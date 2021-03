Gemeenteraad wil opheldering na nieuwe fouten met stempassen in Leiden

De VVD in Leiden wil van het stadsbestuur weten hoe het kan dat er ook dit jaar fouten zijn gemaakt met het versturen van de stempassen voor de Tweede Kamerverkiezingen. In 2019 ging de gemeente ook al de fout in en toen moesten duizenden stempassen op het laatste moment opnieuw worden verstuurd.

Voor de verkiezingen van 17 maart zijn dit jaar twee fouten aan het licht gekomen. Zo stonden er op de passen verkeerde adressen van stembureaus en is er voor het referendum over het Roomburgerpark, dat tegelijk wordt gehouden, een verkeerd adressenbestand gebruikt. 'Wat doet het college om het vertrouwen in het stemproces te herstellen en te voorkomen dat dergelijke fouten niet meer voorkomen?', wil raadslid Maarten Dirkse weten.

Het is namelijk niet voor het eerst dat de gemeente Leiden in de fout gaat met het versturen van de stempassen. In 2019 waren er verkiezingen voor zowel de Provinciale Staten als het Europees Parlement. 'Bij beide verkiezingen is toen ten onrechte hetzelfde kiezersbestand gebruikt', legt een woordvoerder van de gemeente bij mediapartner Sleutelstad uit.

Extra controles

Voor het referendum is een verkeerde peildatum gebruikt, zegt de gemeente. De peildatum bepaalt wie er een stempas krijgt. Iedereen die op die datum voldoet aan de criteria om te mogen stemmen, krijgt een stempas thuisgestuurd. Doordat dit jaar niet 2 februari als peildatum is gebruikt maar 4 december 2020, kregen mensen die in de tussenliggende periode verhuisden naar Leiden geen stempas. En mensen die inmiddels buiten Leiden wonen ontvingen nog een stempas op een oud adres. Die fout wordt zo snel mogelijk hersteld, liet de gemeente direct al weten.

De gemeente Leiden heeft al toegezegd de werkwijze opnieuw aan te passen. 'Na de vorige keer zijn er aanpassingen gedaan aan het proces en in de controles, om fouten in het bestand te voorkomen', zegt de gemeente in een reactie. 'We nemen nu maatregelen om ervoor te zorgen dat we ook deze nieuwe fout in het vervolg kunnen voorkomen door extra controles en analyse vooraf.'

Excuusbrief voor nabestaanden

Geluk bij een ongeluk: een pijnlijk aspect aan de fout met stempassen in 2019 is dit jaar achterwege gebleven. Bij de Europese verkiezingen in mei werden er ook stempassen verstuurd aan mensen die sinds de vorige verkiezingen in maart van dat jaar waren overleden. Dat was extra pijnlijk voor de nabestaanden, die daarom een excuusbrief kregen van het gemeentebestuur. Omdat er dit jaar wel een actueel personenregister is gebruikt, maar daarin een verkeerde selectie is gemaakt, zijn er voor het referendum geen stempassen verstuurd aan overleden personen.

De recente fout zorgt er wel voor dat de gemeente zich flink wat extra werk op de hals heeft gehaald. De verkeerd verstuurde stempassen moeten nu ongeldig worden verklaard, wat tot lange lijsten met ongeldige stempassen op Leidse stembureaus zal leiden. Elk stembureau beschikt over zo’n register van ongeldig verklaarde stempassen, waarin ook de stempassen zijn opgenomen die als verloren zijn aangemeld. Op de verkiezingsdag wordt bij elke stempas gecheckt of die voorkomt in het register. Op die manier wordt voorkomen dat iemand twee keer kan stemmen.

Niet-geopende stembureaus

Voor de komende verkiezingen werd er nog een tweede fout gemaakt: ook niet-geopende stembureaus werden afgedrukt op de stempassen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Door het coronavirus zijn diverse locaties in de stad afgevallen als stembureau. Zo kan er bijvoorbeeld niet gestemd worden in verzorgingshuizen. Deze wijzigingen zijn dus niet meegenomen op de stempassen.

Aan een oplossing daarvoor wordt nog gewerkt, laat de gemeente weten. 'Bij de door corona afgevallen bureaus komt een duidelijke verwijzing (met posters en/of stoepborden) naar het dichtstbijzijnde stemlokaal dat wel open is. Alle afgevallen locaties worden ingelicht dat zich mensen kunnen melden op de verkiezingsdagen en waar ze wel terecht kunnen.' Over wat er met kiezers gebeurt die zich om 20.59 uur melden bij een gesloten stembureau, wordt nog nagedacht.

