Bij dit Zoetermeerse techbedrijf staan vrouwen aan het roer

Het Zoetermeerse bedrijf valt niet alleen op door het gifgroene pand waarin het IT-bedrijf gevestigd is. Een groot deel van het personeel is vrouw. Dat is niet vanzelfsprekend in een sector waar bijna negentig procent mannen werkt. 'Bij ons is 27 procent vrouw', vertelt Anna Noorda, general manager van Goodzo. Dat is niet eens een bewust beleid', vertelt ze. 'Maar ik ben er wel trots op. Wij willen vooral de kandidaat met de beste competenties. Toevallig was dat vaak een vrouw.'

De oorsprong van Internationale Vrouwendag gaat terug naar 1910 toen in Kopenhagen een socialistische vrouwenconferentie werd gehouden. Een paar jaar daarvoor werd tijdens dezelfde conferentie gesproken over vrouwenkiesrecht, maar in de praktijk kwam daar maar weinig van terecht, omdat niemand zich er echt voor inzette. Daarom deed de Duitse socialiste Clara Zetkin tijdens de conferentie in 1910 een voorstel om 8 maart uit te roepen tot Internationale Vrouwendag, zodat de stemmen van vrouwen niet verloren zouden gaan. Het volgende jaar werd de allereerste vrouwendag gehouden. In Nederland werd de eerste vrouwendag pas in 1912 gevierd.

In het pand branden geurkaarsen en op iedere tafel staan verse bloemen. 'Wij hebben een gastvrouw die ervoor zorgt dat de sfeer in het kantoor huiselijk is. Er wordt ook gekookt en wij eten vaak samen', zegt Noorda. Veel techbedrijven hebben moeite met het vinden van vrouwelijk personeel. Waarom lukt het Noorda wel? 'Ik weet niet precies wat ons 'geheim' is, maar wij hechten wel veel waarde aan softskills. Sociale eigenschappen zoals het begrijpen van emoties en daarmee om kunnen gaan, vinden wij en onze klanten heel belangrijk.

Voetbal en vrouwen

Of het werken met veel vrouwen ook nadelen heeft, vindt Noorda een lastige vraag. 'Tja, het kan soms wel héél gezellig zijn. Er wordt veel gekletst', vertelt ze. 'Maar op een gezellige manier', haast ze zich er achteraan te zeggen. Tussen de vele vrouwen, lopen ook een aantal mannen rond. Eén van hen is Rutger van Breda, fieldmanager van Goodzo. 'Ik werkte in van die typische IT-bedrijven met alleen maar kerels. Daar gingen de gesprekken vooral over voetbal en vrouwen', zegt hij. Van Breda vindt het prettig om in een vrouwencultuur te werken. 'De gesprekken zijn inhoudelijker. Al kunnen mijn collega's en ik ook goed schunnige grappen maken.' Op Internationale Vrouwendag, wil Rutger als man tussen veel vrouwelijke collega's, graag wat speciaals doen. 'Ik ben gek op vrouwen, dus eigenlijk is iedere dag voor mij Vrouwendag. Ik heb vandaag nog niks aan deze dag gedaan, maar ik haal straks misschien wel even een bloemetje voor ze.'