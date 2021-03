Coronavirus: reproductiegetal zakt onder de 1, meer coronapatiënten in ziekenhuis

Aantal gevaccineerde Nederlanders stijgt naar 1,2 miljoen

Iets meer dan 200.000 Nederlanders zijn afgelopen week voor het eerst gevaccineerd tegen het coronavirus. Het aantal gevaccineerden steeg naar zo'n 1,2 miljoen. Van hen hebben bijna 412.000 ook al een tweede dosis gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het coronavirus. Dat zijn er ruim 80.000 meer dan vorige week.

De grootste groep bestaat uit thuiswonende ouderen. Bijna een half miljoen mensen in deze groep hebben een eerste dosis gehad. Van hen hebben meer dan 13.000 ook de tweede prik al gehad. De GGD'en zijn een paar dagen geleden begonnen met het vaccineren van de groep 75- tot 79-jarigen.

NS 'verrast' door kritiek OMT op drukte in treinen

De NS zegt 'verrast' te zijn door de kritiek van het Outbreak Management Team (OMT), dat zich zorgen maakt over toenemende drukte in het openbaar vervoer. Met name in korte treinen zien de gezondheidsdeskundigen die het kabinet adviseren over de corona-aanpak een probleem ontstaan. "De afstand tot de medereizigers kan lang niet altijd in acht worden genomen", signaleert het OMT. 'Deze situatie is onwenselijk en contrasteert met de algemene boodschap om drukke plekken te vermijden.'

Een woordvoerder van de NS erkent dat het in de trein niet altijd mogelijk is om 1,5 meter afstand tot anderen te houden. 'Daarom was het ov ook de eerste plek in Nederland waar mondkapjes verplicht werden.' Daar wordt ook rekening mee gehouden in het zogeheten OV-protocol dat vanwege de coronapandemie werd opgesteld. 'Het OMT-advies staat dus haaks op het OV-protocol', concludeert de NS.

Volgens de woordvoerder ontstaat drukte vooral door incidenten. 'Bijvoorbeeld als treinen uitvallen. Het is dan moeilijk om snel even de trein erachter langer te maken', legt hij uit. 'We plannen wel op zo'n manier dat er voldoende ruimte is.'

'Steun voor avondklok keldert na persconferentie'

Het draagvlak voor de avondklok daalt na de laatste persconferentie van het kabinet. Twee weken geleden steunde 60 procent de verlenging daarvan, nu is dat 48 procent. Dat stelt het programma EenVandaag op basis van eigen onderzoek onder 21.000 leden van zijn Opiniepanel.

Het kabinet liet bij de invoering van de avondklok eind januari weten dat deze maatregel het eerste zou worden teruggetrokken als dat kon. Toch wordt het straatverbod na 21.00 uur nu voor de tweede keer verlengd. Die bijstelling is de belangrijkste reden voor het dalen van het draagvlak, aldus EenVandaag.

Ook het draagvlak voor het ontvangen voor maximaal één gast binnen daalt verder. Dit was al de minst gedragen maatregel, maar nu noemt de 63 procent de verlenging ervan 'een slechte zaak'. Dezelfde neerwaartse trend is te zien bij de maatregel om met maximaal één ander buiten samen te komen. Slechts een kwart staat daar nu achter.

Reproductiegetal terug onder de 1, aantal coronagevallen gelijk

Het aantal coronagevallen is afgelopen week vrijwel niet veranderd. In de laatste zeven dagen zijn 31.959 positieve tests geregistreerd, zo goed als gelijk aan de week ervoor. Toen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 31.984 meldingen van nieuwe coronagevallen. Het aantal ziekenhuisopnames bleef ook gelijk (van 1191 naar 1145). Het aantal sterfgevallen daalde wel iets.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, kwam weer onder de 1 uit. Het staat nu op 0,98, tegen 1,14 een week geleden en 1,04 afgelopen vrijdag. De verspreidingssnelheid van de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten daalde fors.

Opnieuw meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal opnieuw toegenomen. Het totaal aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 1963, dat zijn er 58 meer dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van hen liggen er 556 op de intensive care, twee minder vergeleken met een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1407 coronapatiënten, een toename van 60 afgelopen etmaal.

Maandag nam het aantal opgenomen coronapatiënten ook al toe, met 54. De vijf dagen daarvoor was er iedere keer sprake van een daling.

'Bevoorradingsproblemen compliceren vaccindeal EU en J&J'

Farmaceut Johnson & Johnson, onder andere gevestigd in Leiden, heeft de EU laten weten dat de vaccinmaker kampt met bevoorradingsproblemen. Dat kan de plannen compliceren om in het tweede kwartaal 55 miljoen doses van het coronavaccin van het bedrijf te leveren, zegt een betrokken EU-functionaris tegen persbureau Reuters. De farmaceut zou hebben gezegd dat het niet onmogelijk is om dat doel te halen, maar het zou zich wel terughoudend hebben opgesteld.

Winkeliers blij met verruimingen, maar hekelen maken afspraak

Winkeliers zijn blij met de aanpassingen die het kabinet heeft gedaan. Zo mogen grotere winkels vanaf dinsdag 16 maart meer klanten per tijdvak ontvangen. Ondernemers zijn blij met de verruimingen, maar zien toch nog wel problemen. 'De grootste drempel is het winkelen op afspraak. Ik hoop dat dit snel vervalt', zegt Arthur Wijtman van de Delftse fietsenwinkel Bike Totaal.

Demissionair premier Mark Rutte maakte maandagavond tijdens de persconferentie bekend dat er voor winkels een aanpassing aan het beleid komt. Na de heropening van vorige week mogen winkels twee klanten per verdieping toelaten. Hier komt vanaf volgende week dinsdag een verruiming op. Winkels met een oppervlakte van meer dan 50 vierkante meter mogen per 25 vierkante meter een klant toelaten, met een maximum van vijftig.

Japanse overheid laat geen buitenlandse fans toe bij Spelen

Bij de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio zijn komende zomer geen 'overzeese' toeschouwers welkom. Dat heeft, zo meldt persbureau Kyodo, de Japanse regering besloten omdat bij de bevolking van het Aziatische land de vrees heerst dat buitenlandse bezoekers het aantal coronabesmettingen verder doen stijgen.

De Olympische Spelen werden met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie en worden nu komende zomer gehouden.

OMT: toenemende drukte in treinen is onwenselijk

Het Outbreak Management Team (OMT) maakt zich zorgen over toenemende drukte in het openbaar vervoer. Met name in de treinen zien de gezondheidsdeskundigen die het kabinet adviseren over de corona-aanpak een probleem ontstaan.

'De afstand tot de medereizigers kan lang niet altijd in acht worden genomen', signaleert het OMT. 'Deze situatie is onwenselijk en contrasteert met de algemene boodschap om drukke plekken te vermijden.'

Het OMT stelt in zijn laatste advies in het algemeen vast dat 'de epidemiologische situatie nog steeds zeer zorgelijk' is en de prognoses 'met onzekerheden omgeven'. Grote versoepelingen zijn nog niet verantwoord, vinden de deskundigen.

Nieuwe sneltestlocatie op basisschool in Noordwijkerhout

De GGD Hollands Midden opent een nieuwe sneltestlocatie op de Victorschool in Noordwijkerhout. Op deze locatie is het in eerste instantie mogelijk voor álle medewerkers van het primair- en voortgezet onderwijs en kinderopvang die werken in de plaatsen Noordwijkerhout en De Zilk, om zich te laten testen op het coronavirus. Zij kunnen zich zonder afspraak voor aanvang van de werkdag laten testen. Eerder opende de GGD al een vergelijkbare locatie in Waddinxveen.

Burgemeester Wendy Verkleij is blij met de testlocatie. 'Dit is heel goed nieuws voor de continuïteit van onze scholen en kinderopvang. Zo komt er meer rust bij leraren en onderwijspersoneel, maar ook bij leerlingen en ouders. We starten vandaag met testmogelijkheden voor de medewerkers in Noordwijkerhout en De Zilk, binnenkort volgt ook Noordwijk. Dit met dank aan GGD Hollands Midden en de medewerking van de Victorschool. Dit zijn de lichtpuntjes die ons langzaam maar zeker helpen richting het normale leven.'

Haags reisbureau wordt tijdelijke woonwinkel

Door het negatieve reisadvies is het rustiger dan normaal in de reisbureaus. Het Haagse reisbureau TravelXL Archipel heeft het daarom over een andere boeg gegooid. Het bedrijf is nu tijdelijk een woonwinkel. 'We wilden toch bezig blijven, want we hadden in de eerste lockdown al lang genoeg stilgezeten', legt Ankie Jansen in West Wordt Wakker op Radio West uit.

Het reisbureau heeft daarom een gedeelte van het pand ingericht als woonwinkel, waarin onder meer cadeaus en leuke spulletjes voor het huis worden verkocht. 'Het loopt eigenlijk boven verwachting', vertelt Jansen. 'Het ging als een lopend vuurtje door de wijk en we zagen niet alleen de vaste klanten langskomen, maar ook mensen die normaal niet naar het reisbureau komen.'

Het negatieve reisadvies is met een maand verlengd, maar volgens Jansen komen de eerste aanvragen voor de zomervakantie binnen. 'Tot nu toe zijn het vooral aanvragen en nog geen boekingen, maar mensen zijn al wel met de zomervakantie bezig. Zowel in Nederland als in andere landen van Europa. Het kan ook veilig, want we zijn aangesloten bij de ANVR. Mocht een reis niet door kunnen gaan, dan krijgen mensen nu direct hun geld terug en krijgen ze niet net als vorig jaar een voucher.'

LUMC: Relatie tussen meer pollen en meer coronabesmettingen

Er is een relatie tussen het aantal pollen in de lucht en het aantal coronabesmettingen. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek waaraan het LUMC heeft meegedaan. De resultaten van het onderzoek zijn dinsdag 9 maart gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

Er was al bekend dat blootstelling aan pollen in het voorjaar het afweersysteem tegen virusinfecties in de luchtwegen vermindert. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het verkoudheidsvirus. Dit effect doet zich zowel voor bij mensen die allergisch zijn voor pollen als mensen die niet allergisch zijn. Tijdens de uitbraak van het coronavirus viel op dat in meerdere landen de versnelling in toename van het aantal besmettingen pas begon op het moment dat de pollenconcentratie opliep.

Dit bleek ook uit onderzoek. Over de hele wereld was dit polleneffect aan het begin van de epidemie zichtbaar. De studie laat zien dat de besmettingscijfers opliepen na een stijging van de pollenconcentratie vier dagen eerder. De besmettingscijfers namen met gemiddeld 4 procent toe wanneer de pollenconcentratie met 100 pollen per kubieke meter stijgt. Na de invoer van een lockdown halveerde dit effect, maar bleef de versterkende invloed van pollen nog steeds zichtbaar.

Ruim 5,5 miljoen kijkers voor coronapersconferentie

Ruim 5,5 miljoen mensen keken maandagavond naar de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge. Dat is minder dan bij de vorige persconferenties op 2 en 23 februari. Toen keken er respectievelijk 6,3 miljoen en 6,5 miljoen mensen, aldus Stichting KijkOnderzoek.

De meeste mensen, zo'n 3,58 miljoen, bekeken de persconferentie op NPO 1. Ongeveer 1,43 miljoen mensen volgden de persconferentie via RTL 4 en ongeveer 543.000 via SBS6.

De persconferentie op NPO 1 was het best bekeken programma van de avond. Daarna volgen het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (2,77 miljoen), en De Vooravond op NPO 1 (2,19 miljoen).

Weekcijfers RIVM: aantal coronagevallen blijft ongeveer gelijk

Niet omhoog, niet omlaag. Dat is waar de uitbraak van het coronavirus in Nederland ongeveer staat. In de afgelopen zeven dagen zijn ongeveer evenveel positieve tests geregistreerd als in de week ervoor.

Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat meldde vorige week dat het 31.984 nieuwe gevallen had geregistreerd in de zeven dagen ervoor. Dat komt neer op gemiddeld 4569 meldingen per dag. In de zes dagen erna kwamen er 27.659 positieve tests bij, gemiddeld 4610 per dag. Daarmee kan het weekcijfer weer uitkomen op ongeveer 32.000.

De grootste brandhaard van het land is momenteel het noorden van Noord-Holland. Daarna volgen Zaanstreek-Waterland en Zuid-Holland Zuid. Het aantal gevallen is naar verhouding het laagst in Gelderland-Midden, Zuid-Limburg en Twente.

Horecabranche voor rechter om uitbetaling aanvulling coronasteun

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) probeert dinsdag via de rechter af te dwingen dat een beloofde aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun zo snel mogelijk wordt uitbetaald. Volgens de brancheorganisatie dreigen veel ondernemers in betalingsproblemen te komen, omdat de overheid de uitkering ervan heeft uitgesteld.

Veel eigenaren van restaurants en cafés hebben recent een bericht gekregen van de overheid dat dit geld niet zoals verwacht eind februari zal worden betaald, maar 'binnen 16 weken'. De vertraging zou te maken hebben met "ingrijpende systeemwijzigingen". "Het is in een lange reeks de zoveelste klap in je gezicht en je wordt er misselijk van", stelde KHN-voorzitter Robèr Willemsen onlangs. 'De telefoon staat bij ons roodgloeiend, horecaondernemers kunnen dit er absoluut niet bij hebben.'

Dit kort geding bij de rechtbank in Den Haag is niet de enige gang naar de rechter van de horecabranche. KHN kondigde eerder al een rechtszaak aan om de sector weer te laten openen. Als onderdeel van die zaak wil de organisatie via een bodemprocedure ook een schadevergoeding voor horecaondernemers regelen. Wanneer de partijen elkaar hiervoor bij de rechter treffen is nog niet bekend, want de dagvaarding is nog niet verstuurd.

Sneltest voor vlucht naar Nederland mag straks 24 uur oud zijn

De verplichte negatieve sneltest die reizigers naar Nederland moeten kunnen tonen, mag straks maximaal 24 uur oud zijn. Nu moeten mensen nog een test niet ouder dan 4 uur overleggen, maar die korte termijn zorgt in de praktijk voor problemen, schrijft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Reizigers moeten twee negatieve testresultaten kunnen tonen voor ze naar Nederland reizen per vliegtuig of boot: een PCR-test, niet ouder dan 72 uur, en de antigeensneltest. Volgens het OMT heeft een negatieve sneltest een "geldigheidsduur van 24 uur", aldus De Jonge.

'Gezien het OMT-advies en de problemen in de huidige praktijk voor passagiers, kiest het kabinet ervoor dat de test voortaan moet zijn afgenomen maximaal 24 uur voor het aan boord gaan van het vlieg- of vaartuig.'

Wat vinden de mensen in Zoetermeer van de coronamaatregelen?

De coronaregels blijven streng, maar over drie weken is er mogelijk meer ruimte voor versoepelingen. Dat maakte premier Rutte maandag bekend in een persconferentie. We vroegen mensen op straat in Zoetermeer of ze het nog volhouden en wat ze het meest missen. 'Het zwembad, want dat is al zo lang dicht,' zegt een vrouw die net boodschappen heeft gedaan. 'Ik hou het prima vol, maar het theater mis ik wel,' zegt een andere dame.

KNVB: leeftijdsgrens van kabinet splijt amateurverenigingen

Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee van de KNVB is ontevreden over de kleine versoepelingen van de coronaregels die premier Mark Rutte maandagavond tijdens een persconferentie aankondigde.

'De huidige leeftijdsgrens van het kabinet van samen sporten tot en met 26 jaar splijt elke amateurvereniging en talloze teams', laat hij weten. 'Dat is onnodig want voetballen gebeurt veilig in de buitenlucht. Met de huidige versoepelingen zijn we dus onvoldoende geholpen. We blijven ons ervoor inzetten dat iedereen weer snel met zijn of haar team mag voetballen.'

Premier Rutte kondigde maandagavond aan dat volwassenen vanaf 16 maart weer met maximaal vier personen samen mogen sporten. 'We hebben door berekeningen gezien dat we met z'n allen miljoenen kilo's zijn aangekomen", zei Rutte. 'Daarom deze kleine versoepeling.'

Wedstrijdfragment uit LSVV - Alphia | Foto: Orange Pictures

KNVB en profclubs hopen dit seizoen nog op fans in stadions

De KNVB, Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie hopen dat er dit seizoen nog supporters naar de stadions van clubs uit het betaalde voetbal kunnen. 'Laten we met alle oplossingen in het achterhoofd samen met het demissionair kabinet bekijken hoe we dit mogelijk kunnen maken', stellen ze.

'Het kan ons ook niet snel genoeg gaan, mits uiteraard veilig en verantwoord voor alle betrokkenen', melden de voetbalbond en de twee profcompetities. 'Wij vinden niets mooier dan een spannende wedstrijd in een kolkend stadion. Maar veel clubs schieten zonder publiek ook wekelijks dieper de rode cijfers in. In het afgelopen coronajaar hebben clubs gezamenlijk al 200 miljoen euro ingeleverd. Profvoetbal draait om het publiek, we kunnen en willen niet zonder.'

Openbare ruimte groot genoeg voor zonnige lentedagen in Bollenstreek

Het was druk tijdens de mooie lentedagen in de Bollenstreek vorige lente. 'Dat zal best weer gebeuren, maar we hebben maatregelen genomen', zegt de voorzitter van Veiligheidsregio Hollands Midden Henri Lenferink eerlijk. 'Toen is dat ook goed opgelost en dus verwacht ik, als mensen zich netjes aan de onderlinge afstand houden, ook dit jaar geen problemen.'

Vorige lente waren de terrassen dicht. Toch denkt de man, die ook burgemeester van Leiden is, niet dat nu de strandtenten wel gasten mogen ontvangen dit voor probleem. 'Het strand is groot genoeg', zegt Lenferink met een knipoog. 'Maar eerst afwachten hoe het met Pasen voorstaat. Maar de openbare ruimte is in principe ruim genoeg.'

Geen versoepeling coronabeleid met verkiezingen in zicht

Met de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week voor de deur kiest het kabinet er niet voor de coronamaatregelen te versoepelen. Het virus grijpt daarvoor nog altijd te snel om zich heen. Op zijn vroegst eind deze maand kunnen wellicht versoepelingen worden aangekondigd. Zo hoopt het kabinet dat met Pasen - over vier weken - de terrassen weer open kunnen.

