Ruud Brood doodziek van verlies: 'Het is een gevloek en getier in de kleedkamer'

'Ik heb in de rust tegen de jongens gezegd dat ze zo moesten doorgaan', blikt Brood terug op de wedstrijd. Na een eerste helft, waarin ADO door een doelpunt van Siem de Jong op achterstand kwam, creëerden de Hagenezen een paar kansen. 'We moesten in de tweede helft op gelijke hoogte komen. Als je dan zulke grote kansen krijgt, moet je meedogenloos zijn. Dat zei ik ook al na de wedstrijd tegen RKC Waalwijk.'

De Haagse oefenmeester zag zijn ploeg knokken en vindt de 3-0 dan ook geflatteerd. 'De nekslag was de 2-0. Je bent een uur lang beter dan Heerenveen en als je dan zo die goal weggeeft, ben je daar doodziek van. Het is een gevloek en getier in de kleedkamer. Je bent pissig met elkaar, want je ziet gewoon dat het beter is. We hebben geknokt dus dit is nu wel echt een klote-avond.'

'De wedstrijden raken op'

Ook Ricardo Kishna vond dat ADO zeker niet kansloos was in Heerenveen. Na een slecht begin, zag hij dat zijn ploeg meer grip kreeg op de wedstrijd. 'Dit is gewoon kut. Je hebt een uur goed gevoetbald en stapt met een 3-0 nederlaag het veld af. Je wil wedstrijden winnen en dan is het gewoon vervelend dat dat niet lukt.'

FC Emmen (nummer 18) en Willem II (nummer 16) pakten dit weekend een punt. De linksbuiten van ADO (nummer 17) vindt dat zijn ploeg niet naar de concurrenten moet kijken. 'Als wij de punten niet pakken, kunnen we kijken wat we willen. Dat heeft geen zin.'

Met nog negen wedstrijden te spelen staat ADO op een degradatieplek. De zeventiende plek moet minimaal ingeruild worden voor de zestiende positie, om via de nacompetitie te proberen om degradatie alsnog te voorkomen. Willem II heeft drie punten meer dan Kishna en co.

'De wedstrijden raken op en we moeten die punten toch echt ergens vandaan halen', zegt Kishna. 'We maken stappen, maar de tijd is er niet meer. Ik heb er vertrouwen in dat de drie punten nog komen.'

Achtduizend euro van de supporters

Voorafgaand aan de wedstrijd ontving de selectie een opvallend gebaar: een groep ADO Den Haag-supporters heeft de spelersgroep achtduizend euro aangeboden om ze zo een hart onder de riem te steken. 'Dat signaal van de supporters is geweldig', vertelt Brood. 'Dat je dan niks kan teruggeven, is verschrikkelijk. Ze steunen ons altijd, ook bij de training. Je baalt nu natuurlijk.'

'We dragen een verantwoordelijkheid naar de fans uit en willen voor ze door het vuur gaan', zegt Kishna. 'Ik heb het gevoel dat we er alles aan hebben gedaan dus dan is dit nu voor iedereen klote. We voelen de steun van de fans en weten dat ze achter ons staan.'

