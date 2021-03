Coronavirus: laatste debat voor de verkiezingen, 6500 mensen beschikbaar als reserve voor de zorg

We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

Laatste coronadebat voor verkiezingen

Woensdag debatteert de Tweede Kamer voor het laatst met premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge over de aanpak van het coronavirus. Dat is het laatste debat voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week.

Tijdens de persconferentie op maandag liet premier Rutte weten dat het loslaten van de maatregelen met de huidige besmettingscijfers geen optie is, maar dat er wel enkele versoepelingen in het verschiet liggen. Zo mogen kinderen binnenkort weer zwemlessen volgen, en krijgen grote winkels meer ruimte om klanten toe te laten.

Ruim 6500 mensen beschikbaar als reserve voor de zorg

Op dit moment zijn er 6518 mensen bereid om bij te springen in de zorg om het coronavirus te bestrijden. Ze vormen vooralsnog de reserve die het kabinet aan het opbouwen is om zorgpersoneel te kunnen ondersteunen bij de derde coronagolf en in de periode daarna, staat in een brief van minister Tamara van Ark (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer.

De vorming van een nationale reserve voor de zorgsector gebeurt op verzoek van de Tweede Kamer, die unaniem een motie hiertoe aannam van PVV en CDA. De Kamer wil daarmee inspelen op de krapte in personeel in de zorginstellingen, dat flink onder druk staat in de coronacrisis. Het reservepersoneel moet in de toekomst kunnen inspringen bij een pandemie, ramp of terreuraanslag.

Coronakaart

