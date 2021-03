Oprichter jongerenpartij: 'Als je niet gaat stemmen, ben je een pannenkoek'

'Eigenlijk vind ik het niet heel erg dat we nog niet mee mogen doen,' vertelt Daniël tijdens een wandeling in het Zuiderpark. 'We zijn heel rap van start gegaan, iets te enthousiast. Nu kunnen we rustig onze partij creëren. Over twee jaar gaan we voor de gemeenteraadsverkiezingen en over vier jaar zijn we er helemaal klaar voor.'

Volgens Daniël is een jongerenpartij echt hard nodig in de Tweede Kamer. 'De gemiddelde leeftijd is 47 en in de Eerste Kamer is dat 58. Die hebben allemaal ouderwetse denkbeelden. Als jongeren in de politiek zitten, komen er automatisch andere denkbeelden, want wij denken op een ander manier en ouderen gaan zich anders gedragen als er jongeren in de zaal zitten.'

'Ik maak me zorgen om mijn kinderen'

De Haagse Jane Kuldipsingh is bestuurslid en penningmeester en voelt zich met 51 jaar niet te oud voor de partij. 'Ik maak me zorgen om mijn eigen kinderen en om andermans kinderen. Ik kijk verder vooruit dan de komende vier jaar. Jongeren moeten hier ook mee bezig zijn. Zij moeten zich afvragen welke plek ze willen innemen in de maatschappij en welke partij hen daarbij kan helpen.'

Daniël zocht de potentiële kiezers op door het hele land |Eigen foto

Daniël fietste 700 kilometer door heel Nederland en de route vormde de letter J. Onderweg kwam hij veel jongeren tegen die hem lieten weten waar ze zich mee bezig houden. 'Door het fietsen heb ik goed kunnen nadenken over de partij en ik heb zelfs mensen ontmoet die zich hebben aangesloten bij de partij.'

Time to vote-feestje

Volgende week is er dus nog geen vakje aan te kruisen met de naam De Jongeren Partij. Maar Daniël en Jane zijn het over één ding eens: 'Als je niet gaat stemmen, ben je een pannenkoek. Wat je wil is invloed uitoefenen op deze regering. Maak er een time to vote-feestje van zodat iedereen gehoord wordt'.

LEES OOK: Op wie ga jij stemmen? Doe hier de StemWijzer