Woningen in polder bij Alphen aan den Rijn dichterbij: minister wil praten

Op initiatief van CDA en VVD is een motie ingediend die de minister oproept om de impasse tussen de provincie en gemeente te doorbreken, schrijft mediapartner Studio Alphen. Het Rijk moet in hun ogen meer regie voeren bij het bouwen van huizen in polders. Het kan in de ogen van beide regeringspartijen niet zo zijn dat een gemeente geen schijn van kans heeft als de provincie niet wil bouwen. Vooral niet met het huidige woningtekort.

'De komende jaren moeten er één miljoen woningen worden gebouwd in Nederland. Dat kan niet alleen binnenstedelijk', bepleitte CDA-Kamerlid Julius Terpstra. Ondanks de toezegging van de minister wordt de motie nog in stemming gebracht. Dat gebeurt woensdag. Dan moet blijken of een meerderheid van de Tweede Kamer zich schaart achter CDA en VVD.

'Plannen maken om te bouwen'

'Ik ben blij met de toezegging. Ze omarmt de motie', reageert Terpstra na het debat. Hij spreekt de verwachting uit dat de Tweede Kamer in meerderheid zal instemmen, nu de minister gehoor wil geven aan de oproep. 'Er gaan nu plannen gemaakt worden om te bouwen. Ik hoop hiermee een bijdrage geleverd te hebben voor deze wens van Alphen.'

Het 'uitgestrekte' uitzicht in de Gnephoekpolder | Foto: Mike Mourits

Al wil Ollongren nog niet zo ver gaan. 'Aan het gesprek mogen geen rechten worden ontleend om ook daadwerkelijk te gaan bouwen daar. Want de uitkomst van het overleg staat natuurlijk niet vast.'

Al jaren aan de onderhandelingstafel

De provincie en gemeente praten al jaren over woningbouw in de Gnephoek. Volgens de provincie heeft Alphen nog genoeg ruimte in de stad om het benodigde aantal woningen te bouwen en is het niet nodig om een polder daarvoor op te offeren. De gemeente vindt juist dat er te weinig plek is in de stad.

