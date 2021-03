Buren van de Rijnlandroute nemen kijkje in de tunnel: 'Alsof je op een andere planeet bent'

Vol bewondering kijken Huub en Lidy de buis in van de Corbulotunnel. 'Moet je kijken, geweldig', zegt Lidy. 'Onvoorstelbaar', vult haar man Huub aan. 'Hier heb je toch geen weet van.' Als verrassing heeft presentator Johan Overdevest in het Omroep West-programma RijnlandRoute het stel meegenomen om het bouwproject van dichtbij te bekijken.

De Corbulotunnel is zo'n 2,5 kilometer lang en voor de bouw werden ruim tweeduizend ringen gebouwd, die weer bestonden uit vijftienduizend betonnen segmenten van negenduizend kilo per stuk. Daarbij werd gebruik gemaakt van een graafwiel met de naam Gaia. 'Het is net alsof je op een andere planeet zit', zegt Lidy terwijl ze de buis inkijkt. 'Dat we dit nog mogen meemaken.'

De buis van de Corbulotunnel | Foto: Omroep West

Veel geluidsoverlast

Het stel mag dan onder de indruk zijn van het bouwproject, toch hebben ze het niet altijd even prettig gevonden om ernaast te wonen. Huub en Lidy wonen al twaalf jaar in hun appartement in de Leidse wijk Stevenshof. 'We zijn hier komen wonen voor de ruimte en het uitzicht. Dan is het verschrikkelijk als er ineens een snelweg in de polder wordt aangelegd', vertelt Lidy voorafgaand aan het bezoek aan de tunnel. 'We zitten al een paar jaar in de herrie. We hebben zelfs in de zomer binnen moeten zitten vanwege geluidsoverlast. Als we samen buiten zaten, konden we niet met elkaar praten.'

Wel zijn Huub en Lidy blij dat de weg verdiept wordt aangelegd, zodat hun uitzicht niet wordt belemmerd. 'En het voordeel is dat er geen flat meer voor zal komen', zegt Huub. 'Want daar is geen ruimte meer voor.'

Het uitzicht op de Rijnlandroute vanuit de woning van Huub en Lidy | Foto: Omroep West

'Dit maakt alles goed'

Als verrassing mag het stel een kijkje nemen op het bouwproject en daar zijn ze erg van onder de indruk. 'Het is echt genieten om hier te lopen', zegt Huub. 'Het is echt een raar gevoel dat je hier nu staat', vult Lidy aan. 'Je kijkt altijd van bovenaf en nu sta je erin. Dit maakt alle overlast weer goed.'