 maart, was toen het antwoord van de kapper. Daaruit trok Dane de conclusie dat de kappers na 2 maart weer open mochten na een lange sluiting om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op dat moment was er officieel nog niets bekend over een eventuele opening van kappers.

De coiffeur wilde toen niet zeggen wanneer de afspraak was gemaakt, maar de RVD liet desgevraagd weten dat die al maanden in de boeken stond. 'De afspraken bij de kapper worden een heel jaar vooruit gepland, maar hij gaat pas weer zodra het mag', zei de RVD toen.

Mark Rutte op de kappersstoel in Leidschendam | Foto: ANP

Evenementenbranche maakt plan voor terugkeer naar oude normaal

De evenementenbranche heeft zelf een plan gemaakt waarmee de branche sneller uit de coronacrisis moet komen. Na de proefevenementen die nu worden gehouden met Fieldlabs moet meteen doorgepakt worden, zo stellen Eventplatform en de Alliantie van Evenementenbouwers.

Volgens Jolanda Jansen van de alliantie hebben mensen dringend behoefte aan ontspanning op een verantwoorde en veilige manier. 'En dat kunnen wij als branche bieden. Op de huidige routekaart van de overheid ontbreekt niveau 0 en is er nog geen rekening gehouden met vaccinaties en sneltesten'. Met die middelen en een test- of vaccinatiebewijs, aandacht voor hygiënemaatregelen en professionele begeleiding moet een zogenaamde 'groene zone', een veilige omgeving voor een bepaald evenement, worden gecreëerd.

De branche wil al in april publiek welkom heten op anderhalve meter afstand, in mei tijdens onder meer met het Eurovisiesongfestival een volgende stap zetten en in juni de volgende bij activiteiten rondom het EK voetbal. Op basis van sneltesten zou de capaciteit van zalen naar 50 of zelfs 70 procent van de reguliere bezoekersaantallen kunnen worden gebracht. Als alles goed gaat zou vanaf 1 juli zelfs de anderhalve meter afstand losgelaten kunnen worden.

Kans op versoepelingen is klein

Het is niet waarschijnlijk dat tijdens de persconferentie over corona van aanstaande maandag nieuwe versoepelingen van de coronaregels worden aangekondigd, zeggen ingewijden. De meest betrokken ministers overleggen daar zaterdag over op het Catshuis met RIVM-baas Jaap van Dissel.

Afgelopen week zeiden premier Mark Rutte en justitieminister Ferd Grapperhaus al dat de kans klein is dat bijvoorbeeld terrassen komende week weer open kunnen. Ook zorgministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark denken dat er waarschijnlijk geen ruimte is voor versoepelingen.

Twee weken geleden kondigden Rutte en De Jonge op een persconferentie meer ruimte aan voor middelbare scholen, contactberoepen en winkels. Het is niet aannemelijk dat het kabinet meer coronaregels afzwakt, voordat de effecten van de vorige versoepelingen zichtbaar zijn. Dat duurt minstens twee weken.

Van Dissel: hoe goed worden de regels nageleefd?

Jaap van Dissel van het RIVM vraagt zich af of mensen wel voldoende de coronamaatregelen naleven. Bij de NOS zegt hij: 'We hebben een heleboel maatregelen, maar de vraag is: hoe goed worden die nageleefd? Volgens onderzoek van de gedragsunit van het RIVM en de GGD's loopt dat terug. Ongeveer de helft van de respondenten zegt thuis te blijven bij klachten en 36 procent zegt zich te laten testen bij klachten. Dat zijn toch wel verontrustende getallen. Blijkbaar laten minder mensen met covid-achtige klachten zich testen.'

Hij wijst er op dat er tegelijk de afgelopen twee weken meer mensen naar de teststraten zijn gekomen en dat het percentage positieve testen is gedaald. 'Maar dat blijft zo'n 9 procent. Dat grotere aantal testen kan samenhangen met de start van het hooikoortsseizoen. Hooikoorts geeft bovenste luchtwegklachten. Ook worden er meer personen getest in het kader van het bron- en contactonderzoek. Dat maakt het momenteel heel moeilijk om de relatie tussen het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en IC-opnames te duiden.'

Volgens Van Dissel is het te vroeg om het effect van vaccinaties te zien, maar, zo stelt hij wel: 'Data uit Israël en het Verenigd Koninkrijk geven veel vertrouwen dat vaccins een uitweg bieden. Daarna blijft het virus zeer waarschijnlijk circuleren, misschien in seizoenen zoals influenza. Naar analogie kunnen we dan kwetsbare groepen vaccineren tegen de meest circulerende virusstammen.'

Deze winter nul officiële griepgevallen vastgesteld

Er is deze winter geen enkel officieel geval van de griep in Nederland vastgesteld, meldt het AD op basis van cijfers van kennisinstituut Nivel, dat samen met het RIVM de verspreiding van luchtwegvirussen in Nederland monitort.

Bij huisartspraktijken die structureel monsters laten analyseren op de aanwezigheid van virussen, werd geen enkel positief geval aangetroffen. 'We volgen het influenzavirus niet zo goed als het coronavirus, maar alles wijst erop dat de circulatie van influenza is gestopt. In de monsters van huisartsen vinden we het niet, en ook bij de ziekenhuizen wordt het virus niet aangetroffen', zegt Mariëtte Hooiveld van Nivel in de krant.

Uit de Nivel-cijfers blijkt dat mensen wel met griepachtige klachten bij de huisarts kwamen, maar geen enkele keer bleek het ook daadwerkelijk om de griep te gaan. In plaats daarvan blijkt het vaak om het corona-, rhino- of enterovirus te gaan.

