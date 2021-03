Coronavirus: Haagse raad wil samen met horeca plan maken voor heropening

We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

Gemeenteraad Den Haag: Samen met horeca plan maken voor heropening

De Haagse gemeenteraad wil samen met de horeca een plan ontwikkelen voor een heropening van de branche. De raad zet in op het opstellen van een herstelvisie, verruiming en versoepeling van bestaande regels voor een korte of middellange periode en waar mogelijk financiële ondersteuning vanuit de beperkte Haagse lokale middelen. Dat meldt de Haagse tak van Koninklijke Horeca Nederland.

De belangenorganisatie organiseerde een verkiezingsdebat over de horeca met de Haagse gemeenteraad waarin de coronaproblemen besproken werden. Alle aanwezige raadsleden spraken de wens uit dat het college zo snel mogelijk met een herstelvisie komt.

ANBO bezorgd over ongeldige stemmen door briefstemmers

Seniorenbond ANBO is erg bezorgd over ongeldigheid van stemmen als gevolg van foutjes met briefstemmen. Van de 400.000 briefstemmen die sinds deze week door PostNL zijn ontvangen, is 2,5 procent ongeldig. De organisatie zegt dat elke ongeldige stem er een te veel is. Ze wil dat ook de minister van Binnenlandse Zaken mensen er zelf op wijst dat kiezers in bepaalde gevallen een vervangende stempas kunnen aanvragen.

'Tot nu toe hebben zo’n 10.000 mensen niet de retourenvelop, maar de envelop voor het stembiljet op de post gedaan. Ook zijn sommige retourenveloppen zo dun dat er waarschijnlijk geen stembiljet in zit. Verder kunnen mensen per ongeluk hun stempas samen met het stembiljet in de envelop voor het stembiljet doen. In al deze gevallen is de stem ongeldig', zegt ANBO. 'Dat zal straks bij de verdeling van de restzetels tot grote commotie leiden; ook kunnen partijen de geldigheid van de verkiezingen in twijfel trekken.'

Ook wijst de bond erop dat briefstemmers hun stembiljet voor vrijdag 12 maart 17.00 uur moeten posten. Ze vreest dat veel mensen daar niet bij stil staan. 'Het briefstemmen is best te doen, maar als je het even snel doet dan kan het dus misgaan. Verder is het verstandig om een ander te laten meekijken; niet met wát je stemt maar wel met hoe het gaat', houdt de organisatie de kiezers per brief voor.

Bijwerkingencentrum ziet geen reden te stoppen met AstraZeneca

Bijwerkingencentrum Lareb heeft in Nederland maar één melding van een mogelijke trombose over het vaccin AstraZeneca ontvangen. 'Het gaat om een verdenking van een trombose, zonder ernstige gevolgen', zegt Agnes Kant, epidemioloog en directeur bij Lareb.

Zij ziet geen reden om te stoppen met het coronavaccin. 'We zien niets bijzonders, maar we zijn er natuurlijk wel extra alert op', aldus Kant.

Denemarken maakte donderdag bekend voorlopig te stoppen met het vaccineren van mensen met AstraZeneca. Reden is dat daar herhaaldelijk melding is gemaakt van bloedstolsels bij mensen die waren ingeënt met het middel.

Europese Commissie verlengt exporttoets voor coronavaccins

Fabrikanten van coronavaccins in de Europese Unie moeten tot minstens eind juni toestemming blijven vragen als ze vaccins willen uitvoeren. De Europese Commissie heeft de exporttoets, waarmee EU-landen en de commissie de export van vaccins kunnen tegenhouden, verlengd.

De maatregel ging begin vorige maand in en zou eind maart aflopen. De exporttoets moest de greep van de commissie op de vaccinproductie versterken. Brussel zag met lede ogen aan dat de aanvoer van vaccins voor de EU tegenviel terwijl landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten op volle toeren inentten.

GGD: teststraat niet bedoeld voor school, festival of stadion

De GGD is niet van plan mensen zonder coronaklachten te gaan testen, bedoeld om ze met een testbewijs veiliger te kunnen laten deelnemen aan het sociale leven. Dat zegt GGD-voorman André Rouvoet in Trouw.

Volgens Rouvoet is de GGD-capaciteit primair bedoeld voor de bestrijding van het coronavirus. 'De GGD is er voor de publieke gezondheid, daar ligt onze opdracht. Als er ergens uitbraken zijn, kunnen we risicogericht grootschalig testen. Ik waak ervoor dat we onze capaciteit gaan inzetten voor andere doelen dan de virusbestrijding', aldus Rouvoet.

De roep om sneltests klinkt steeds luider, omdat een negatieve test tijdelijk toegang zou kunnen geven tot een school, festival of voetbalstadion. Zo’n negatief testbewijs is alleen te verkrijgen via een testlocatie. Volgens Rouvoet zijn de teststraten van de GGD daarvoor niet bedoeld. Die zijn alleen voor mensen met klachten, stelt hij. 'De taak om preventief te testen zonder aanvullende reden ligt primair bij het bedrijfsleven of het onderwijs en niet bij de GGD. Dat is zo met het kabinet besproken', aldus Rouvoet.

Basisscholen tevreden over heropening

Bijna de helft van de basisscholen (43 procent) heeft afgelopen week ten minste één klas naar huis moeten sturen wegens een coronabesmetting. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 800 basisschooldirecteuren, waar de Volkskrant over schrijft

Het testen van leerlingen en het doorgeven van de testuitslagen loopt ondertussen vertraging op, omdat kinderen vaak geen DigiD hebben.

Toch is bijna 90 procent van de basisschooldirecteuren tevreden over de heropening van hun school, nu een maand geleden. Al blijken niet alle maatregelen even werkbaar. Met name afstand houden tussen leerkrachten en leerlingen en het werken in kleine, vaste groepjes ('bubbels') is volgens schooldirecteuren bijna ondoenlijk. Het weren van ouders uit school en kinderen met verkoudheidsklachten thuis laten blijven gaat wel goed.

Leidse farmaceut Janssen hoopt op groen licht voor vaccin

Nederland krijgt binnenkort waarschijnlijk de beschikking over een vierde vaccin tegen het coronavirus. De Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), komt donderdag met een oordeel over het middel dat is ontwikkeld door het farmaceutische bedrijf Janssen uit Leiden. Als het oordeel positief is, kan de Europese Commissie binnen een paar uur besluiten dat het middel op de markt mag komen.

Nederland heeft meer dan 11 miljoen doses van het Leidse vaccin besteld. Dat hoeft maar één keer te worden toegediend, in tegenstelling tot de andere vaccins. Dit betekent dat vrijwel iedere volwassen Nederlander kan worden ingeënt met het middel van Janssen. Het bedrijf verwacht de eerste doses in april, mei of juni te kunnen leveren. Het vaccin is al toegelaten in de Verenigde Staten.

Vier op de tien artsen: te veel nadruk op zorg in coronacrisis

Een aanzienlijke groep Nederlandse artsen vindt dat de overheid tijdens de coronacrisis 'te veel nadruk legt op de zorg en te weinig op andere maatschappelijke gebieden, zoals economie en onderwijs'. Met die stelling is ruim vier op de tien van de ondervraagden (44 procent) het eens in een peiling van vakblad Medisch Contact. Een net iets grotere groep (47 procent) is het ermee oneens. Aan de enquête deden 6809 artsen, voormalige artsen en geneeskundestudenten mee.

De jongste respondenten vinden het vaakst dat te veel nadruk op de zorg ligt, oudere artsen zijn daar vaker tevreden over. Dat artsen verdeeld zijn over de nadruk op de zorg, wil niet zeggen dat ze vinden dat het kabinet de coronacrisis slecht aanpakt. De grote meerderheid (81 procent) kan zich vinden in deze stelling over het kabinetsbeleid: 'Niet alles gaat goed, maar ik bewonder hoe ze deze crisis bestrijden.'

Kermisbranche protesteert tegen jaarlange sluiting

De kermisexploitanten vragen donderdag aandacht voor hun situatie. Het is een jaar geleden dat de laatste normale kermis gehouden kon worden. Daarom protesteren de exploitanten op diverse plaatsen in Nederland. 'Het iserboden om te ondernemen, geen inkomen en de steunmaatregelen van de overheid blijken in toenemende mate onvoldoende. Geen stip aan de horizon, geen perspectief en een compleet lege agenda!', zo leggen de exploitanten in een brief uit.

Om aandacht te vragen voor hun situatie zullen de exploitanten om 11.00 uur onder meer in Den Haag een lege agenda en lege portefeuille aanbieden aan de burgemeesters, de verantwoordelijke wethouders en aan landelijke politici. 'Een tweede jaar waarin een compleet kermisseizoen verloren dreigt te gaan is rampzalig voor de toekomst van dit aloude volksfeest', zo betogen ze.

Ook vechtsportbranche gaat demonstreren

Ook vechtsportscholen uit het hele land willen hun deuren openen. Om aan het demissionair kabinet en diverse politieke partijen het signaal af te geven dat het kan, demonstreren ze donderdag samen in Den Haag. Vanaf 12.00 uur zullen Ernesto Hoost, Peter Aerts en Sem Schilt het opnemen tegen verschillende politici in een partijtje K1.

De vechtsporters willen af van de leeftijdsgrens van 27 jaar voor contactsporten. Ook willen ze dat sportscholen gefaseerd open gaan en eisen ze meer compensatie van de overheid.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.