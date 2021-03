Scheveningen decor voor strijd om laatste olympische beachvolleybaltickets

Op het strand van Scheveningen kunnen dit jaar de laatste olympische beachvolleybaltickets worden verdiend. Volleybalbond Nevobo meldt dinsdag dat de zogenoemde Continental Cup Finals in juni van de Europese bond CEV zijn toegewezen aan Nederland. Vorig jaar zou het OKT in Eindhoven worden gehouden, maar vanwege de coronapandemie ging dat toernooi niet door.

Aan de Finals in Scheveningen doen teams uit zestien landen mee. Zowel bij de mannen als de vrouwen ligt er één ticket voor Tokio klaar. Alleen teams die zich nog niet hebben geplaatst voor de Spelen van Tokio mogen hun land vertegenwoordigen. In 2016 slaagden Jantine van der Vlist en Sophie van Gestel er op die manier in zich te plaatsen voor de Spelen van Rio.

Naast het Scheveningen Beach Stadium verrijst in Scheveningen een coronaproof stadion. Het is een kopie van het stadion van King of the Court dat in Utrecht werd gehouden in september 2020. Het centre court zal daarin gelegen zijn en biedt ruimte aan 500 toeschouwers. Om plaatsing voor de Spelen af te dwingen moeten Nederlandse koppels op 14 juni in de geschoonde top 15 van de olympische wereldranglijst staan. Daarna volgt de laatste mogelijkheid in Den Haag.

