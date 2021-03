VIDEO: Bekijk de Zoetermeerse bever en help mee een nieuwe naam te bedenken

Waar de bever vandaan komt is nog altijd een mysterie. Omdat de bever mensenschuw is en zich niet snel laat zien, weten de boswachters nog maar heel weinig over het beestje. Ook het geslacht van het dier is onduidelijk, maar de boswachters willen het dier een naam geven. Moet de bever Beef gaan heten, of toch Bettie?

Op de wildcamera van fotograaf Peter Schep is de bever in Zoetermeer goed te zien:

De wandelaars in recreatiegebied Buytenhout reageren verbaasd en vooral enthousiast als ze horen dat er een bever ergens in de slootjes en meertjes woont. 'Laten we hem Barry noemen', zegt een meisje op rolschaatsen. Boswachter Lisa Wassenaar en haar collega's denken ook aan de naam Barry, of Betty, als het toch een vrouwtje is. 'Maar mochten er ideeën zijn voor een originelere naam, dan horen we dat graag.'

Stuur je suggestie via de mail naar westwordtwakker@omroepwest.nl of geef hem telefonisch door via 070 390 5454.

In het radioprogramma West Wordt Wakker werden al wat suggesties gedaan:

