Gemeente Den Haag niet blij met actiegroep na verspreiden brief op gemeentepapier

Extinction Rebellion is een actiegroep die naar eigen zeggen bestaat uit 'gewone mensen' die zich zorgen maken over de klimaat- en ecologische crisis. Volgens de groep neemt de overheid onvoldoende stappen om aan die crisis een einde te maken. Daarom organiseert Extinction Rebellion 'creatieve, vreedzame en soms disruptieve acties' om de overheid te dwingen maatregelen te nemen. Daarbij zou soms ook 'burgerlijke ongehoorzaamheid' horen. Want: 'De geschiedenis heeft keer op keer laten zien dat dat een zeer effectieve manier is om snelle veranderingen tot stand te brengen'.

Vorige week verspreidde de groep - op briefpapier van de gemeente Den Haag - een oproep om bij het stemmen tijdens aanstaande verkiezingen rekening te houden met het klimaat of op 14 maart mee te doen aan een klimaatdemonstratie. 'U ontvangt deze brief om u te informeren dat de Nederlandse overheid een klimaat-noodtoestand moet uitroepen en daarnaar moet handelen', staat in de brief. 'Klimaatverandering is een reële bedreiging voor Den Haag en Nederland, voornamelijk door de lage ligging aan zee.'

Brief wel ondertekend door actiegroep

De brief is geschreven op briefpapier van de gemeente. Alleen uit de ondertekening blijkt dat hij van de actiegroep is: 'Met noodzaak en liefde, Extinction Rebellion Den Haag.' Helemaal onderaan staan nog wel de logo's van de groep en een verklaring: 'Deze brief is afkomstig van Extinction Rebellion en niet uit samenwerking met de gemeente of de overheid'.

De gemeente is onaangenaam getroffen door het schrijven. De woordvoerder: 'Het onterecht of valselijk namaken van gemeentelijk briefpapier, door welke organisatie dan ook, neemt de gemeente hoog op.' Vandaar dat de landsadvocaat nu is ingeschakeld en overleg wordt gevoerd over juridische stappen.

'Dit is satire'

Volgens woordvoerder Daan Barend van Extinction Rebellion Den Haag zijn er ongeveer 3500 van de betreffende brieven verspreid. 'Wij maken daarin ook heel duidelijk dat wij niet de gemeente zijn', zegt hij in een reactie. 'Dit is een vorm van satire. Wij doen dit niet om in de problemen te komen, maar om duidelijk te maken hoe ernstig de klimaatcrisis is. Eigenlijk zou de gemeente daarom wel zulke brieven moeten versturen. En als die geen actie onderneemt, moeten wij het doen.'

De organisatie zegt de verder stappen van de gemeente af te wachten.