Missie geslaagd: grutto's strijken massaal neer in voormalige zwemplas

'Natuurlijk wisten we dat grutto's behoefte hebben aan dit soort ondiepe drassige plassen waarin ze hun voedsel gemakkelijk kunnen vinden', gaat hoofdinitiatiefnemer Kleiweg verder. 'Maar dat ze het Kraaiennest ook meteen het eerste jaar zouden vinden, dat zijn wel de krenten uit de pap. Heel mooi om te zien dat de inspanningen worden beloond.'

Het is de bedoeling dat de vogels in de plas kunnen aansterken na hun lange tocht uit Afrika. 'Elk jaar komen ze rond deze tijd naar ons land om zich eerst vol te eten, en daarna in de polders te broeden', legt de vogelkenner uit. 'Het aantal weidevogels neemt namelijk al jaren af, omdat te weinig kuikens sterke volwassen vogels worden. De gruttoplas moet daar verandering in brengen.'

Grutto's worden massaal op de foto vastgelegd

De plas op de grens van De Lier en Maasland was vroeger een officiële zwemlocatie, maar de waterkwaliteit liet het vaak afweten. Daarom is de plas aangepast voor de weidevogel. Het waterpeil is flink verlaagd, in het midden van de plas is een broedeiland voor vogels aangelegd. Hobbyfotografen en vogelliefhebbers zijn inmiddels massaal uitgerukt om een glimp van de grutto's op te vangen.

'Ik ben hier naartoe gekomen om ze te verwelkomen', reageert een dame op de fiets. 'Heb je hem wel eens van dichtbij gezien? Het is echt een schitterende vogel', zegt een man die liggend foto's maakt. Ook doet de grutto de meeste mensen aan het voorjaar denken. Inmiddels hebben ook andere vogels zich laten zien in de nieuwe plas. Kleiweg: 'Zoals een kluut, kievit en scholekster. Ik hoop dat er over een tijdje ook een groep zwaluwen over de plas trekt.'

LEES OOK: 'Willen we de weidevogel redden, dan moeten we nu in actie komen anders is het te laat'