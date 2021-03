Met Pasen op het terras? Vooruitzichten voor horeca zorgen voor euforie: 'Dit is bijzonder prettig'

'Dit is een vooruitzicht, dat is bijzonder prettig.' Daarmee reageert vicevoorzitter Anil Soekhoe van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Den Haag op het voorstel om 31 maart de terrassen weer te openen, mits het aantal coronabesmettingen het toelaat.

Het was de afgelopen maanden voor veel horecaondernemers een doorn in het oog dat zij niet werden genoemd tijdens de persconferenties van het kabinet. 'Ik was gisteren blij verrast dat beide heren ons noemden in de persconferentie', vertelt Soekhoe in het radioprogramma West Wordt Wakker. 'Ik voel euforie, omdat ze de woorden "horeca", "terras" en "perspectief" in de mond namen. Dat hebben wij afgelopen zes maanden niet gehoord. Ik heb weer hoop.'

Die hoop sijpelt door naar meerdere horecazaken in de regio. Zo is Wouter Vermeulen van Rockcafé Lazaru's in Leiden blij dat er perspectief is. 'Het is een heel klein lichtpuntje', vertelt hij. 'Heel veel nachtzaken hebben er niet zo veel aan. maar het is ook fijn om te zien dat er ergens beweging is.'

'Spaargeld gaat hard'

Ook Job Haasman van café De Point in Waddinxveen, is positief gestemd na de coronapersconferentie van maandag. 'We zijn al een week of achttien dicht', vertelt Haasman.

Zijn vrouw is schoonheidsspecialist en kon daarom ook langere tijd geen brood op de plank brengen. De druk ligt hoog bij Haasman: 'Het spaargeld gaat wel hard zo', vertelt hij aan Omroep West, en voegt daaraan toe dat hij nog geen cent overheidssteun op zijn rekening heeft gehad. 'Dat vind ik heel jammer.'

Normaal gesproken geen terras

Als op 31 maart horecaondernemers aan de slag mogen, betekent dat alleen dat de terrassen open kunnen. In de buitenlucht is de kans op besmetting vooralsnog het kleinst. Haasman heeft normaliter geen terras. 'De gemeente liep altijd te miauwen dat de omwonenden dat niet zouden willen', legt Haasman uit. Toch mocht het afgelopen zomer om de moeilijke periode door te komen, en wat bleek: de omwonenden komen volgens Haasman het vaakst langs. 'Het is de moeite waard om het weer te vragen.'

Haasman heeft er alle vertrouwen in dat de gemeente dit jaar weer een terras toestaat. 'Ze zijn er alleen maar bij gebaat als mensen meer geld verdienen.' Anil Soekhoe van Koninklijke Horeca Nederland is blij, maar blijft strijden voor een volledige opening van de horeca. 'Heel veel horecazaken hebben geen terras of een klein terras. Ik blijf pleiten voor het feit dat we - met maatregelen - open kunnen.'

Triage en paspoort

Mensen die nu een tijdje willen struinen door een winkeltje, moeten daarvoor minimaal vier uur van tevoren reserveren. Dat is geen haalbaar plan om te kopiëren naar de horeca, aldus Soekhoe. Hij wil terug naar het systeem zoals in juni 2020: triage aan de voorkant en wellicht gebruikmaken van het veelbesproken coronapaspoort, dat laat zien of je gevaccineerd of getest bent. 'Ik vind dat een onwijs goed idee.'

Ook Job Haasman ziet dat plan zitten, maar zijn Leidse collega Vermeulen ziet wat haken en ogen. 'Dat roept zo veel discussie op', vertelt hij. Wat als je met zo'n coronapaspoort mensen buitensluit die zich niet willen laten vaccineren? Dat maakt Soekhoe voor nu weinig uit. 'Wij zijn wel een jaar dicht geweest', benadrukt Soekhoe nog maar eens. 'De kans op een sluiting bij een besmetting in een horecazaak is aanwezig. Ik wil geen risico lopen. Ik wil niet straks twee weken dicht.' Haasman sluit zich daarbij aan en voegt toe: 'Iemand die graag weer bij jou wil eten of drinken, heeft er denk ik echt geen moeite mee om zo'n bewijs te laten zien.'

Luister hier het gesprek met Anil Soekhoe op Radio West terug.