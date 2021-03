Winkels mogen meer mensen toelaten: 'Blij met elke verbetering'

Winkeliers zijn blij met de aanpassingen die het kabinet heeft gedaan. Zo mogen grotere winkels vanaf dinsdag 16 maart meer klanten per tijdvak ontvangen. Ondernemers zijn blij met de verruimingen, maar zien toch nog wel problemen. 'De grootste drempel is het winkelen op afspraak. Ik hoop dat dit snel vervalt', zegt Arthur Wijtman van de Delftse fietsenwinkel Bike Totaal.

Demissionair premier Mark Rutte maakte maandagavond tijdens de persconferentie bekend dat er voor winkels een aanpassing aan het beleid komt. Na de heropening van vorige week mogen winkels twee klanten per verdieping toelaten. Hier komt vanaf volgende week dinsdag een verruiming op. Winkels met een oppervlakte van meer dan 50 vierkante meter mogen per 25 vierkante meter een klant toelaten, met een maximum van vijftig.

Wijtman is blij met de extra mogelijkheden, maar volgens de eigenaar van Bike Totaal Wijtman is dit niet het grootste probleem voor zijn winkel. 'Natuurlijk zijn we blij met elke verbetering, maar uiteindelijk verandert er niet zo veel voor ons. Onze winkel is 500 vierkante meter, maar de winkel is eigenlijk zelden vol.'

'Vrijblijvend gevoel is weg'

Volgens de Delftse ondernemer is het maken van een afspraak een groter struikelblok. 'Mensen voelen zich bij het maken van een afspraak verplicht om iets te kopen. Terwijl wij het moeten hebben van onze service. Mensen moeten een nieuwe fiets kunnen proberen en erover na kunnen denken. Door het maken van een afspraak is het vrijblijvende gevoel eraf. Dat weerhoudt mensen ervan om langs te komen.'

Wijtman krijgt bijval van Fabian Paagman, eigenaar van boekhandel Paagman in Den Haag. 'Wij moeten het hebben van mensen die even langslopen en dan de winkel instappen. Zelfs met twee klanten per tijdslot zitten wij nog niet altijd vol. En onze grootste winkel is 1500 vierkante meter, dus wij mogen straks het maximale aantal klanten weer ontvangen.'

Heel ander spelletje

Paagman hoopt dat de toeloop door de verdere versoepeling weer op gang komt. 'Maar door het moeten maken van een afspraak wordt het een heel ander spelletje. Natuurlijk zijn we er bedrijfsmatig heel blij mee, maar de echte bottleneck blijft het maken van een afspraak. Ik hoop dat we daar zo snel mogelijk vanaf gaan', zegt hij in West Wordt Wakker op Radio West.

Corné van Waay, eigenaar van Van Waay Interieurs in Benthuizen en lid van de ledenraad van branchevereniging INretail, hoopt ook dat het maken van een afspraak bij de volgende persconferentie komt te vervallen. 'Het is nog steeds een drempeltje waar veel winkels last van hebben. De gerichte kopers of mensen die zich echt gericht willen oriënteren, kunnen nu weer terecht in winkels, maar voor de funshopper is op dit moment nog geen plaats.'

Moet volgende stap zijn

INretail stond maandag voor de rechter om een ruimere opening af te dwingen. De uitspraak moet nog komen, maar de eisen van de brancheorganisatie voor alle non-food winkels zijn met de nieuwe versoepelingen gedeeltelijk ingewilligd. 'Ik weet niet of de voorbode van de rechtszaak heeft geholpen, maar het is goed dat de regering het belang van de retailsector ziet. Wij willen zelf terug naar de situatie als in de eerste lockdown, dus met een maximum aantal klanten per winkel. Zonder afspraak. Dat moet de volgende stap zijn.'

Het kan voor Wijtman in ieder geval niet snel genoeg gaan. 'De huidige situatie is eigenlijk belachelijk', zegt de Delftse ondernemer. 'Mensen kunnen hun fiets langsbrengen als ze een lekke binnenband hebben. Wij maken deze dan direct, terwijl als ze de binnenband willen kopen moeten ze vier uur wachten voor ze hem kunnen afhalen. Het wachten is echt een onzinregel. Dus daar moeten we echt vanaf. Want anders is de nu aangekondigde versoepeling net niks.'

