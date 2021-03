Coronavirus: Aantal besmettingen blijven gelijk, horeca voor rechter

Ruim 5,5 miljoen kijkers voor coronapersconferentie

Ruim 5,5 miljoen mensen keken maandagavond naar de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge. Dat is minder dan bij de vorige persconferenties op 2 en 23 februari. Toen keken er respectievelijk 6,3 miljoen en 6,5 miljoen mensen, aldus Stichting KijkOnderzoek.

De meeste mensen, zo'n 3,58 miljoen, bekeken de persconferentie op NPO 1. Ongeveer 1,43 miljoen mensen volgden de persconferentie via RTL 4 en ongeveer 543.000 via SBS6.

De persconferentie op NPO 1 was het best bekeken programma van de avond. Daarna volgen het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (2,77 miljoen), en De Vooravond op NPO 1 (2,19 miljoen).

Weekcijfers RIVM: aantal coronagevallen blijft ongeveer gelijk

Niet omhoog, niet omlaag. Dat is waar de uitbraak van het coronavirus in Nederland ongeveer staat. In de afgelopen zeven dagen zijn ongeveer evenveel positieve tests geregistreerd als in de week ervoor.

Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat meldde vorige week dat het 31.984 nieuwe gevallen had geregistreerd in de zeven dagen ervoor. Dat komt neer op gemiddeld 4569 meldingen per dag. In de zes dagen erna kwamen er 27.659 positieve tests bij, gemiddeld 4610 per dag. Daarmee kan het weekcijfer weer uitkomen op ongeveer 32.000.

De grootste brandhaard van het land is momenteel het noorden van Noord-Holland. Daarna volgen Zaanstreek-Waterland en Zuid-Holland Zuid. Het aantal gevallen is naar verhouding het laagst in Gelderland-Midden, Zuid-Limburg en Twente.

Horecabranche voor rechter om uitbetaling aanvulling coronasteun

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) probeert dinsdag via de rechter af te dwingen dat een beloofde aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun zo snel mogelijk wordt uitbetaald. Volgens de brancheorganisatie dreigen veel ondernemers in betalingsproblemen te komen, omdat de overheid de uitkering ervan heeft uitgesteld.

Veel eigenaren van restaurants en cafés hebben recent een bericht gekregen van de overheid dat dit geld niet zoals verwacht eind februari zal worden betaald, maar 'binnen 16 weken'. De vertraging zou te maken hebben met "ingrijpende systeemwijzigingen". "Het is in een lange reeks de zoveelste klap in je gezicht en je wordt er misselijk van", stelde KHN-voorzitter Robèr Willemsen onlangs. 'De telefoon staat bij ons roodgloeiend, horecaondernemers kunnen dit er absoluut niet bij hebben.'

Dit kort geding bij de rechtbank in Den Haag is niet de enige gang naar de rechter van de horecabranche. KHN kondigde eerder al een rechtszaak aan om de sector weer te laten openen. Als onderdeel van die zaak wil de organisatie via een bodemprocedure ook een schadevergoeding voor horecaondernemers regelen. Wanneer de partijen elkaar hiervoor bij de rechter treffen is nog niet bekend, want de dagvaarding is nog niet verstuurd.

Sneltest voor vlucht naar Nederland mag straks 24 uur oud zijn

De verplichte negatieve sneltest die reizigers naar Nederland moeten kunnen tonen, mag straks maximaal 24 uur oud zijn. Nu moeten mensen nog een test niet ouder dan 4 uur overleggen, maar die korte termijn zorgt in de praktijk voor problemen, schrijft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Reizigers moeten twee negatieve testresultaten kunnen tonen voor ze naar Nederland reizen per vliegtuig of boot: een PCR-test, niet ouder dan 72 uur, en de antigeensneltest. Volgens het OMT heeft een negatieve sneltest een "geldigheidsduur van 24 uur", aldus De Jonge.

'Gezien het OMT-advies en de problemen in de huidige praktijk voor passagiers, kiest het kabinet ervoor dat de test voortaan moet zijn afgenomen maximaal 24 uur voor het aan boord gaan van het vlieg- of vaartuig.'

Wat vinden de mensen in Zoetermeer van de coronamaatregelen?

De coronaregels blijven streng, maar over drie weken is er mogelijk meer ruimte voor versoepelingen. Dat maakte premier Rutte maandag bekend in een persconferentie. We vroegen mensen op straat in Zoetermeer of ze het nog volhouden en wat ze het meest missen. 'Het zwembad, want dat is al zo lang dicht,' zegt een vrouw die net boodschappen heeft gedaan. 'Ik hou het prima vol, maar het theater mis ik wel,' zegt een andere dame.

KNVB: leeftijdsgrens van kabinet splijt amateurverenigingen

Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee van de KNVB is ontevreden over de kleine versoepelingen van de coronaregels die premier Mark Rutte maandagavond tijdens een persconferentie aankondigde.

'De huidige leeftijdsgrens van het kabinet van samen sporten tot en met 26 jaar splijt elke amateurvereniging en talloze teams', laat hij weten. 'Dat is onnodig want voetballen gebeurt veilig in de buitenlucht. Met de huidige versoepelingen zijn we dus onvoldoende geholpen. We blijven ons ervoor inzetten dat iedereen weer snel met zijn of haar team mag voetballen.'

Premier Rutte kondigde maandagavond aan dat volwassenen vanaf 16 maart weer met maximaal vier personen samen mogen sporten. 'We hebben door berekeningen gezien dat we met z'n allen miljoenen kilo's zijn aangekomen", zei Rutte. 'Daarom deze kleine versoepeling.'

Wedstrijdfragment uit LSVV - Alphia | Foto: Orange Pictures

KNVB en profclubs hopen dit seizoen nog op fans in stadions

De KNVB, Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie hopen dat er dit seizoen nog supporters naar de stadions van clubs uit het betaalde voetbal kunnen. 'Laten we met alle oplossingen in het achterhoofd samen met het demissionair kabinet bekijken hoe we dit mogelijk kunnen maken', stellen ze.

'Het kan ons ook niet snel genoeg gaan, mits uiteraard veilig en verantwoord voor alle betrokkenen', melden de voetbalbond en de twee profcompetities. 'Wij vinden niets mooier dan een spannende wedstrijd in een kolkend stadion. Maar veel clubs schieten zonder publiek ook wekelijks dieper de rode cijfers in. In het afgelopen coronajaar hebben clubs gezamenlijk al 200 miljoen euro ingeleverd. Profvoetbal draait om het publiek, we kunnen en willen niet zonder.'

Openbare ruimte groot genoeg voor zonnige lentedagen in Bollenstreek

Het was druk tijdens de mooie lentedagen in de Bollenstreek vorige lente. 'Dat zal best weer gebeuren, maar we hebben maatregelen genomen', zegt de voorzitter van Veiligheidsregio Hollands Midden Henri Lenferink eerlijk. 'Toen is dat ook goed opgelost en dus verwacht ik, als mensen zich netjes aan de onderlinge afstand houden, ook dit jaar geen problemen.'

Vorige lente waren de terrassen dicht. Toch denkt de man, die ook burgemeester van Leiden is, niet dat nu de strandtenten wel gasten mogen ontvangen dit voor probleem. 'Het strand is groot genoeg', zegt Lenferink met een knipoog. 'Maar eerst afwachten hoe het met Pasen voorstaat. Maar de openbare ruimte is in principe ruim genoeg.'

Geen versoepeling coronabeleid met verkiezingen in zicht

Met de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week voor de deur kiest het kabinet er niet voor de coronamaatregelen te versoepelen. Het virus grijpt daarvoor nog altijd te snel om zich heen. Op zijn vroegst eind deze maand kunnen wellicht versoepelingen worden aangekondigd. Zo hoopt het kabinet dat met Pasen - over vier weken - de terrassen weer open kunnen.

