Coronavirus: Winkeliers in beroep tegen blijvende maatregelen

Winkeliers tekenen beroep aan tegen blijvende coronamaatregelen

Winkelbranchevereniging INretail gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Haag. Die bepaalde in een door de winkeliers aangespannen kort geding dat de coronamaatregelen waardoor niet-essentiële winkels alleen onder voorwaarden open mogen rechtmatig zijn. 'We zien kansen en mogelijkheden en vinden dat een betere belangenafweging moet worden gemaakt, want winkels kunnen veilig open', licht INretail de stap toe.

Kabinet: 730 miljoen euro extra coronasteun naar ondernemers

Het kabinet breidt twee bestaande steunmaatregelen uit voor ondernemers: de tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) gaat omhoog van 85 procent naar 100 procent. Het budget voor de TONK wordt verdubbeld. Dit is de steunmaatregel voor mensen die hun noodzakelijke rekeningen niet kunnen betalen, omdat hun inkomen door de coronacrisis is gedaald. In totaal gaat er 730 miljoen euro extra naar de nieuwe uitbreiding van het pakket in het tweede kwartaal.

Daarvan gaat 150 miljoen euro naar onderzoek en ontwikkeling in de autobranche, luchtvaart en maritieme sectoren. Dit geld komt vooral ten goede aan middelgrote en kleine maakbedrijven, denkt het kabinet.

Meer verpleeghuismedewerkers hebben burn-outklachten

Eén op de drie verpleeghuismedewerkers die voor bewoners met corona zorgen, heeft last van burn-outklachten. Dit aantal is gedurende de coronapandemie flink toegenomen.

Dat komt naar voren uit een onderzoek van het Universitair Netwerk Ouderenzorg van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zij houden een enquête over de gezondheid en het welzijn van verpleeghuismedewerkers tijdens de coronapandemie. Het onderzoek heeft drie meetmomenten en wordt ingevuld door circa 1700 medewerkers van tien grote organisaties met meerdere locaties in het hele land.

Eind vorig jaar bleek uit de eerste resultaten van het onderzoek dat een groot aantal medewerkers in een verpleeghuis depressieve klachten (19 procent) of burn-outklachten (22 procent) heeft. De uitkomsten van het tweede meetmoment, dat plaatsvond tussen oktober en december 2020, laten zien dat de psychische klachten onder de verpleeghuismedewerkers stijgen. Een toenemend aantal van de medewerkers die voor besmette bewoners zorgen, kampt met een burn-out (31 procent) en depressieve klachten (27 procent). Bij medewerkers zonder direct contact met besmette bewoners liggen deze percentages lager (burn-out 22 procent en depressieve klachten 21 procent).

ANP

Proeffestivals afgelast vanwege slecht weer

De Back To Live-proeffestivals die dit weekend in Biddinghuizen zouden plaatsvinden, worden vanwege het verwachte slechte weer met een week uitgesteld. Dat heeft Fieldlab Evenementen in overleg met organisatoren MOJO en ID&T besloten. Regen en windstoten zorgen eventueel voor een te lage opkomst, wat de resultaten van het onderzoek niet representatief maakt.

Het dancefestival op zaterdag en het popfestival op zondag horen tot een serie proefevenementen van Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid. Bij die evenementen wordt gekeken hoe op een veilige manier evenementen georganiseerd kunnen worden tijdens de coronacrisis. Eerder werden in die serie ook een congres georganiseerd, een theatervoorstelling van Guido Weijers, twee voetbalwedstrijden, een concert van André Hazes en een dancefeest.

De nieuwe datum voor het Back To Live-dancefestival is zaterdag 20 maart, een dag later is het Popfestival.

Winkels blijven gebonden aan lockdownregels

Niet-essentiële winkels blijven voorlopig gebonden aan de lockdownmaatregelen en mogen niet weer volledig open. De rechtbank in Den Haag heeft dat bepaald in een kort geding dat winkeliersvereniging INretail had aangespannen tegen de Nederlandse staat. De branchevereniging noemt die uitspraak een enorme teleurstelling. "Wij blijven van mening dat de Staat alle belangen die spelen onvoldoende heeft af- en meegewogen toen hij besloot tot winkelsluiting over te gaan." INretail beraadt zich op eventuele vervolgstappen.

'Hopelijk lijdt prikbereidheid niet onder berichten AstraZeneca'

Hanneke Schuitemaker, hoofd vaccinontwikkeling bij de Leidse medicijnenfabrikant Janssen, hoopt dat de berichten over bloedstolsels als vermeende bijwerking van het AstraZeneca-vaccin, niet zullen leiden tot vaccinatie-angst. Dat zou jammer zijn', zei ze in het tv-programma Jinek op RTL4.

Enkele landen waaronder Denemarken en IJsland zijn uit voorzorg tijdelijk gestopt met het AstraZeneca-vaccin, nadat er bij enkele gevaccineerden bloedpropjes waren geconstateerd. Volgens Schuitemaker zijn dat 'toevalstreffers'.

Rechter spreekt zich uit over heropenen winkels

De rechter in Den Haag komt uiterlijk vrijdagochtend om 10.00 uur met een uitspraak in het kort geding van winkeliersvereniging INretail tegen de Staat, om heropening van winkels af te dwingen. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn niet-essentiële winkels sinds half december dicht. Volgens INretail kunnen winkels wel veilig open, met inachtneming van de geldende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het kort geding was maandag. De advocaten van INretail zeiden dat er 'ongekende schade' wordt aangericht bij winkeliers door de winkels te sluiten en dat het goed mogelijk is om veilig te heropenen. Daarbij wordt onder meer verwezen naar België, waar de winkels wel open zijn en de besmettingscijfers zijn gedaald.

Laatste dag voor 70-plussers om te stemmen

70-plussers kunnen vrijdag hun stem voor de Tweede Kamerverkiezingen nog op de brievenbus doen. Vanwege het coronavirus mogen mensen in deze leeftijdscategorie dit keer schriftelijk hun stem uitbrengen.

Vanaf de eerste week van maart konden ze de stem op de post doen naar de gemeente waar ze wonen. Als het op vrijdag nog niet is gelukt, dan kunnen de 70-plussers nog wel tot en met 17 maart naar aangewezen punten in hun gemeente om de briefstem zelf direct af te geven.

In totaal 2,4 miljoen 70-plussers kunnen per brief stemmen. Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) liet woensdag weten dat van 400.000 briefstemmen die sinds deze week door PostNL zijn ontvangen 2,5 procent ongeldig is.

Nederlander betaalt alleen in de supermarkt zelf voor sneltest

Mensen hoeven niet te betalen voor sneltesten die nodig zijn voor toegang tot evenementen, maar ook voor werk of school moeten de testen gratis zijn. De Tweede Kamer wil dat de overheid gratis snelle zelftesten beschikbaar stelt. Dat is volgens coronaminister Hugo de Jonge in veel gevallen logisch, "maar in de supermarkt verwacht ik wel echt dat mensen zelf gaan betalen".

De Jonge heeft al aangegeven sneltesten op grote schaal beschikbaar te willen maken. Als er frequenter wordt getest, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot evenementen, geeft dat steeds meer mogelijkheden. Veel coronaregels zijn dan niet meer nodig.

