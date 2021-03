Haal je paraplu uit de kast, herfstweer op komst

'Weerkundig gezien komen wind en regen net zoveel in de herfst als in het voorjaar voor', vertelt weerman Huub Mizee. 'Hoewel', relativeert hij, 'in het voorjaar is het iets minder. We hebben het in deze tijd van het jaar over herfstweer, omdat mensen de associatie van regen en wind meer herfst dan lente vinden.'

En herfstig wordt het zeker de komende dagen. Er kan tussen de 5 en 10 millimeter regen vallen. Aan de kust staat een zuidwesterstorm die gepaard gaat met zware windstoten. Er is wel een lichtpuntje, de temperatuur gaat stijgen, het wordt 10 á 11 graden. 'Je wordt buiten nat, maar het is minder koud', zegt Huub droog. 'En het is goed voor de plantjes', besluit hij.

Kijk hier voor het actuele weerbericht van Huub Muzee

En nu even lekker meezingen met het veranderende weer.