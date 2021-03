Coronavirus: Meer ruimte voor terrassen in Gouda, extra financiële steun voor Hagenaars

We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

Meer nieuwe coronagevallen, aantal sterfgevallen blijft dalen

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 5330 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een woensdag is dat het hoogste aantal sinds 20 januari. In de afgelopen week zijn er gemiddeld 4600 positieve tests per dag gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat gemiddelde stijgt nu voor de derde dag op rij, maar blijft over het algemeen nog redelijk stabiel, rond de 4500 per dag.

Het aantal sterfgevallen blijft dalen. Afgelopen etmaal werd het overlijden van 31 coronapatiënten geregistreerd. Voor een woensdag is dat het laagste aantal sinds 30 september. In de laatste zeven dagen zijn 252 sterfgevallen genoteerd, en dat weekcijfer was sinds 22 oktober niet zo laag.

Minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Na twee dagen van stijgingen, is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen afgelopen etmaal gedaald. Het totale aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 1913, dat zijn er 50 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van hen liggen er 560 op de intensive care, vier meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1353 coronapatiënten, een afname van 54 afgelopen etmaal.

Maandag en dinsdag nam het aantal opgenomen coronapatiënten toe, met respectievelijk 54 en 58. De vijf dagen daarvoor was er juist iedere keer sprake van een daling. Het is LCPS gaat er al een aantal weken van uit dat het aantal patiënten in de ziekenhuizen de komende periode stijgt. Dat is het gevolg van de oprukkende besmettelijkere Britse variant van het coronavirus.

Gemeente Gouda maakt tijdelijke terrassen mogelijk

De horeca in Gouda mag ook komend terrasseizoen grotere terrassen neerzetten. Dat heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt. Op het moment dat de horeca weer open gaat krijgen de ondernemers extra ruimte om hun omzet te vergroten.

Wethouder Thierry van Vugt (binnenstad) legt de beslissing uit. 'De horeca ligt al maanden zo goed als stil en deze sector wordt extra getroffen door de coronacrisis. Ook bij een gedeeltelijke opening van de horeca zullen horecaondernemers het zwaar hebben. Vorig jaar heeft de tijdelijke uitbreiding het omzetverlies van de horeca als gevolg van de coronacrisis beperkt, in het bijzonder voor de dag- en avondhoreca. Daarom ben ik blij dat we deze ondernemers kunnen ondersteunen door ze ook dit terrasseizoen de mogelijkheid te bieden hun terrassen tijdelijk te kunnen uitschuiven.'

Dijkhoff en Wilders manen kabinet tot haast met sneltesten

In het laatste coronadebat voor de verkiezingen van volgende week, roepen de grote rechtse partijen het kabinet op haast te maken met sneltesten. 'Waar blijven ze?', vraagt PVV-leider Geert Wilders zich af over blaastesten die mensen meer ruimte moeten geven. Ook VVD'er Klaas Dijkhoff wil weten waarom sneltesten nog niet in de Nederlandse buurtsupers liggen.

Over een app die gevaccineerde mensen of mensen met een negatieve testuitslag toegang biedt aan bijvoorbeeld evenementen is de laatste tijd fel gedebatteerd. Zo'n 'toegangsbewijs' of 'vaccinatiepaspoort' speelt een belangrijke rol in de verkiezingscampagne, maar volgens Dijkhoff zijn de meeste partijen het er best over eens dat een negatieve test of een vaccin meer ruimte moet kunnen bieden.

Daar moet wel haast mee gemaakt worden, vindt de liberaal. 'Hoe organiseren we dat je met een negatieve uitslag thuis ook ergens naartoe kan?' Het kabinet moet volgens hem praten met burgemeesters over bijvoorbeeld evenementen rondom het Europees kampioenschap voetbal de komende zomer.

Extra financiële steun voor Haagse inwoners

Haagse inwoners die door de coronamaatregelen minder inkomsten hebben kunnen vanaf volgende week extra steun aanvragen. Het maakt voor de aanvraag niet uit of iemand werkzoekend, in loondienst of ondernemer is. Deze regeling is er voor Hagenaars die hoge vaste woonlasten hebben en verminderde inkomsten. Afhankelijk van de situatie bedraagt de hoogte van de regeling eenmalig 750 of 1.500 euro.

De regeling is speciaal in het leven geroepen voor mensen die vanwege hun situatie geen recht hebben op andere steunmaatregelen en daarmee net buiten de boot vallen. 'We zien dat naast ondernemers ook veel huishoudens hard getroffen worden. Hagenaars die nog wel inkomen uit werk hebben, maar zoveel minder dat ze de vaste lasten voor wonen niet meer kunnen betalen. Niet iedereen is financieel in staat om een plotseling verlies van inkomen op te vangen. Om hierin te ondersteunen is er nu de nieuwe regeling. Deze regeling is er voor hen. We vragen inwoners en ondernemers dan ook om zich bij ons te melden. De regeling is er niet voor niets. Trek op tijd bij ons aan de bel', zegt wethouder Bert van Alphen (werk en inkomen).

Kamer kritisch over verlenging avondklok

Nu het kabinet de avondklok opnieuw wil verlengen, tot eind maart, zwelt de kritiek in de Tweede Kamer op de maatregel aan. Niet alleen oppositiepartijen die al in januari tegen de invoering waren, maar ook partijen als D66 en GroenLinks vragen zich woensdag in een debat in de Tweede Kamer af hoeveel langer het paardenmiddel onder de coronamaatregelen nog kan worden gehandhaafd.

Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge zeiden in de persconferentie van maandag te hopen dat eind maart nieuwe versoepelingen mogelijk zijn. Sinds enkele weken mogen contactberoepen weer aan het werk en kunnen winkels op afspraak weer klanten ontvangen. Maar de avondklok, de 'rotmaatregel' die volgens Rutte bovenaan de stapel lag om te verdwijnen, is al ruim anderhalve maand van kracht. Volgens ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers zou het niet kunnen 'dat dit dan zo’n beetje de laatste maatregel is die eraf gaat'.

Coronaprotest en klimaatprotest naast elkaar bij Malieveld

Zondag 14 maart willen coronacritici en klimaatactivisten naast elkaar protesteren bij het Malieveld. Organisaties 'Nederland in Verzet, weg met dit kabinet' en Klimaatalarm hebben beiden gezegd te willen demonstreren op zondag. 'Nederland in Verzet, weg met dit kabinet' wil graag op het Malieveld zelf staan om zo te demonstreren onder de noemer #NooitMeerKabinetRutte. De groep was ook aanwezig bij eerdere demonstraties op het Museumplein in Amsterdam. Daarbij moest de politie ingrijpen.

De organisatoren van het klimaatprotest, Klimaatalarm, willen naast het Malieveld gaan staan, op de Laan van Reagan en Gorbatsjov. Zij willen een 'eerlijk klimaatbeleid', en gaan daarom in Den Haag en meerdere andere steden tegelijkertijd lawaai maken met fluiten, toeters en bellen. De gemeente is met de organisatoren van beide protesten in gesprek gegaan om te kijken wat mogelijk is.

Gemeente Leiden wil horeca ruimte bieden

Het college van burgemeester en wethouders in Leiden heeft nieuwe beleidsregels vastgesteld die bedoeld zijn om horecaondernemers meer ruimte te bieden om hun terras te exploiteren. Dat doet de gemeente om zo, wanneer de horeca weer open mag, horecaondernemers tegemoet te komen die door de coronacrisis zijn getroffen. Zo maken de beleidsregels het voor ondernemers mogelijk om hun terrassen zo in te richten dat gasten er 'op een comfortabele manier gebruik van kunnen maken'. Denk daarbij aan beschutting tegen wind en regen, of terrasverwarming.

Volgens de gemeente is er voor de totstandkoming van de beleidsregel goed geluisterd naar de wensen van de ondernemers. De verlenging van de uitbreidingsmogelijkheden voor coronaterrassen duurt tot en met 31 december 2021. Mocht voor die tijd de 1,5 meter samenleving worden opgeheven dan kunnen de terrassen ook onder voorwaarden worden geëxploiteerd, om zo de verliezen van de afgelopen periode een beetje op te vangen.

Ernst Kuipers: 'Het glas is halfvol'

Als het aan Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) ligt, worden verdere versoepelingen van de coronamaatregelen voorlopig nog even uitgesteld. Dat zei hij tijdens een presentatie aan de Tweede Kamerleden op woensdag. 'Het glas is halfvol', beschreef hij de huidige situatie in de ziekenhuizen. Volgens Kuipers kunnen ziekenhuizen, ondanks het hoge aantal coronabesmettingen, de belangrijkste zorg nog altijd aan patiënten leveren. Wel wordt een deel van de planbare zorg nog altijd uitgesteld vanwege de drukte.

'Binnen deze bandbreedtes kunnen ziekenhuizen het aan', zei Kuipers terwijl hij wees op cijfers over de ziekenhuisopnames en het zogeheten reproductiegetal, dat weergeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt. Een stijging van 10 procent van dat getal, bijvoorbeeld door versoepeling van de maatregelen, kan al snel weer tot overbelasting zorgen.

Nieuwe subsidie om jongeren door coronacrisis te loodsen

De gemeente Den Haag heeft 700.000 euro subsidie beschikbaar gesteld om jongeren in de coronacrisis te ondersteunen. De gemeente wil samen met een aantal jongeren en partijen uit de stad zo een plan ontwikkelen voor sociale, culturele, educatieve of sportieve activiteiten om de coronatijd draaglijker te maken.

‘Door het wegvallen van normale vrijetijdsbesteding ziet het leven voor Haagse jongeren er heel anders uit. Het aantal jongeren in kwetsbare posities groeit en de kans op isolement, verveling en baldadigheid neemt toe’, aldus wethouder Kavita Parbhudayal. ‘Deze nieuwe subsidieregeling moet dan ook bijdragen aan het versterken van hun mentale weerbaarheid.’

Deelnemers kunnen tot 1 augustus hun plannen indienen. De activiteiten moeten voor 1 oktober worden uitgegevoerd, en binnen de geldende coronamaatregelen mogelijk zijn. Ook wil de gemeenten sociaal-ondernemers ondersteunen die met goede ideeën komen. Die subsidie kan tussen de vijf en vijftigduizend euro liggen.

Laatste coronadebat voor verkiezingen

Woensdag debatteert de Tweede Kamer voor het laatst met premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge over de aanpak van het coronavirus. Dat is het laatste debat voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week.

Tijdens de persconferentie op maandag liet premier Rutte weten dat het loslaten van de maatregelen met de huidige besmettingscijfers geen optie is, maar dat er wel enkele versoepelingen in het verschiet liggen. Zo mogen kinderen binnenkort weer zwemlessen volgen, en krijgen grote winkels meer ruimte om klanten toe te laten.

Ruim 6500 mensen beschikbaar als reserve voor de zorg

Op dit moment zijn er 6518 mensen bereid om bij te springen in de zorg om het coronavirus te bestrijden. Ze vormen vooralsnog de reserve die het kabinet aan het opbouwen is om zorgpersoneel te kunnen ondersteunen bij de derde coronagolf en in de periode daarna, staat in een brief van minister Tamara van Ark (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer.

De vorming van een nationale reserve voor de zorgsector gebeurt op verzoek van de Tweede Kamer, die unaniem een motie hiertoe aannam van PVV en CDA. De Kamer wil daarmee inspelen op de krapte in personeel in de zorginstellingen, dat flink onder druk staat in de coronacrisis. Het reservepersoneel moet in de toekomst kunnen inspringen bij een pandemie, ramp of terreuraanslag.

Coronakaart

