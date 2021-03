Kraken criminele communicatie zorgt ook in regio Den Haag voor arrestaties

In de Scheveningse haven werd op een boot, genaamd 'Mia Lily', een grote hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen. Het jacht lag aan de Hellingweg afgemeerd. De twee Britse opvarenden worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Drugsvondst op boot 'Mia Lily' in Scheveningse Haven | Foto: Regio15

In Nootdorp is een man aangehouden. Een zwaarbewapend arrestatieteam is rond zes uur 's morgens een bedrijfspand aan de Reflectiestraat binnengevallen. Na de inval is het pand doorzocht, ook heeft een expert van de afdeling Wapens, Munitie en Explosieven (WME) een voorwerp in beslag genomen. Het is nog niet duidelijk om wat voor voorwerp het hier gaat.

'Niks gemerkt'

Volgens medewerkers van naastgelegen ondernemingen zit er een garagebedrijf in het betreffende pand. De eigenaar omschrijven ze als een aardige, joviale man. Ze hebben niks gemerkt van zaken die niet door de beugel kunnen, en waren verrast door de enorme politie-inzet.

Aanhouding na inval bedrijfspand in Nootdorp | Foto: Regio15

De invallen maakten deel uit van een landelijke operatie tegen de georganiseerde criminaliteit. De politie is er voor de tweede keer in geslaagd een zogeheten crypto-chatdienst te ontcijferen. Daardoor kon de politie de afgelopen maanden miljoenen chats van criminelen meelezen. Volgens de politie zijn daardoor liquidaties voorkomen en drugstransporten onderschept. Ook zou een grote slag zijn toegebracht aan de Nederlandse onderwereld.

Meerdere invallen in regio, niet allemaal vanwege landelijke actie

Dinsdag waren er naast de inval in Nootdorp en op de boot meerdere invallen en arrestaties in de regio. Die blijken niet allemaal met deze grootschalige actie te maken te hebben. Zo werden in Den Haag zes mannen uit één gezin opgepakt voor betrokkenheid bij een Haags crimineel drugsnetwerk. Volgens een woordvoerder van de Haagse politie staat dit los van het landelijke onderzoek.

Eerder waren er ook waren er invallen in Delft, Honselersdijk en andere locaties in Den Haag. Daarvan kon de politie nog niet zeggen of ze met de landelijke politieactie naar aanleiding van het kraken van Sky ECC te maken heeft.

Grootschalig onderzoek na kraken gesprekken

Door een grootschalig internationaal onderzoek heeft de landelijke politie medio februari 2021 zicht gekregen in criminele organisaties. Het is opsporingsdiensten gelukt om toegang te verkrijgen tot honderden miljoenen berichten van gebruikers van Sky ECC. Dit is een versleutelde communicatiedienst waar veel criminele organisaties gebruik van maken. Criminelen maken gebruik van deze dienst omdat het 'veilig' is en omdat de politie niet mee zou kunnen lezen.

Vorig jaar is het de politie al gelukt om toegang te krijgen tot gesprekken van Encrochat, een andere versleutelde communicatiedienst. Nu is het dus ook gelukt bij de nóg grotere dienst genaamd Sky ECC. Ook organisaties in, en rondom Den Haag maakten gebruik van deze dienst. De server van Sky ECC is gisteren offline gehaald en in beslag genomen door Nederlandse autoriteiten. Dit meldt de Landelijke Politie Eenheid. Door dit grootschalige onderzoek kan de politie dus heel veel bewijs ophalen en een kijkje nemen binnen criminele organisaties.

