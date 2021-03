Dit verzin je niet: Van Leeuwen, Kip en Van Osch runnen dierenartspraktijk aan Torenvalklaan

Je hebt mensen bij wie de achternaam perfect aansluit op hun beroep. Dat geldt ook voor Mette van Leeuwen, Mariƫlle Kip en Wigand van Osch. Zij runnen een dierenartsenpraktijk in de Haagse wijk Ypenburg. 'We hebben net een nieuwe dierenarts in dienst, zij is ongetrouwd en we hopen dat zij iemand vindt met een dierenachternaam. Dat zou superleuk zijn', vertelt Mette van Leeuwen.

Het is puur toeval dat de drie allemaal een dierennaam hebben. 'Mijn naam was eerst De Koning, maar ik ben hertrouwd', zegt Van Leeuwen lachend tegen mediapartner Den Haag FM. De dierenartsen kennen elkaar van hun werk bij andere Haagse praktijken. 'Mariëlle en ik hebben toen deze praktijk opgestart. Wij pasten goed bij elkaar. En haar partner Wigand sloot zich ook aan.'

Dat hun praktijk aan de Torenvalklaan zit, is ook toeval, zegt Van Leeuwen. 'Het is toevallig en gek. De meeste klanten zijn er inmiddels wel aan gewend, maar af en toe zien we mensen buiten staan en een foto maken.'

Leeuwenadvies geven

Doorgaans ziet Van Leeuwen in haar praktijk vooral katten, honden en konijnen. Toch heeft ze zelfs een keer advies gegeven voor de behandeling van een leeuw. Ze was als bezoeker bij het circus op het Malieveld toen de Britse leeuwenverzorger haar vroeg een brief te vertalen over de hygiëne van zijn pasgeboren baby. Hij merkte op dat ze het goed uitlegde en vroeg of ze een medische opleiding had gedaan.

'Toen ik zei dat ik dierenarts was zei hij: oh, mijn leeuw heeft een bepaald middel gekregen en dat krijg ik er niet in.' Van Leeuwen heeft toen advies gegeven aan de leeuwenverzorger.

Kippen met legnood

En zij is niet de enige die te maken heeft gekregen met een dier die aansluit bij haar achternaam. Wigand van Osch heeft bij zijn vorige baan ook wel koeien behandeld, vertelt Van Leeuwen. En in de praktijk in de Haagse wijk Ypenburg komen ook wel kippen. 'Die zijn dan verkouden en hebben snot. Of ze hebben legnood.' Legnood? 'Ja, dan kunnen ze hun ei niet kwijt.'

