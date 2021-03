Restaurant legt loodje door gebrek aan steungeld: 'Corona gooit roet in eten'

Mensen (opnieuw) kennis laten maken met de mediterrane keuken. Met die motivatie openden Tsao en zijn compagnon Michaela Smeyers op 1 oktober vorig jaar gastrobar Limão (Portugees voor 'citroen') aan de Van Boetzelaerstraat. 'Wij willen die gezellige eetcultuur terugbrengen. En mensen laten genieten van iets anders dan een broodje kaas', sprak Smeyers destijds.

Niemand kon op dat moment nog bevroeden dat precies twee weken later de gehele horecasector in het land op slot ging en sindsdien ook niet meer open is geweest. Daardoor moeten restaurants noodgedwongen hun gasten bedienen door middel van afhalen en bezorgen. Bovendien komen ondernemingen die na 1 maart 2020 zijn gestart, ook nog eens niet in aanmerking voor financiële compensatie van de overheid.

Bekijk hieronder de reportage over beginnende horecazaken die Omroep West in oktober maakte:

'Ik zie geen perspectief meer'

'Op deze manier een zaak voortzetten, wordt heel moeilijk', reageert Ming-Wen Tsao. 'We zijn alleen aangewezen op afhalen en bezorgen, maar daarmee kunnen we niet voldoende omzet genereren om onze vaste lasten te voldoen. Ik zie ook geen perspectief meer. Het wordt zo mooi weer, maar de terrassen mogen voorlopig nog niet open. Dus er is geen licht aan het eind van de tunnel.'

Tsao - die hiervoor met zijn vrouw Jennie negentien jaar lang een Aziatische toko in het Alphense stadshart runde - had nog even de hoop over dit kwartaal alsnog overheidsgeld te krijgen, maar tevergeefs. 'Met coronasteun hadden we zeker makkelijk een halfjaar verder gekund', stelt hij. 'Je moet de investering die je hebt gedaan ook terugbetalen, maar we hebben geen cent verdiend. Nu maak ik mijn spaargeld op en dat is niet vol te houden.'

Coronacrisis als kans zien

Dan kun je beter je verlies nemen, aldus de Alphense ondernemer. 'Het voelt niet als een verlies, gek genoeg. Corona heeft roet in het eten gegooid. Kunnen we op de normale manier draaien, dan draaien we minimaal quitte.' Zijn metgezellin Smeyers zei begin oktober de coronacrisis nog als een kans te zien. Tsao: 'Wat ik eigenlijk het meest frustrerend vind, is dat het kabinet na 1 oktober nooit meer naar versoepelingen heeft gekeken.'

Niels Aben en zijn vrouw Laura voor hun stadsherberg aan de Alphense Raadhuisstraat | Foto: Krista Brockbernd

De sluiting van Limão komt als een verrassing voor het echtpaar Niels en Laura Aben. Zij openden in dezelfde week als de gastrobar hun stadsherberg aan de Raadhuisstraat, op amper tweehonderd meter loopafstand. Voor hen valt het op dit moment nog wél vol te houden. 'We redden het nog', laat Laura Aben desgevraagd weten. 'Mondjesmaat komen er gasten, maar we kunnen er nog niet echt van leven. Gelukkig hebben we een aardig spaarpotje.'

Maaltijden op de kamer

Gemiddeld schat ze dat de stadsherberg op ongeveer vijftien procent bezetting zit. Gasten mogen wel 'gewoon' overnachten, maar moeten hun maaltijden op de kamer nuttigen, omdat het restaurant conform de coronaregels dicht moet blijven. Als creatieve oplossing hebben ze bedacht de tafels uit het restaurant naar de slaapkamers te verplaatsen.

'Het is wel zwaar, vooral omdat we geen tegemoetkoming krijgen', geeft Aben toe. 'Maar we hebben zoveel geld geïnvesteerd en een jaar lang verbouwd, hier gaan we niet zomaar mee stoppen. Ik ga er nog steeds van uit dat dit een succes gaat worden. Dan moeten we daarvoor alleen wel de kans krijgen. Waar we naar snakken? Dat gasten weer in ons restaurant mogen eten. En dat kan ook heel goed gereguleerd.'

Koper gevonden

Wat gastrobar Limão betreft: een koper heeft Ming-Wen Tsao al gevonden. Een ondernemer uit Nieuw-Vennep, die negen jaar een eigen cateringbedrijf heeft gehad, neemt het stokje over en wordt vanaf 1 april eigenaar van de gloednieuwe barbecuezaak Het Torentje.

De 57-jarige Tsao zegt zelf al volop aan het solliciteren te zijn in de horecasector. Een eigen onderneming ziet hij niet meer zitten. 'Ik wil niet meer zo veel stress op mijn leeftijd, ik heb genoeg van al die regels en rompslomp. Misschien ga ik ooit nog wel iets kleins doen. Eerst even slikken.'

LEES OOK: 'Soos' geeft strijd tegen corona op: 'Trekken aan dood paard'