Bijenkasten basisschool vernield: ‘Ik weet niet of de koninginnen nog leven’

Vier bijenkasten bij basisschool Het Volle Leven op Scheveningen zijn afgelopen weekend vernield. 'Heel veel bijen zijn dood en ik weet niet of de koninginnen nog leven', vertelt imker Nina Moerdijk. 'En als de koningin dood is, overleeft het volk het ook niet.'

'Alles lag ondersteboven', vertelt Nina aan mediapartner Den Haag FM. En het is lastig om de kasten opnieuw op te bouwen. 'Die ramen zitten allemaal op een bepaalde afstand, dus je kan ze op zich wel weer opstapelen. Maar je moet voorzichtig zijn dat je de bijen niet plet.' Nina heeft inmiddels alles weer overeind gezet. 'De bijen waren niet echt blij met mij.'

Het is een kwetsbare periode voor de bijen, vertelt Nina. 'De koningin is net begonnen met het leggen van eitjes. Die moeten warm blijven en die bijen houden dat normaal rond de 30 graden.' Nu alles overheen ligt, komt er veel kou op en gaan die larfjes waarschijnlijk dood. En dat in een tijd dat de bijen het al zo moeilijk hebben. Nina is wel opgelucht dat het niet heeft geregend. 'Dat hadden ze niet overleefd.'

Queen B, Polly and the pollinators, Beopatra en Beyoné

Bij de basisschool aan de Rijslag staan vier bijenkasten, waar nu per kast ongeveer 20.000 bijen in zaten. In de zomer zijn dat er 50.000 per kast. Elke kast heeft een eigen koningin. 'Ze hebben ook namen', vertelt Nina enthousiast. 'Ze heten Queen B, Polly and the pollinators, Beopatra en Beyoné', lacht Nina, die een Instagramaccount heeft over haar leven als imker. De koningin houdt het volk in leven en zorgt voor nieuwe aanwas. En deze winter was er al best wat wintersterfte. 'Zo’n aanslag kunnen ze dan helemaal niet hebben.'

De school baalt ontzettend van het vandalisme. 'Het is verschrikkelijk. De ouders zijn boos en verontwaardigd en voor de kinderen is dit verschrikkelijk', vertelt Jeannete Scheffer, de conciërge dieren en tuinen. De school heeft naast de bijenkasten ook nog een moestuin en andere dieren zoals geiten. Daar zijn ze juist zo trots op. 'Het is fantastisch dat we ook een imker hebben. Als ze komt met dat pak, dat maakt een onuitwisbare indruk op de kinderen', vertelt Jeannete.

Boomhut binnen paar jaar gesloopt

De conciërge heeft de afgelopen 20 jaar al vaker vandalisme meegemaakt op de school. 'Een aantal jaar geleden hadden we een boomhut, die is ook binnen een paar maanden gesloopt. Eens in de zoveel tijd gebeurt er weer wat. Je voelt je niet veilig.'

Toch probeert Jeannete het van een positieve kant te bekijken. 'De wereld is niet helemaal rozengeur en maneschijn. We geven er gewoon een positieve draai aan, want het geeft weer aandacht aan de bijen.' De politie is een buurtonderzoek begonnen, vertelt Jeannete. 'Dat vind ik wel fijn, dat ze er zo serieus bovenop zitten.

