Opluchting groot bij zwemscholen na persconferentie: 'Cruciaal voor veiligheid kinderen'

Zwemscholen zijn blij dat de zwemlessen volgende week weer mogen beginnen. 'Voor de veiligheid van de kinderen is dat heel belangrijk', vertelt Sven Maarleveld van Silvester Zwemschool. 'We hebben nog maar zeventien weken om de kinderen voor de vakantie hun diploma te laten halen.'

In de persconferentie van maandagavond maakte demissionair premier Mark Rutte bekend dat de zwemlessen met ingang van 16 maart weer opgestart mogen worden. Met de zomer voor de deur is dit erg belangrijk. 'We hebben het afgelopen jaar 23 weken stilgelegen. Dat zorgt ervoor dat de zwemveiligheid van de kinderen in het geding komt', zo vertelt Maarleveld van de zwemschool met locaties in Den Haag, Voorschoten en Zoetermeer.

De lessen hebben drie maanden stilgelegen, dus het gaat de scholen wel wat tijd kosten om de kinderen op het oude niveau te brengen, legt Maarleveld uit. 'Kinderen zijn heel flexibel, maar ze hebben wel drie maanden stilgelegen. We denken dat het ongeveer een maand gaat duren voor de kinderen weer op het niveau van december zitten. Kinderen zijn flexibel, maar toch moeten we aan hun motorisch geheugen werken. Vergelijk het met fietsen. Als je dat een half jaar niet gedaan hebt dan ben je het niet gelijk verleerd, maar heb je wel even nodig om weer je balans te vinden.'

Mentale aspect

Zijn collega Nick Kulderij van Sportpunt Gouda valt hem bij. 'Na de eerste lockdown hebben we gemerkt dat het zwemmen voor kinderen ook conditioneel zwaar was. We zijn nu dertien weken dicht geweest. Als je drie maanden niet gaat hardlopen, dan is het de eerste keer ook weer zwaar. Daar houden we daarom voor volgende week ook weer rekening mee. De eerste lessen zullen op conditioneel gebied best zwaar voor ze zijn.'

Het weer opstarten zal vooral voor kinderen die bang zijn voor het zwemmen wel weer lastig zijn, vertelt Maarleveld. 'Kinderen die wat angstig zijn hebben door de sluiting weer de tijd gekregen om angstig te worden', zo vertelt hij over zijn ervaringen van na de eerste lockdown. 'Zij moeten weer opnieuw beginnen om hun angst voor het water te overwinnen. Dat mentale aspect is wel moeilijk.'

Minder praktische tijden

Doordat de zwemlessen in het afgelopen jaar door de lockdowns een paar keer stil hebben gelegen zijn ook de wachtlijsten gegroeid. De zwemscholen gaan hun uiterste best doen om die zo snel mogelijk weg te werken. 'Maar we hebben we de hulp van de ouders hierbij nodig', geeft Kulderij aan. 'Ze zullen flexibeler moeten zijn met betrekking tot de tijden waarop de lessen worden aangeboden. Want op de momenten die voor veel ouders wat minder praktisch zijn hebben we vaak wel plek voor nieuwe kinderen. Als de ouders vaker bereid zijn om dan de lessen te volgen dan kunnen we de wachtlijsten voor een deel snel wegwerken.'

Ook Silvester Zwemschool heeft de plannen al klaarliggen om de wachtlijsten weg te werken. 'We hebben drie maanden stilgelegen, dus de wachtlijsten zijn wel flink gegroeid', legt Maarleveld uit. 'We gaan daarom vanaf volgende week de capaciteit verhogen en meer lessen aanbieden. Op die manier willen we ervoor zorgen dat kinderen zo snel mogelijk kunnen beginnen. Het doel is om ze voor de zomervakantie zo goed mogelijk te leren zwemmen.'

