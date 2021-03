Coronavirus: KNVB vindt dat leeftijdsgrens van kabinet, amateurverenigingen splijt

KNVB: leeftijdsgrens van kabinet splijt amateurverenigingen

Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee van de KNVB is ontevreden over de kleine versoepelingen van de coronaregels die premier Mark Rutte maandagavond tijdens een persconferentie aankondigde.

'De huidige leeftijdsgrens van het kabinet van samen sporten tot en met 26 jaar splijt elke amateurvereniging en talloze teams', laat hij weten. 'Dat is onnodig want voetballen gebeurt veilig in de buitenlucht. Met de huidige versoepelingen zijn we dus onvoldoende geholpen. We blijven ons ervoor inzetten dat iedereen weer snel met zijn of haar team mag voetballen.'

Premier Rutte kondigde maandagavond aan dat volwassenen vanaf 16 maart weer met maximaal vier personen samen mogen sporten. 'We hebben door berekeningen gezien dat we met z'n allen miljoenen kilo's zijn aangekomen", zei Rutte. 'Daarom deze kleine versoepeling.'

KNVB en profclubs hopen dit seizoen nog op fans in stadions

De KNVB, Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie hopen dat er dit seizoen nog supporters naar de stadions van clubs uit het betaalde voetbal kunnen. 'Laten we met alle oplossingen in het achterhoofd samen met het demissionair kabinet bekijken hoe we dit mogelijk kunnen maken', stellen ze.

'Het kan ons ook niet snel genoeg gaan, mits uiteraard veilig en verantwoord voor alle betrokkenen', melden de voetbalbond en de twee profcompetities. 'Wij vinden niets mooier dan een spannende wedstrijd in een kolkend stadion. Maar veel clubs schieten zonder publiek ook wekelijks dieper de rode cijfers in. In het afgelopen coronajaar hebben clubs gezamenlijk al 200 miljoen euro ingeleverd. Profvoetbal draait om het publiek, we kunnen en willen niet zonder.'

Rutte: rond Pasen nieuwe stappen, onder meer voor horeca

Minister-president Mark Rutte hoopt rond Pasen 'nieuwe stappen' te kunnen zetten met het afschalen van de coronamaatregelen. Daarbij hoopt hij vooral de horeca meer perspectief te kunnen bieden, zegt hij in een persconferentie over het coronabeleid. Over vier weken is het tweede paasdag.

Kabinet: meer ruimte voor verpleeghuizen en grote winkels

Verpleeghuisbewoners mogen straks niet één maar twee bezoekers per dag ontvangen, maar wel alleen onder bepaalde voorwaarden. Ook voor grote winkels komt er meer ruimte: meer mensen kunnen tegelijkertijd op afspraak winkelen. Dat melden ingewijden in de aanloop naar de coronapersconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge maandagavond.

Wielerwedstrijd Amstel Gold Race gaat door zonder publiek

De Amstel Gold Race gaat op zondag 18 april door. De wielerwedstrijd in Limburg wordt volgende maand zonder publiek verreden. 'Wij zijn ontzettend blij met het bericht van de overheden dat de Amstel Gold Race op zondag 18 april verreden mag worden. We hebben niet stilgezeten en zijn in gesprek gebleven met overheden en hebben de plannen tot in detail kunnen uitwerken', aldus koersdirecteur Leo van Vliet.

De ronde van ongeveer 17 kilometer wordt hermetisch afgesloten voor dagtoeristen en wielerpubliek.

'Deeltijdmedewerkers KLM moeten 5 dagen per week aan het werk'

Deeltijdmedewerkers van de afdeling passagiersafhandeling van KLM moeten voortaan vijf dagen per week een dienst draaien, ongeacht het aantal contracturen. Dat heeft de directie van de luchtvaartmaatschappij besloten, meldt FNV. De vakbond noemt de beslissing 'schandalig' omdat er geen rekening wordt gehouden met het privéleven van de werknemers. Het voorstel van de directie ligt nu bij de ondernemingsraad.

Volgens FNV moet iemand met bijvoorbeeld 20 contracturen straks in plaats van drie dagen, vijf dagen aan het werk. 'Dit besluit heeft een enorme impact op de thuissituatie van de deeltijdmedewerkers. Kinderopvang, school, sport, studie, een tweede werkgever of vrijwilligerswerk zijn allemaal afgestemd op het deeltijdrooster', zegt FNV-bestuurder Jan van den Brink. De vakbond gaat met leden bespreken hoe de roostermaatregel van KLM van tafel kan worden gehaald.

De deeltijders leveren volgens de vakbond ook salaris in omdat de onregelmatigheidstoeslag wordt verlaagd. 'Door de verlaging van de onregelmatigheidstoeslag leveren deeltijders straks een bijdrage vergelijkbaar met de hoogst betaalden', aldus Van den Brink. KLM kon nog niet reageren op het bericht.

'We hebben er maar mee te dealen'

Vanavond om 19.00 uur is er opnieuw een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge, waarin ze wel of niet versoepelingen gaan aankondigen. De verwachtingen zijn laag, merkten we aan het winkelend publiek in Zoetermeer. 'Ze zullen heel voorzichtig zijn en we hebben er maar mee te dealen,' zegt een oudere dame. 'Het zou wel leuk zijn om weer eens naar het terras te gaan of uit eten, maar ja, dat komt wel weer,' zegt een vrouw die net haar boodschappen heeft gedaan.

De persconferentie wordt live uitgezonden op tv, radio en onze site en om 20.30 uur is er een extra uitzending van het TV West Nieuws.

3924 coronameldingen afgelopen etmaal

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 3924 nieuwe coronagevallen geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal positieve tests is de laatste weken behoorlijk stabiel. Per dag komen er gemiddeld ongeveer 4500 besmettingen aan het licht. Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen onder dat gemiddelde, in de loop van de week komt het boven dat gemiddelde uit.

Meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Na vijf achtereenvolgende dagen van dalingen, is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen maandag toegenomen. Het totaal aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 1905, dat zijn er 54 meer dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van hen liggen er 558 op de intensive care, 13 meer vergeleken met een dag eerder. Het is voor het eerst in bijna twee weken dat dit aantal boven de 550 uitkomt. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1347 coronapatiënten, een toename van 41 afgelopen etmaal.

Rechter beslist later deze week over heropening van winkels

De rechter in Den Haag komt uiterlijk op vrijdagochtend met een uitspraak in het kort geding dat is aangespannen door winkeliersvereniging INretail om heropening van winkels af te dwingen bij de Staat. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn niet-essentiële winkels sinds half december op slot. Volgens INretail kunnen winkels wel veilig open, met inachtneming van de geldende coronavoorwaarden.

De advocaten van INretail stelden dat er 'ongekende schade' wordt aangericht bij winkeliers door de coronamaatregelen. 'Winkels die nu verdwijnen uit het straatbeeld zullen niet meer terugkomen. Hun plek wordt enkel opgevuld door webwinkels. Door het omvallen van winkels gaat de werkloosheid omhoog en vindt verpaupering plaats door leegstaande winkelcentra, met meer criminaliteit.'

Een juriste van de Nederlandse staat verklaarde dat de sluiting nog steeds nodig is om drukte in de winkelstraten en dus de kans op meer coronabesmettingen te voorkomen. Ze zei dat er nu 'domweg nog geen ruimte is' voor het versoepelen van de maatregelen. 'Als de winkels weer zouden openen, gaan mensen vaker als een dagje uit winkelen, met meer drukte in de winkelstraten en meer reisbewegingen, met dus meer contactmomenten en grotere kans op besmettingen. Dat willen we er nu echt niet bij hebben. Er is dus geen alternatief.'

LEES OOK: Winkeliers strijden voor opening winkels: 'Twee klanten per verdieping niet te doen'

Met een app wil het kabinet mensen meer ruimte geven

Het kabinet werkt aan een app die mensen meer vrijheid moet geven. De app moet bewijzen dat mensen negatief getest of gevaccineerd zijn. Het is niet de bedoeling dat bij het uitlezen van de app die gegevens te zien zijn. Het wordt nu 'technisch en juridisch' mogelijk gemaakt zodat het ingevoerd kan worden als de discussie hierover is afgerond, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

De app moet het mogelijk maken dat mensen weer toegang krijgen tot horeca, bioscopen of andere evenementen. Het moet ook als vaccinatiebewijs gaan dienen als dat in het buitenland wordt gevraagd, bijvoorbeeld op vakantie. Demissionair minister Bas van 't Wout (Economische Zaken) hoopt dat de app al eind april of in mei gebruikt kan worden.

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zegt dat het kabinet bezig is met het 'technisch mogelijk maken', maar dat er nog wel wat vragen zijn. Onder meer moet worden vastgesteld of gevaccineerden geen rol hebben in verspreiding van het coronavirus. 'En wat we niet willen, is een vaccinatieplicht, ook niet indirect', benadrukt de minister. 'Mensen moeten zich niet gedwongen voelen om zich te laten inenten.'

Er is al een app die een code kan maken op je telefoon van een testbewijs, zegt De Jonge. 'We kunnen die app zo aanpassen dat die eenzelfde code maakt van een vaccinatiebewijs.' Zaak is daarbij wel, vindt de minister, dat degene aan de deur niet moet kunnen zien of iemand getest dan wel gevaccineerd is.

'Nederlanders willen vakantie boeken, vaker dichter bij huis'

Nederlanders gaan aankomende zomer waarschijnlijk dichter bij huis op vakantie. Mensen willen veilig en verantwoord reizen, geldt branchevereniging ANVR die onderzoeksbureau GfK opdracht gaf tot het onderzoeken van de reisbehoeften van Nederlanders aankomende zomer.

Ruim een kwart van de Nederlanders gaat waarschijnlijk vakantie in Nederland vieren, dat is meer dan in de jaren voor 2020, meldt de ANVR. Vooral jongeren willen het land uit. Bijna een derde geeft aan naar een Europese vliegbestemming af te reizen en een op de tien jongeren wil op vakantie buiten Europa.

Maandagavond maakt premier Mark Rutte tijdens de persconferentie bekend tot wanneer het negatieve reisadvies voor het buitenland geldt. Volgens bronnen dichtbij het kabinet wordt het waarschijnlijk 15 april.

Studenten helpen bij het vaccineren

Vandaag gaan studenten van mboRijnland de GGD Hollands Midden helpen bij het vaccineren tegen COVID-19. Het gaat om eerstejaarsstudenten van de opleidingen Verpleegkunde en Doktersassistent die worden ingezet als prikker of als host bij het ECC-gebouw in Leiden. Het is een stageproject dat van maart tot juni loopt.

De studenten hebben er zin in: 'Heel fijn dat we lekker in de praktijk aan de slag kunnen. En helemaal interessant dat we kunnen helpen bij de vaccinatie en daarmee onderdeel zijn van het hele coronaproces.'

Het is de bedoeling dat in april ook studenten worden geplaatst in Gouda en Alphen aan den Rijn en dat in Leiden nog wordt opgeschaald. Ter voorbereiding zijn de studenten op school getraind om te prikken en zijn ze via e-learning en op locatie bij de GGD verder voorbereid op hun werk dat maandag 8 maart start.

Ruim zesduizend boetes voor overtreden avondklok

De politie heeft vorige week 6014 boetes uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok. Daarnaast werden 278 mensen beboet voor het overtreden van het verbod op de groepsvorming. Daarnaast kregen nog eens 228 mensen een waarschuwing voor het negeren van de coronamaatregelen.

De politie maakte afgelopen weekend een einde aan zestig illegale feesten. Een van deze feesten werd in een bedrijfspand in Zoetermeer gehouden. Dit feest werd zondag om 2.15 uur door agenten beëindigd. Alle 37 aanwezigen kregen een boete.

Herstel-NL voert opnieuw campagne tegen lockdown

Herstel-NL voert dinsdag opnieuw campagne met paginagrote advertenties in landelijke dagbladen en met tv-commercials. De organisatie 'wil iedereen ervan doordringen dat Nederland nu open moet, om de steeds harder oplopende schade aan de samenleving te stoppen'. Herstel-NL is een groep deskundigen en professionals die Nederland uit de lockdown wil loodsen.

Volgens Herstel-NL hebben de versoepelingen van de afgelopen tijd onvoldoende gebracht. 'Jongeren, thuiswerkers, ondernemers - zij hebben het allemaal nog ontzettend moeilijk. Wij, en vele anderen met ons, maken ons grote zorgen en daarom gaan wij met nog meer nadruk en nog zichtbaarder verder met ons verhaal', zegt Robin Fransman, voorzitter van de actiegroep.

Herstel-NL wil een einde aan de avondklok en de lockdown. 'Winkels, horeca, onderwijs, sport, cultuur moeten en kunnen weer open. Dat kan door gericht strengere veiligheidsmaatregelen in te zetten op plaatsen en tijden voor iedereen die kwetsbaar is of gewoon voorzichtig wil zijn'.

Voetbalamateurs lijden verlies, minder zorgen over voortbestaan

Meer dan de helft van de amateurclubs in het voetbal weet zeker dat het seizoen vanwege de coronacrisis met verlies wordt afgesloten. Toch is de acute nood minder hoog dan werd verwacht in mei. Destijds vreesde 18 procent voor het voortbestaan is er niet gevoetbald zou worden. Nu zegt nog geen 5 procent van de verenigingen dat daarover op dit moment zorgen zijn.

Dat blijkt uit een enquête van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV), waaronder ongeveer 1600 clubs vallen. Slechts 14 procent denkt geen verlies te gaan lijden, terwijl 34 procent nog twijfelt. De aantallen over de verliezen zijn hoger dan het seizoen 2019-2020. Van de ondervraagden geeft 61,6 procent aan dit boekjaar niet met een verlies te hebben afgesloten. Liefst 82,7 procent van de ondervraagden heeft hulp gekregen van de overheid via een of meer steunpakketten.

KNVB pleit voor voetballen op fietsafstand

De Jeugdraad van de KNVB doet een dringend beroep op de regering om de jeugd toestemming te geven te voetballen tegen clubs die op fietsafstand te bereiken zijn. 'Jeugdteams kunnen prima veilig in de buitenlucht wedstrijden spelen zolang de clubs zich op fietsafstand van elkaar bevinden. De reisbewegingen blijven dan minimaal, maar hiermee komt wel een eind aan de sleur waarin kinderen tot en met 17 jaar al maandenlang alleen op de eigen club onderling trainingspartijtjes mogen spelen vanwege de coronamaatregelen', stelt de raad.

De leden van de KNVB Jeugdraad gaan dit maandag in het Jongeren Voetbaldebat voorleggen aan politici van de SP, GroenLinks, PvdA, VVD, D66 en CDA. 'Het aantal sportende kinderen is gedurende de coronatijd naar een historisch dieptepunt gedaald, terwijl sporten juist zo belangrijk voor hen is', zegt de KNVB. 'Juist nu. Sporten heeft namelijk een positieve invloed op de fysieke en mentale weerstand en op gezondheidsproblemen zoals overgewicht.'

De KNVB Jeugdraad bestaat volgens de KNVB uit elf 'enthousiaste en ruimdenkende jongeren', in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar, die als spreekbuis gelden voor de 600.000 jonge voetballers en voetbalsters in Nederland.

Schellekens: wordt het evenwicht doorbroken, dan krijgen we weer een explosie aan besmettingen

Oud-hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg Wim Schellekens en lid van de onafhankelijke expertgroep Red Team Covid19NL zegt dat de situatie rondom het aantal covidbesmettingen heel fragiel is.

‘De krachtige lockdown-maatregelen zorgen ervoor dat het aantal besmettingen niet verder stijgt, maar ze houden de besmettingen niet in bedwang, ze krijgen de besmettingen niet naar beneden’, legt Schellekens uit.

‘Het evenwicht is nu heel fragiel, op het moment dat het maar even misgaat wordt het evenwicht doorbroken en krijgen we weer een explosie aan besmettingen. En daarbij liggen de covidmutaties zoals de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant op de loer.'

‘Het principe is: willen we besmettingen vermijden, dan moeten we contacten vermijden. Maar soms zijn die keuzes heel ingewikkeld en daarbij praat de overheid in regeltjes.’

Luister hier het hele interview met Wim Schellekens in West Wordt Wakker op Radio West:

GGD wil vanaf mei 1,5 miljoen vaccinaties per week kunnen geven

De GGD is zich aan het voorbereiden om vanaf half mei anderhalf miljoen vaccinaties per week te kunnen verrichten. Er komen fors meer priklocaties en per locatie meer priklijnen. De openingstijden worden verruimd en de vaccineerders gaan meer prikken per uur zetten. Een mega-prikoperatie, zegt de GGD zelf.

Ook staan onder andere Defensie en het Nederlandse Rode Kruis paraat om te helpen bij het vaccineren, want de behoefte aan personeel is inmiddels heel groot. Sinds 6 januari heeft de GGD ongeveer 1 miljoen vaccinaties gezet van de in totaal ruim 1,5 miljoen verstrekte vaccinaties. De rest is gegeven door onder meer huisartsen en medewerkers van zorginstellingen en ziekenhuizen.

GGD-directeur Sjaak de Gouw vertelde in februari over het voornemen om anderhalf miljoen vaccinaties per week te verrichten bij TV West.

Winkeliers proberen met kort geding heropening af te dwingen

Winkeliers proberen maandag via de rechter in Den Haag heropening van hun winkels af te dwingen. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn niet-essentiële winkels sinds half december op slot. Volgens winkeliersorganisatie INretail kunnen winkels veilig open, met inachtneming van de geldende coronavoorwaarden. Een door de organisatie aangespannen kort geding moet uitsluitsel bieden.

Volgens INretail is het onverantwoord om langer te wachten. Naast financiële problemen, kampen veel ondernemers ook met sress en andere mentale klachten. Het op afspraak winkelen, zoals recent werd toegestaan, en de mogelijkheid voor het afhalen van vooraf bestelde producten, bieden volgens de winkelbedrijven onvoldoende soelaas om de omzetverliezen op te vangen.

LEES OOK:

In veel winkels is click-and-collect al mogelijk | Foto: ANP

Kabinet beslist over langere coronamaatregelen tot eind maart

Het kabinet besluit maandag over de coronamaatregelen na 15 maart, als de huidige beperkingen zouden aflopen. Uitgelekt is al dat de meest bij de coronacrisis betrokken ministers zaterdag in het Catshuis bespraken dat er nog geen versoepelingen kunnen komen en dat de avondklok wordt verlengd tot en met 30 maart. Ook de harde lockdown geldt tot die tijd, meldden ingewijden.

Volgens de bronnen zullen premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge maandagavond tijdens hun persconferentie zeggen dat eind van deze maand meer mogelijk moet worden. Dan moeten de besmettingscijfers wel de goede kant op gaan. Dat is nu nog steeds niet het geval, met opnieuw meer nieuwe besmettingen het afgelopen weekend dan gemiddeld.

Voorop staat bij een mogelijke versoepeling eind maart de heropening van hogescholen en universiteiten en van buitenterrassen en dat volwassenen weer in kleine teams buiten mogen sporten. Op 23 maart zal het kabinet hierover een besluit nemen. Vanaf medio maart wordt in ieder geval wel één kleine beperking opgeheven: dan mogen kinderen weer zwemlessen volgen in binnenbaden.

Ook is al uitgelekt dat het negatieve reisadvies wordt verlengd tot zeker 15 april. Niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland worden dringend ontraden. Dat geldt al sinds medio december toen het kabinet alle landen in de wereld op code oranje zette.

Premier Rutte tijdens een persconferentie over corona | Foto: ANP

Reisbranche heeft begrip voor verlengen negatief reisadvies

De reisbrancheorganisatie ANVR heeft begrip voor het verlengen van het negatieve reisadvies door het kabinet vanwege de coronapandemie. Daartegenover moet dan wel staan dat er meer uitzicht komt op reismogelijkheden in de mei- en zomervakantie, zegt ANVR-voorzitter Frank Oostdam.

Bronnen dichtbij het kabinet zeiden zondag dat het negatieve reisadvies voor het buitenland tot 15 april wordt verlengd. Maandag maakt premier Mark Rutte dat waarschijnlijk officieel bekend tijdens zijn persconferentie.

'We hebben begrip voor het besluit gezien de stand van zaken in de coronapandemie in Nederland', zegt Oostdam. 'Maar we hopen wel dat er maandag iets wordt gezegd over het weer mogelijk maken van het boeken van reizen. De reisbranche heeft perspectief nodig.'

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.