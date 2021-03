Autodieven slaan razendsnel toe met apparatuur dat signaal van sleutel opvangt

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 9 maart. Meer zaken zijn hier te vinden.

De eigenaar van de Mazda CX-5 parkeert die op donderdag 7 januari bij zijn huis aan de Azijnmakerstraat in Delfgauw. De volgende ochtend is de auto weg. Op beelden van de camera bij het huis is te zien wat er die nacht is gebeurd.

Rond 4.00 uur komen drie mannen aanlopen. In ieder geval twee van hen roken. Ze gaan op de auto af. Eén van de drie loopt door naar de voordeur en houdt daar iets bij, waarschijnlijk om het signaal van de sleutel op te vangen. Een ander houdt tegelijkertijd vermoedelijk zijn telefoon bij de auto en weet het portier te openen.

De mannen gebruiken apparatuur | Beeld: Politie

Motor gestart

De man met de telefoon stapt in en het lukt ook om de motor te starten. Dan stapt de man die bij de voordeur stond in en rijdt weg met de Mazda. Hij verdwijnt in de richting van de Leerlooierstraat. De twee anderen lopen ook die kant op. Eén van de drie is goed in zijn gezicht te zien.

De grijze Mazda CX-5 is sindsdien spoorloos. Wie weet waar de auto nu is of wie erin rijdt, wordt gevraagd zich te melden. Het kenteken is ZF-321-R, maar de kans is groot dat dat er inmiddels niet meer op zit.

De buitgemaakte auto | Beeld: Politie

Een tip is om de autosleutel niet te dicht bij de voordeur te bewaren en de sleutel in een blik te stoppen, zodat het moeilijker is om het signaal te onderscheppen.

Herkent u iemand?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem