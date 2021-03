Van voetbalinternational naar politicus: Jeanet van der Laan neemt sporthart mee de Kamer in

Ruim twintig jaar geleden speelde Van der Laan voor het Nederlands elftal. 'Ik speelde al mijn hele leven voetbal. Van de KNVB kreeg ik in 1995 toestemming om als eerste meisje met de jongens te voetballen op landelijk niveau. Als gevolg hiervan werd het gemengd voetbal op landelijk jeugdniveau officieel ingevoerd door de KNVB. Daarna heb ik jarenlang voor het Nederlands team mogen voetballen. Nu speel ik in het veteranenteam van FC Lisse, maar door de coronamaatregelen nu even niet. Ik mis het wel hoor, nu doe ik aan hardlopen of voetbal ik met m'n drie jongens.'

Flyeren is er voor Jeanet niet bij, de campagne gaat volledig online | Foto: Omroep West

Jeanet zit volop in de campagne voor haar partij. Alles gaat online. Zelfs haar eigen campagneteam, bestaande uit vier mensen, is nog geen één keer samen in dezelfde ruimte geweest. 'Dat is vreemd hè, aan deze tijd. De maatregelen laten het gewoon niet toe om met z'n vieren aan één tafel te zitten. Dus alles gaat via Teams of Zoom. Maar ook het contact met de kiezer gaat online. Bijvoorbeeld via Instagram Live, of via Clubhouse. Het werkt allemaal wel, maar je hebt geen idee hoe je overkomt bij de kiezer.'

'De reacties op social media lees ik niet'

Net zoals partijleider Sigrid Kaag krijgt ook Jeanet een hoop negatieve reacties op social media. 'Als wethouder voor de gemeente Lisse heb ik ook al gemerkt dat tijdens campagnetijd de reacties meer worden en ook negatiever. Ik heb me voorgenomen dat ik de reacties op social media niet lees. Ik zet social media in om te laten zien wat ik doe en waar ik voor sta. Maar ik lees de commentaren niet.'

Toen Jeanet topsporter was kon je nog niet leven van het vrouwenvoetbal. 'Ik ben jarenlang docent geweest. Ik gaf Nederlands op de middelbare school. Doordat ik weet wat een volle lesweek inhoudt, ben ik een volksvertegenwoordiger die dit heeft doorleefd. Ik zal me in de Kamer dan ook vooral richten op onderwijs, sport en een gezonde levensstijl.'

