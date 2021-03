Sportinstructrice Anna vermaakt kinderen in Leidse wijken: 'Ze hebben niks te doen'

'Mijn sportschool kan nog niet open, maar ik kan niet blijven stilzitten', zegt Anna Rasouli terwijl de kinderen om haar heen springen van enthousiasme. In de Stevenshof is ze op een veldje bezig met een sport –en spelmiddag voor de jeugd tot 13 jaar. 'Ik ben zelf vooral van het judo en de vechtsporten, maar er kan natuurlijk nog veel meer.'

De kinderen vermaken zich onder het toeziend oog van hun ouders prima met de spellen die Anna en haar team bedacht hebben. Verschillende kinderen zijn op de judomat te vinden, en de jongsten zijn in de weer met hoepels. Ze is blij dat deze middag een succes is, maar het liefst zou Anna ook sportactiviteiten voor pubers vanaf 14 jaar organiseren. 'Want ze hebben niks te doen.'

'Rottigheid komt vanzelf bij verveling'

Wijkagent Willem van Egmond ziet de problemen in de wijk. 'Er zijn al wat nare incidenten geweest in de Stevenshof', weet hij. 'Die jongeren hebben nu gewoon weinig structuur en weinig te doen en dan krijg je vanzelf de rottigheid. Ik ben heel blij dat ze dit allemaal organiseert.'

Anna Rasouli in de Stevenshof | Foto: Emile van Aelst

'Ik ben eigenlijk heel erg teleurgesteld dat er niet meer voor jongeren wordt georganiseerd', legt Anna uit. 'Want Leiden heeft een paar mooie bedrijven die de aanbesteding hebben gehaald en die eigenlijk hier actief moeten zijn. Maar ik zie ze niet.' Rasouli doelt op welzijnsorganisatie Incluzio, de Sportief Besteed Groep en Samen Ondernemend Leren (SOL).

Eigen plek

Voor de pubers heeft Anna ook al een plan. 'Aanbieden wat ze leuk vinden. De ene groep wil voetballen en de andere wil kickboksen. En ze hebben een eigen plek nodig waar ze heen kunnen na schooltijd. Dat ze daar kunnen chillen en kletsen.'

Voor steun hoopt ze op de gemeente Leiden, want in haar eentje kan ze die kar niet trekken. 'We moeten dit echt samen doen. Er moeten subsidies vrijgemaakt worden voor de jongeren. Want als we dit niet nu aanpakken hebben we over paar jaar een probleem.'

LEES OOK: Haagse hangjongeren maken voedselpakketten: 'Proberen er win-win van te maken'