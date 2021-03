Leidse burgemeester klaar voor zonnige lentedagen: 'Openbare ruimte is groot genoeg'

'Eigenlijk is het redelijk wat ik verwacht had', zegt de Leidse burgemeester over de coronamaatregelen die minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maandagavond aankondigingen. 'Op de korte termijn zijn er maar kleine verschillen, maar het vooruitzicht is goed.'

Daarmee doelt de Leidse burgervader op eventuele versoepelingen die rond Pasen (4 en 5 april) ingaan. Zo zei De Jonge dat de terrassen van de horeca dan eventueel open zouden kunnen gaan en winkels meer mensen kunnen toelaten. Lenferink, die ook hoofd is van de veiligheidsregio Hollands Midden, verwacht niet dat het tot problemen gaat leiden.

Toch was het vorig jaar druk op mooie lentedagen in de Bollenstreek. 'Dat zal best weer gebeuren, maar we hebben maatregelen genomen', zegt Lenferink eerlijk. 'Toen is dat ook goed opgelost en dus verwacht ik, als mensen zich netjes aan de onderlinge afstand houden, ook dit jaar geen problemen.'

'Strand is groot genoeg'

Vorige lente waren de terrassen dicht. Toch denkt de voorzitter van de veiligheidsregio niet dat nu de strandtenten wel gasten mogen ontvangen dit voor probleem. 'Het strand is groot genoeg', zegt Lenferink met een knipoog. 'Maar eerst afwachten hoe het met Pasen voorstaat. Maar de openbare ruimte is in principe ruim genoeg.'

Met de verlenging van de avondklok tot 30 maart, moet Lenferink ook langer een beroep doen op de politie om mensen te controleren. 'Concreet betekent het dat we ons daar langer op moeten richten. Op 17 maart (dag van de verkiezingen red.) wordt het extra ingewikkeld. Ambtenaren, stembureauleden en mensen die vlak voor 21.00 uur gaan stemmen moeten we actief helpen met brieven zodat ze later de straat op mogen.'

3 oktober vieren

Ook wil Lenferink ook verder vooruit kijken, naar 3 oktober. 'Ik heb er goede hoop op dat we dat weer redelijk normaal kunnen vieren. Feitelijk wel als iedereen gevaccineerd is.' Of 3 oktober het ideale moment is om het einde van corona te vieren? 'Misschien, maar hopelijk hebben we eerder al iets op de planning staan.'

