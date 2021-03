Bever gespot in Zoetermeer: 'Uniek aan de rand van de stad'

Zoetermeer heeft er een bijzondere nieuwe inwoner bij: een bever. Sinds kort zwemt het beest rond in recreatiegebied Buytenhout. Boswachter Lisa Wassenaar is er erg blij mee. 'Dit is een recreatiegebied vlakbij een grote stad en dan komt er zo'n bijzonder beest wonen.'

De ontdekking werd gedaan door recreanten, zij maakten foto's en filmpjes waarop een bewegende bruine vlek in het water te zien is. De wildcamera van fotograaf Peter Schep gaf uiteindelijk het verlossende antwoord, de bruine vlek bleek een echte bever.

Waarschijnlijk is het een mannetjesbever, vertelt boswachter Lisa. Dit mannetje is op zoek naar een eigen territorium en is nu Zoetermeer aan het verkennen. Dat is erg bijzonder. 'De bever was uitgestorven in Nederland. In 1988 is begonnen met het opnieuw uitzetten van een paar bevers in de Biesbosch. En nu zien we niet alleen bevers in natuurgebieden, maar ook hier, aan de rand van een stad.'

Zijn naam is nu Barry of Betty

'Ik en mijn collega's zien de bever als een hulpboswachter', vertelt Lisa met een glimlach. De bever houdt namelijk de rietkragen open en dat is belangrijk voor veel verschillende vogels. Het is ook de manier waarop je de aanwezigheid van een bever kan ontdekken, door knaagsporen aan bomen bij het water.

De wandelaars in recreatiegebied Buytenhout reageren verbaasd en vooral enthousiast als hen wordt verteld dat er nu ook een bever ergens in de slootjes en meertjes woont. 'Het is in ieder geval weer eens wat anders als altijd maar weer een waterhoentje', zegt een ouder echtpaar. 'Laten we hem Barry noemen', zegt een meisje op rolschaatsen. Lisa en haar collega's denken ook aan de naam Barry, of Betty, als het toch een vrouwtje is. 'Maar mochten er ideeën zijn voor een originelere naam, dan horen we dat graag.'

