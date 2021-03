Radar Love knalt op 11 maart in heel Nederland uit de luidsprekers

Over de datum en het tijdstip van de actie hebben de eigenaren van Café De Meester in Zoeterwoude goed nagedacht, want 11 maart is de geboortedag van gitarist en zanger George Kooymans. Het tijdstip ligt misschien iets minder voor de hand. Winy: 'Het is een road song. De meeste mensen zitten op dat tijdstip in de auto. En als je wil dat veel mensen het gaan draaien, dan moet je dat niet tijdens het nieuws doen, dus 17.15 uur is een mooi moment.'

Dat de actie zo enthousiast wordt opgepakt heeft natuurlijk te maken met de status van Golden Earring - Nederlands grootste rockband - en het tragische einde van zestig jaar muziekgeschiedenis. Maar dat de bandleden van Golden Earring vanaf 1970 vaste gast waren in Café De Meester zal daar mogelijk ook aan hebben bijgedragen.

Repeteren in Café De Meester

'Vroeger oefende The Shoes, bekend van hits als Na Na Na, Don't You Cry For A Girl en Osaka, hier in de zaal en die hadden een manager, Rob Gerritsen', vertelt Winy trots, 'en die had nog een een andere band in zijn stal en dat was Golden Earring. Die zochten een zaal om het album Seven Tears te repeteren. En daarmee is het eigenlijk begonnen hier.'

Want het blijft niet bij die ene keer repeteren in de zaal van Café De Meester. Winy: 'Ze hebben hier een aantal dagen achter elkaar geoefend tot ze de studio ingingen om de elpee op te nemen. Daarna zijn ze vaker komen oefenen, voor nieuwe elpees, voor optredens, voor het buitenland, met andere artiesten en zo is het balletje gaan rollen.'

Zoenen van George, Rinus en Cesar

Door de jaren heen heeft het tweetal een aardige verzameling aangelegd, die nu tentoon wordt gesteld in het café. Naast veel elpeehoezen, singles en boeken over de Golden Earring, ook bijvoorbeeld een setlist van een kort optreden in het café. Op het met de hand beschreven A4'tje komen bijna alleen maar klassiekers voorbij: 'Buddy Joe, Bombay, 45 Miles, Johnny M.B., Weekend Love, Long Blond, Lady, Burning Stunt M., Radar Love, Twilight, Can't Sleep.'

Mooi is ook de opengeslagen agenda, waarin Yvonne schrijft over het vertrek van Golden Earring naar Amerika: 'Erg ontspannen, gezellige sfeer, geen andere mensen aanwezig. Om 7.00 uur afscheid met zoenen van George, Rinus en Cesar. En foto's van Barry. Milly en kid waren er ook. Onwijs leuk hoe George met hem omging. (Superman).'

Radar Love

De keuze om Radar Love te draaien was snel gemaakt. Want hoewel zowel Yvonne als Winy een ander Golden Earring nummer als favoriet heeft, blijft de ultieme road song natuurlijk wel het meest bekende nummer van de Haagse band. Winy: 'Ja, je danst altijd op Radar Love.' Yvonne: 'Mijn vader zei altijd: eindelijk echte muziek. Daar moesten we toen om lachen, maar nu denken wij dat zelf ook heel vaak als Radar Love komt: hè eindelijk echte muziek.' Winy: 'Met Radar Love geven we ook een signaal af. Die liefde gaat via de radar naar band toe.'

Voor Winy is de basloop van Rinus Gerritsen het favoriete onderdeel: 'Je voelt dat de spanning wordt opgebouwd. Je voelt dat het mooi gaat worden. Fantastisch.' Yvonne prijst vooral het drumwerk van van Cesar Zuiderwijk: 'In de live-shows zat altijd een drumsolo van Cesar. En dat was ook altijd leuk.'

Fles Johnny Walker

Vanwege de coronamaatregelen en het slechte weer, houden Yvonne en Winy het donderdagmiddag klein. Vanaf 12.00 uur 's middags is er muziek van de Golden Earring te horen in Café De Meester en rond 17.10 uur wordt de opmaat gemaakt naar Radar Love. Bij het eerbetoon zal de koffer van hun vader Jan van der Geest, die hij altijd meenam naar de concerten van de Golden Earring, niet ontbreken.

Net zoals een fles Johnny Walker. Want met een glas whisky in de hand brengen ze een toost uit op Nederlands grootste rockband. En vanzelfsprekend steken ze George Kooymans ook een hart onder de riem. Winy: 'Als het mij zo vraagt, raak ik bijna geëmotioneerd. Ik wens hem zoveel sterkte en ik hoop gewoon dat hij nog een beetje kan pingelen. Het allerbeste.'

