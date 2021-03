Nieuwe verlichting Haagse grachten blijft bewoners en gemeente verdelen

Terwijl werklieden op een paar meter hoogte bezig zijn met het openmaken van de kap van een straatlantaarn, staan een paar bewoners en ondernemers beneden met argusogen te kijken. 'Vorige week donderdag kregen we een brief. Dat ze in week 10 zouden beginnen,' zegt Henk Zwijnenburg, een van de bewoners die zich verzet tegen de aanpassing. 'Die kwam voor ons uit het niets. Echt niet netjes.'

'De wethouder is hier nooit komen kijken. Hij is hier niet een keer geweest', vult Peter Duivesteijn van onder meer de rondvaartorganisatie De Ooievaart en Ga Den Haag, dat activiteiten in het gebied organiseert, aan. 'Wij worden gewoon in de maling genomen.' Zwijnenburg: 'Nee, dat is niet netjes.'

Verzet tegen nieuwe lampen duur al twee jaar

De bewoners en ondernemers van de Bierkade, Dunne Bierkade, het Groenewegje in het Oude Centrum van Den Haag verzetten zich al bijna twee jaar tegen de nieuwe straatverlichting die de gemeente in het gebied ophangt. Zij vinden de kleur van de lampen niet passen bij de historische grachten, met hun cafés en restaurants. Hoewel de gemeente inmiddels niet meer de 'bouwlampen' plaatst die er aanvankelijk zouden komen, wordt ook de huidige variant niet gewaardeerd. Het licht is nog steeds te wit, vindt de buurt. De vertrouwde warme oranje-gele gloed ontbreekt.

Dat erkende verantwoordelijk wethouder Bredemeijer (CDA, buitenruimte) ook wel in een eerdere brief aan de buurt. 'Ik realiseer me dat ik met deze oplossing waarschijnlijk niet alle bewoners tevreden kan stellen. Sommigen van u willen vasthouden aan de donkeroranje verlichting vanwege de sfeer, anderen willen juist wittere verlichting vanwege de veiligheid,' schreef hij eind augustus vorig jaar. Maar toch dacht hij dat de huidige versie acceptabel is. 'De lampen die nu worden opgehangen hebben, aldus de wethouder, een 'warme en bij de omgeving passende lichtkleur'.

Bewoners kunnen niet wennen

De bewoners die vandaag aan de gracht betwisten dat laatste nog steeds. Aan de overkant, 't Groenewegje, hangen die nieuwe lampen al. Ze kunnen er nog steeds niet aan wennen. Mede daarom hebben ze zelf ook een led-lamp laten ontwikkelen, die wel een meer oranje kleur heeft. Maar volgende de bewoners heeft de gemeente dat alternatief nooit serieus genomen. 'Heel vervelend. Als bewoner en ondernemer zet je je in, maar er wordt niet eens interesse getoond.'

Buurtbewoners zijn niet tevreden over de nieuwe straatverlichting aan de Haagse grachten. | Foto Omroep West

De gemeente is op de hoogte van de discussie aan de Haagse grachten. Een woordvoerder stelt in een reactie dat het in een grote stad als Den Haag altijd 'zoeken naar balans' is, ook als het gaat om straatverlichting. 'Het is iets wat sommige mensen veel bezighoudt, binnen de gemeente én daarbuiten. Wanneer is het licht wit – en dus veilig – genoeg en wanneer is het te licht – en dus niet sfeervol meer?', aldus de woordvoerder van wethouder Bredemeijer.

'Participatie in optima forma'

Ook hij herinnert aan de geschiedenis, waarbij de bewoners in 2019 al duidelijk maakten dat het aanvankelijk beoogde licht te fel en kil was. 'Participatie in optima forma, want er werd direct een ander type lamp toegepast waarmee de lichthinder was weggenomen. Dat bleek voor sommigen echter niet voldoende,' stelt hij.

Volgens hem is de gemeente vervolgens 'welwillend geweest' en heeft destijds samen met de bewoners gekeken naar een oplossing met behulp van verschillende testopstellingen. 'Eén van die opstellingen is een speciaal op maat gemaakte oplossing voor dit specifieke uitgaansgebied aan de gracht in de Haagse binnenstad. Een mooie handreiking in de discussie. Er is hiermee samen met de bewoners gezocht naar een balans tussen sfeer en veiligheid.'

Niet iedereen krijg altijd gelijk

Wel wijst hij erop dat er ook een 'ondergrens is aan wat normaal' is voor een grote stad als Den Haag. 'Volgens sommige bewoners is het uitgekozen licht nog steeds niet warm genoeg. De wens voor nog warmere verlichting zorgt echter niet voor een goede balans tussen veiligheid en sfeer. Schipperen met de veiligheid kan niet de bedoeling zijn. Bovendien betekent participatie niet dat je per se gelijk krijgt; het is voor de gemeente continu een kwestie van belangen wegen.'

De woordvoerder ziet wel dat andere bewoners nu juist tevreden zijn en dat er ook mensen zijn die eigenlijk nog liever een witter licht hadden gezien. En hij benadrukt dat de wethouder steeds op de hoogte is geweest van de vervangingsplannen, de vragen die er leefden en de oplossingen die samen zijn bedacht. Bredemeijer gaat er vanuit dat het nieuwe licht straks 'zowel veilig als sfeervol' is.

Maar daarover twijfelen de bewoners deze maandag. Zwijnenburg: 'Dit licht slaat de sfeer helemaal dood. De ondernemers hier zeggen ook: 'Dit licht doe je aan als je de mensen weg wilt hebben.' De gemeente zei steeds dat we samen naar een oplossing zouden gaan zoeken, Maar dat gevoel hebben wij nooit gehad.'