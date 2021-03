Video's helpen scouts door de coronacrisis: 'Het geeft veel voldoening'

Het clubhuis van de Wegelaergroep in de Nieuwe Scheveningse Bosjes ligt er verlaten bij. Geen spelende kinderen en jongeren, geen speurtocht en geen gezamenlijk kampvuur. Voorzitter Ed van Iterson legt de situatie uit. 'Onze leden zijn vaak extra vatbaar voor ziektes. Bovendien zijn ze nogal van het knuffelen en dat kan met de huidige anderhalvemetersamenleving niet. Om dat bij ons in goede banen te leiden, heb je te veel leiding nodig, vandaar dat we op dit moment geen 'groepen draaien'.'

Om het contact met de leden niet te verliezen en ze iets te kunnen bieden, maken de leiding en het bestuur van de scoutinggroep nu video’s voor hun leden. Van Iterson: 'We maken één keer in de veertien dagen een filmpje, waar ook een opdracht bij zit. Dit filmpje sturen we dan op naar onze scoutingleden. Vaak sturen ze ons dan ook weer een filmpje terug van een opdracht die ze hebben uitgevoerd. Die filmpjes plaatsen we dan op onze Facebookpagina. Zo houden we, hoewel op afstand, contact met elkaar.'

Knikkerbaan

De filmpjes die de scoutingleiding maakt, zijn heel divers. Van het maken van een tekening of kerststukje, tot het op pad gaan met een eigen speurtocht. Bij de opdrachten in de filmpjes zitten ook instructies. De opdrachten worden simpel gehouden, zodat iedereen ermee uit de voeten kan. Alhoewel, is het maken van een eigen knikkerbaan zo simpel?

Robbert Schul moet lachen. Hij laat samen met Ed van Iterson de knikkerbaan zien die ze hebben gemaakt voor hun laatste filmpje. Het is een knipoog naar het momenteel populaire tv-programma 'Marble Mania', dat draait om de meest spectaculaire knikkerbanen. Zoals het echte scouts betaamd, is deze knikkerbaan met de nodige huisvlijt zelf in elkaar gezet.

Dankbaar publiek

Het bouwwerk is met karton, papier, lege flessen en potten en pannen in elkaar geknutseld en behoudt zijn vorm met behoorlijk wat tape. Er is flink wat bloed, zweet en tranen in gaan zitten, maar alles voor het goede doel. Want 'het publiek' is dankbaar, maar verwacht inmiddels ook wel wat van de scoutingleiding als het om de filmpjes gaat.

Van Iterson: 'Het is zo leuk om te zien hoe enthousiast onze leden reageren op de filmpjes. Dat geeft veel voldoening.' Ook Robbert Schul is heel positief over de reacties. 'Het is een mooie en dankbare manier om de leden toch iets te geven in deze lastige tijd. Al zou ik natuurlijk het liefste willen dat ze weer gewoon naar het clubhuis konden komen om gewoon weer ouderwets scout te kunnen zijn.'