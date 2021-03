Kweker moet arbeidsmigrantenwoningen verwijderen: 'Maar waar moeten ze dan naartoe?

Het gaat in totaal om vier woonunits, twee aan de Monsterseweg en twee aan de Berckenrodelaan en Bloemenlaan. Met voor elke arbeidsmigrant: een slaapkamer, gemeenschappelijke keuken plus leefruimte, en een eigen douche. 'Ze betalen er 80 euro per week voor', aldus Erik Knoppert. 'Dat is aanzienlijk minder dan elders, en wat ze krijgen is goed. Ik heb hier arbeidsmigranten werken die elk jaar terugkomen, dat doen ze niet als ze niet tevreden zijn.'

De woonunits bij Knoppert werden in 2012 geplaatst. | Foto: WOS Media

Knoppert startte in 2012 met bouwen van wooncontainers voor zijn eigen personeel. 'Ik ben een keer ergens in Den Haag gaan kijken, nou, daar zou ik mijn hond nog niet eens willen huisvesten. Ik wilde dit de mensen echt niet aandoen, dat moest gewoon anders.' De kweker kreeg een tijdelijke vergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten op zijn agrarische grond voor vijf jaar. Knoppert wilde die periode in 2017 verlengen, maar de spelregels waren inmiddels gewijzigd en een nieuwe vergunningaanvraag werd geweigerd vanwege strijdigheid met het bestemmingsplan.

'Bestemming blijft hetzelfde'

Toch hoeft het bestemmingsplan volgens Knoppert helemaal niet gewijzigd te worden. 'Het gaat namelijk om een tijdelijke vergunning. De bestemming - glastuinbouwgrond - blijft hetzelfde', aldus de kweker. De Westlandse politiek is van mening dat de vergunning niet oneindig verlengd kan worden. 'De bestemming van het gebied is tuinbouwgrond', aldus Sander Zuyderwijk van de VVD. 'Dat kan je niet jarenlang gaan gebruiken als woongrond. Dan wordt het een soort permanente vergunning.'

Daarnaast zouden de arbeidsmigranten die hier wonen, niet het hele jaar door bij de kweker werken. 'Deze tuinder teelt een seizoensproduct', aldus Remmert Keizer van Gemeentebelang Westland. 'De maanden die hij zelf niet werkt, verhuurt hij de slaapplekken aan andere uitzendbureaus. Daardoor is dit een verdienmodel geworden. Een heel goedkoop verdienmodel op onze duurzame agrarische grond. En dat moeten we niet willen.'

'Het is geen verdienmodel'

Maar Knoppert bestrijdt dit verhaal. 'Het is geen verdienmodel. Als dat zo zou zijn, waarom staat het hele Westland dan niet vol met die dingen? Ik wil gewoon graag goede huisvesting voor mijn mensen.' Daarnaast gaat het volgens de kweker 'maar' om vier maanden dat de arbeidsmigranten niet op zijn eigen bedrijf werken. 'En het is toch mooi dat er voor arbeidsmigranten die bij andere bedrijven werken, ook een goede slaapplek is?'

Het argument is daarnaast in strijd met het andere bezwaar om deze vorm van huisvesting niet langer toe te staan: namelijk dat er een te grote afhankelijkheidsrelatie tussen kweker en arbeidsmigrant ontstaat. De kweker is naast werkgever ook huurbaas van de arbeidsmigrant. Maar volgens LPF Westland - die juist een groot voorstander is van wonen bij de kweker - gebeurt dat nu ook, maar dan tussen arbeidsmigrant en uitzendbureau. 'Nu bouwen zij voor de arbeidsmigranten een hotel én zenden ze uit naar kwekers. Of je nou door de kat of door de hond gebeten wordt, het blijft hetzelfde.'

Waarschijnlijk uitstel van een jaar

In 2019 bepaalde de rechter dat de gemeente Knoppert mag dwingen de woonunits te verwijderen. De gemeente besloot vervolgens zelfs tot het opleggen van een last onder dwangsom. Knoppert stapte daarom maandag opnieuw naar de Raad van State. Daar werd besproken om de woonunits in elk geval nog tot 31 januari tot 2022 te laten staan. Binnen zes weken doet de Raad van State uitspraak.

De kweker blijft hopen dat de arbeidsmigranten definitief op zijn terrein kunnen blijven. In september gaan de gemeente en de provincie nog met elkaar om de tafel om deze vorm van huisvesting met elkaar te bespreken. 'Als de provincie dan groen licht geeft, krijg ik een vergunning voor tien jaar,' aldus Knoppert. Volgens hem is dit de beste manier van huisvesten van arbeidsmigranten. 'Het is niet eerlijk om dit probleem neer te leggen in het centrum van 's-Gravenzande of Monster en bewoners dáár ermee lastig te vallen. Het is een probleem van de glastuinbouw en dan moet je dat ook in dit gebied oplossen.'

